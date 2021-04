Realme 8 Pro Review – camera foto potenta intr-un sector aglomerat

„Perfectly balanced” – parca asa spunea Thanos in Avengers. Ei bine, cu siguranta Thanos ar vrea ca si industria telefoanelor mobile sa fie echilibrata.

In timp ce LG s-a stins, Realme pare un nou boy-wonder in lumea Android. De ce? Pentru ca este un dezvoltator de telefoane mobile care face parte din grupul BBK Electronics (Oppo, Vivo), nascut in 2018 si deja un concurent serios cel putin in segmentul mijlociu, unde am avut ocazia de a testa Realme 7 Pro, iar acum proaspat lansatul Realme 8 Pro chiar astazi, alaturi de Realme 8.

Calitatea constructiei si impresii

Va spun sincer ca eram deja satul de telefoane grele. Nu stiu de unde a aparut trendul cu telefoane de peste 200grame greutate, dar eu unul nu doresc ca telefonul sa traga jos pantalonii de pe mine. Realme 8 Pro m-a suprins cu o constructie usoara si comoda: 176 grame, cu un ecran drept si spatele putin rotunjit. Atat rama cat si spatele sunt realizate din plastic, iar spatele are niste nervuri astfel incat nu iti aluneca din mana si nici nu aduna amprente. Are doar 8.1 mm grosime si este foarte usor de folosit si cu o singura mana. Imi place ca tot mai multi producatori incearca sa adopte un stil unic pentru insula camerei foto, cei 4 senzori principali ai lui Realme 8 Pro formeaza un patrat. Desi senzorul este de 108MP, bumperul nu se poate compara in dimensiuni cu cel gasit pe S21 Ultra care foloseste tot un senzor de 108MP. Pe spate avem inscriptionat logo-ul Realme si motto-ul „Dare to leap”. Jack-ul de 3.5mm a ramas prezent la baza telefonului alaturi de portul de incarcare USB Tip C.

Camera de selfie-uri se afla intr-un mic hole-punch in coltul stanga sus al ecranului, iar butonul de deblocare si cel de volum sunt ambele pe partea dreapta. Constructia este buna, un mic minus aici e ca feeling-ul la mana al plasticului s-ar putea sa nu fie pe placul tuturor. S-a optat pentru o constructie practica si nu pe a copia un aspect premium.

Telefonul vine insotit de un incarcator cu incarcare rapida la 50W, cablul de date aferent incarcatorului, cheita pentru sertarul SIM si o husa de cauciuc.

Experienta in utilizare si performanta

Realme 8 Pro vine direct cu Android 11 si interfata RealmeUI 2.0. Fratele mai mic Realme 7 Pro avea interfata RealmeUI 1.0 in momentul in care l-am testat si pot spune ca interfata deja s-a maturizat. Spre deosebire de alti producatori cu origini in China, interfata acestora imi transmite un aer mai vestic. Nu avem bloatware preinstalat sau reclame care sa deranjeze. Este o interfata curata si bine optimizata.

Criza semiconductoarelor isi spune cuvantul pe partea de procesor, Realme 8 Pro folosind acelasi procesor ca Realme 7 Pro: un Snapdragon 720G octa-core realizat pe o tehnologie de 8nm. Alaturi de acesta avem 8GB RAM si 128GB pentru stocare interna. Telefonul este fluid, nu am vazut lag si raspunde prompt la comenzi pentru segmentul in care se afla.

Experienta foto/video

Realme 8 Pro este probabil cel mai accesibil telefon care utilizeaza un senzor foto de 108MP. Acesta este produs de Samsung si se cheama HM2 (nu este cel folosit pe Note 21 Ultra sau S21 Ultra). Acesta este ajutat de AI pentru a scoate poze cat mai spectaculoase si as indrazni sa spun ca ar putea fi cea mai buna camera foto pentru segmentul sau. Pozele sunt pline de viata iar nivelul de detaliu foarte bun. Telefonul poate filma pana la rezolutia [email protected]

astfel, pozele realizate cu senzorul principal au culori vibrante si un contrast puternic. Se vede trend-ul Samsung.

camera ultra-wide pastreaza aceleasi culori placute, fiind la randul ei ajutata de partea software

zoom-ul 3x este prezent iar pozele se pot utiliza

zoom-ul 5x produce la randul sau rezultate bune pentru segmentul mid-range

selfie-urile desi sunt bune, nu reusesc sa impresioneze la fel ca pozele „standard”

pentru lumina slaba, avem modul „Night”, care pastreaza structura pozei, dar satureaza putin prea agresiv culorile si zonele de „pitch black” sau bezna totala pierd din detaliu. Cel mai probabil va primi o actualizare care va imbunatati calitatea aici. „Night” mode functioneaza pentru toate pozele: standard, zoom 3x, zoom 5x si ultrawide.

Video-urile realizate la [email protected] sunt detaliate si spre deosebire de majoritatea telefoanelor care iti permit [email protected], pe acesta chiar il poti folosi in mod dinamic, fara a fi nevoie de miscari lente. Se poate utiliza zoom 3x si 5x in timpul filmarii fara a avea lag.

Video-urile realizate [email protected] raman fluide in timpul miscarilor telefonului dar cu un nivel de detaliu mai scazut. La fel ca in cazul [email protected], se poate utiliza zoom-ul 3x si 5x.

Avem si modul dual-video.

Ecran si sunet

Un Super AMOLED de 6.4inch si rezolutia FullHD+ la 60Hz este utilizat. Faptul ca ecranul este AMOLED a permis implementarea si a unui always-on-display. Senzorul de amprenta optic se afla pozitionat sub acesta. Vorbind de un AMOLED, acesta are culori placute si este bine calibrat. Luminozitatea se ajusteaza automat fara probleme si nu am avut dificultati in utilizare nici in zilele insorite. Continutul multimedia este placut de urmarit pe acesta.

Sunetul este mono si se descurca bine. Este utilizabil si cu volumul dat la maxim, dar in cazul muzicii sa nu va asteptati la o fidelitate foarte buna.

Autonomie, incarcare si baterie

Capacitatea bateriei este de 4500mAh, iar incarcarea rapida la 50W. Cam in 20 de minute am reusit sa incarc 50% din baterie, iar in 60 de minute a ajuns la o incarcare completa de 100%. Screen-on-time-ul la care am ajuns este de 7 ore si cu peste 20% din baterie ramasa. Asta cu tot cu always-on-display pornit. Este o valoare impresionanta unde se vede combinatia buna dintre procesor, ecran si optimizarea sistemului de operare. Daca adaugam si incarcarea rapida, chiar avem si tortul si cireasa de pe acesta. 🙂

Pret, concluzie

Realme 8 Pro varianta testata de mine, costa 1350RON la eMAG astazi si primiti gratis ceasul Realme Watch 1 (229 lei valoare ceas). Cei care pun precomanda intre 9-12 aprilie vor plati 1400RON pentru acelasi pachet, urmand ca din 13 aprilie contra sumei de 1400RON sa primeasca doar telefonul.

Realme 8 Pro reuseste sa fie un pachet atractiv: compact, usor si cu un ecran de calitate, o camera foto foarte buna si o autonomie care nu te va lasa la greu.

Nu va las cu buza umflata si va povestesc putin despre ceasul Realme Watch S Pro, deoarece l-am folosit si pe acesta. Acesta foloseste un sistem de operare proprietar Realme si la fel ca telefonul, are o dimensiune compacta astfel incat cei care au incheieturi subtiri ca mine nu vor parea ca au o piatra legata de mana. Este rezistent la apa si foloseste un ecran de calitate AMOLED cu o diagonala de 3.5cm si rezolutia 454×454 pixeli. Acesta iti furnizeaza toate informatiile elementare de care ai nevoie: numarul pasilor, caloriile arse , bataile inimii, calitatea somnului sau saturatia oxigenului in sange poate fi citita la cerere. Notificarile de pe telefon pot fi citite daca se doreste, se poate controla camera foto a telefonului, muzica sau localiza telefonul mobil. Poate inregistra 15 tipuri de activitati sportive si eu l-am folosit la 2 ture cu bicicleta. Sunt disponibile peste 100 de fete de ceas pentru acesta si cu siguranta una pentru gustul fiecaruia. Se conecteaza la telefon prin aplicatia proprietara realme Link. Am apreciat la acesta simplitatea, ecranul de calitate si functiile.

Incheiem bineinteles cu, calificativele pentru telefon.