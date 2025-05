realme 14T – un telefon corect la 1000 lei

Seria realme 14 are acum si un model accesibil. Dupa ce am testat realme 14 Pro si Pro+, realme a livrat acum si 14T, cel mai accesibil telefon din serie. Exista si un realme 14 simplu, dar care nu stim daca se vinde oficial in Romania. Astfel, realme 14T este la granita dintre seria C si seria Number, asadar este o batalie stransa.

realme stie sa faca telefoane accesibile si stie cum sa le dezvolte astfel incat utilizatorii sa primeasca cat mai mult pentru suma respectiva de bani. In cazul de fata, realme 14T este un telefon care costa 1000 lei si mizeaza pe cateva detalii clare.

De exemplu, culorile in care este disponibil telefonul sunt unele indraznete, iar verdele pe care il avem noi la test seamana foarte mult cu verdele folosit pe GT7 Dream Edition in colaborare cu Aston Martin.

Este un verde superb care o sa atraga toate privirile. In acest punct pare un telefon mai scump si sincer eu as vrea sa vad aceasta nuanta si pe alte telefoane, poate chiar pe un iPhone.

Specificații realme 14T Display 6.72″ IPS LCD, rezoluție FHD+, 120 Hz Procesor MediaTek Dimensity 6100+ RAM 6 GB / 8 GB Stocare internă 128 GB / 256 GB, extensibilă prin microSD Camere spate 50 MP (principală) + senzor de adâncime Cameră frontală 8 MP Baterie 5000 mAh, încărcare rapidă 45W Sistem de operare realme UI 5.0, bazat pe Android 14 Conectivitate 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, USB-C Alte funcții Jack audio 3.5mm, senzor de amprentă lateral Dimensiuni și greutate 165.6 x 76.1 x 7.9 mm, 190 g

Un alt avantaj este ecranul de buna calitate, luminos si clar. Este un IPS de 120Hz care se vede foarte bine, mult peste ce ofera realme pe seria C, deci din start vad un avantaj aici.

Bateria este aceeasi unitate de 5000mAh pe care o intalnim pe zeci de telefoane. Este o baterie verificata si testata, oferind o autonomie chiar foarte buna pentru un telefon din acest segment. Se duce spre doua zile de utilizare.

Memoria este acceptabila, 6GB sau 8GB RAM in functie de varianta disponibila, iar pentru stocare sunt oferiti 256GB, mai mult decat suficient pentru un astfel de telefon. Nu e ca si cum cineva ar putea umple aceasta stocare cu poze si filmari.

Spun asta pentru ca este o camera modesta de 50MP care nu are nici un fel de alt senzor secundar sa o ajute, asta daca nu punem la socoteala senzorul de profunzime. In rest nu stie sa faca mare lucru, dar pentru cat este de simpla poate sa faca niste poze destul de reusite pentru Instagram.

realme 14T pluseaza cu un senzor de amprenta pe lateral, un jack de 3.5mm pentru casti, 5G, Wi-Fi 5 si Bluetooth 5.3. Unii ar spune ca este un minus ca nu are Wi-Fi 6, dar credeti-ma ca nu ii pasa nimanui.

Telefonul se misca bine, are aceeasi interfata realme UI 5.0 cu care suntem deja obisnuiti de la alte telefoane si cred ca este foarte util pentru un copil sau un parinte care vrea un telefon pentru nevoile de baza.

Daca stai pe TikTok, mai faci o poza la o floare, mai vorbesti cu prietenii prin mesaje, atunci e un telefon foarte bun. Nu vi-l recomand pentru jocuri indraznete sau pentru o calitate exceptionala a pozelor. Este un telefon accesibil care se misca si arata bine, iar avantajele sale sunt clare: design, ecran si baterie. As zice si multa memorie de stocare.

Il gasiti pe diverse site-uri in jurul sumei de 1000 lei.