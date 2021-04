realme 8 si realme 8 Pro au fost lansate oficial – preturi foarte bune

realme a anuntat oficial in Romania lansarea lui realme 8 si realme 8 Pro. Cele doua terminale cu preturi accesibile sunt disponibile in Romania la preturi foarte bune, iar cine alege sa plaseze o precomanda va avea cateva beneficii.

Despre realme 8 Pro nici nu are rost sa mai discut. Aveti un review chiar AICI realizat de Alex. Telefonul este superb din punctul meu de vedere, fiind una dintre surprizele placute din China. Stiti ca sunt „hater” si am o problema cu chinezariile…asta e chiar buna. Serios.

Varianta non Pro, adica realme 8, nu este inca disponibile in Romania. Va ajunge pe 13 aprilie. Da, stiu ca pretul la eMAG este cu 50 de lei mai mare decat este anuntat in comunicatul oficial. Eroarea este din partea eMAG si se incearca o rezolvare.

Varianta realme 8 este deja la teste si urmeaza sa-i public recenzia cat de curand. Stati aproape pentru ca nu este un telefon de trecut cu vederea.

Impreuna cu cele doua telefoane, realme a lansta si o pereche de casti si un ceas. Este vorba de perechea Buds Air2 si ceasul Watch S Pro.

Căștile oferă funcții avansate precum Active Noice Cancellation, Transparency Mode sau Smart Wear Detection. Datorită drivere-lor de 10mm Hi-Fi Bass Boost, căștile oferă un sunet puternic, bass clar, iar pentru pentru fanii gaming-ului acestea au o latență redusă de 88ms Super Low Latency. De asemenea, încărcarea acestora se realizează foarte repede, 10 minute de încărcare fiind suficiente pentru 120 de minute de playback audio. Autonomia declarata este de 25 de ore de playback audio.

Ceasul realme Watch S Pro este un companion ideal atât pentru sportivi cât și pentru persoanele care își doresc un ceas performant de zi cu zi. Ceasul oferă funcții importante precum monitorizarea oxigenului din sânge sau măsurarea pulsului. Oferă semnal Dual-Sattelite GPS, rezistență la apă până la 5ATM și este realizat din materiale de cea mai buna calitate. Rama ecranului este din oțel solid ultra rezistent, iar cureaua din cauciuc oferă un confort sporit atunci când ceasul este folosit pentru activități sportive. În plus, oferă o autonomie ridicată de 14 zile, iar procesorul dual core este în același timp performant și foarte prietenos cu resursele bateriei.

realme 8 Pro 8GB RAM/128GB stocare – 1349,99 lei + Watch 1 în prima zi de precomandă (8 aprilie)

realme 8 Pro 8GB RAM/128GB stocare – 1399,99 lei + Watch 1 în perioada 9-12 aprilie

realme 8 Pro 8GB RAM/128GB stocare – 1399,99 lei după perioada de precomenzi (dupa 13 aprilie)

realme 8 4GB RAM/64GB stocare – 949,99 lei + căștile BudsQ în prima zi de precomanda (13 aprilie)

realme 8 4GB RAM/64GB stocare – 999,99 lei + cășile BudsQ în perioada 14-19 aprilie

realme 8 4GB RAM/64GB stocare – 999,99 lei preț standard după data de 20 aprilie