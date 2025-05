realme a lansat modelele GT 7, GT 7T si o versiune Aston Martin

realme a lansat astazi seria GT7 care include modelele GT7 si GT 7T, dar si o versiune unica in colaborare cu Aston Martin Aramco Formula One.

GT7 este dotat cu o baterie de 7000mAh si incarcare la 120W, procesor MediaTek Dimensity 9400e, ecran AMOLED de 6.78 inch cu 6000 niti luminozitate, un sistem de racire nou bazat pe grafen si carcasa care disipeaza caldura pe toate partile, camera de 50MP. Are si certificare IP69.

GT 7T este identic, dar difera doar procesorul, in cazul de fata fiind Dimensity 8400 Max

GT 7 Dream Edition, cel realizat in colaborare cu Aston Martin, are doar un design nou. Este verde, are o interfata personalizata, o husa neagra in pachet, o carte cu istoria Aston Martin in pachet si cam atat.

Prețuri de lansare (la nivel global):