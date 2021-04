Nokia anunta X10 si X20: 5G si 3 ani de actualizari de OS

Dupa o perioada in care s-a cam lasat tacerea in tabara Nokia, ultimul telefon lansat fiind Bond phone-ul 8.3 compatibil 5G, acestia au revenit cu o noua gama de telefoane si o noua strategie.

Nokia X10 si Nokia X20 sunt cele doua noi terminale din segmentul de varf conform declaratiilor companiei si sunt similare ca specificatii. Ambele folosesc procesorul Snapdragon 480 compatibil cu reteaua 5G. Acesta este un octa-core realizat pe o tehnologie de 8nm si GPU-ul folosit este acelasi ca cel de pe Snapdragon 750G. Nokia pare ca s-a declarat invinsa in segmentul high-end dupa cateva incercari esuate si este deja destul de clar dupa procesoarele folosite de gama X ca sunt destinate segmentului mid-range maxim.

Revenind la specificatii, X20 va fi disponibil in Romania in varianta 6GB RAM si 128GB pentru stocare, in timp ce X10 va avea 4GB RAM si 128GB pentru stocare. Memoria interna a ambelor se va putea extinde prin intermediului unui card SD.

Ecranele sunt de tip LCD de 6.67 inch cu o rezolutie FullHD+ si nu par a fi protejate de Gorilla Glass si nici cu rata de refresh ridicata. Bateriile sunt identice cu o capacitate de 4470mAh si incarcare la 18W. In Romania atat X20 cat si X10 vor veni insotite doar de cablul de date USB Tip C in cutie pentru reducerea celor 12.000 de tone de deseuri electrocasnice generate de incarcatoarele de telefoane mobile din EU. Nokia afirma ca daca veti achizitiona totusi un incarcator de priza direct de pe Nokia.com, banii vor fi donati catre Clear Rivers, organizatie caritabila care lupa pentru eliminarea deseurilor de plastic din canalele navigabile internationale. Alt studiu global desfasurat de agentia Fly Research spune ca 76% dintre persoane isi doresc ca telefoanele sa reziste in timp, ceea ce a determinat Nokia sa realizeze telefoanele dintr-o carcasa 100% biodegradabila prin compost si sa ii ofere 3 ani de suport de actualizari majore. Telefoanele se vor lansa cu Android One 11 si astfel vor primi suport inclusiv pentru Android 14.

Nokia X20 foloseste o camera foto principala de 64MP, alaturi de aceasta o camera ultra-wide de 5MP si cei doi senzori inutili de 2MP sunt si ei prezenti. Camera de selfie este de 32MP. X10 insa nu beneficiaza de senzorul de 64MP si primeste unul de 48MP, iar camera de selfie are un senzor de 8MP, restul ramanand la fel. Ambele telefoane pot filma maxim la rezolutia FullHD.

Nokia X20 are un pret recomandat in Romania de 1600RON, iar X10 de 1350RON.

Cele doua telefoane sunt in continuare ca expresia „una calda, alta rece”. Preturile deja sunt prea mari pentru ce ofera din punct de vedere al specificatiilor unde Xiaomi, Realme, Oppo sau Motorola ofera mai mult decat Nokia. Chiar si cu 3 ani de suport pentru OS, daca toata treaba nu va fi mediatizata suficient de puternic nu ii va ajuta. Nu vreau ca Nokia sa aiba (din nou) aceiasi soarta ca LG.