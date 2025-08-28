realme a prezentat un telefon concept cu baterie de 15.000mAh si o grosime a carcasei de doar 8.89mm

Cu ocazia festivalului 828 Fan Festival din China, Realme a dezvăluit două telefoane-concept care pun accent pe autonomie. Unul dintre ele are o baterie de 15.000mAh si o grosime de doar 8.89mm.

Primul model este echipat cu o baterie de 15.000 mAh, capabilă să ofere până la cinci zile de utilizare la o singură încărcare. Realme a folosit o arhitectură cu anod de siliciu, de patru ori mai densă decât soluțiile clasice, ajungând la o densitate energetică de 1.200 Wh/L. Bateria folosește electroliți solizi și un proces optimizat de ambalare, ceea ce permite integrarea ei într-un telefon cu o grosime de doar 8,89 mm. Compania susține că dispozitivul poate oferi peste 50 de ore de redare video, 18 ore de filmare și 30 de ore de gaming. În plus, telefonul poate funcționa ca un powerbank datorită încărcării reversibile. Potrivit informațiilor apărute pe Weibo, prototipul este dotat cu procesor MediaTek Dimensity 7300, 12 GB RAM, 256 GB stocare și un ecran de 6,7 inci, rulând Realme UI 6.0 bazat pe Android 15.

Al doilea model, numit provizoriu „Chill Fan Phone”, pune accent pe răcirea activă. Acesta integrează trei metode de disipare a căldurii: o cameră de vapori de 7.700 mm², un ventilator și un sistem termo-electric capabil să reducă temperatura cu până la 6°C. Astfel, telefonul poate menține framerate-uri ridicate în peste 20 de jocuri populare. Carcasa are un design asemănător seriei Realme GT7 și vine cu tehnologia IseSense Ultra, care schimbă culoarea spatelui din alb în albastru pe măsură ce dispozitivul se răcește.

Ambele modele sunt prezentate doar ca exerciții de cercetare și dezvoltare și nu vor ajunge pe piață. Realme le folosește pentru a evidenția direcțiile tehnologice pe care le explorează pentru viitoarele generații de telefoane.