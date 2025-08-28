Cum te plătește Salt Bank să-ți faci cumpărăturile: Cursa Plăților cu 30 lei cashback în doar câteva zile!

Salt Bank continuă vara ofertelor surpriză și lansează „Cursa Plăților”, o campanie fulger care se desfășoară între 28 și 31 august 2025.

Clienții eligibili pot încasa 30 lei cashback garantat, dacă îndeplinesc câteva condiții extrem de simple.

Orice client Salt Bank care primește notificarea de înscriere în campanie și efectuează cel puțin 3 tranzacții cu cardul Salt (fizic sau online), în valoare totală de minimum 100 lei, intră automat în cursă. Plățile trebuie să fie făcute în perioada campaniei, iar cashback-ul se virează direct în cont până pe 12 septembrie 2025.

Ce trebuie să știi? Ei bini, nimic mai mult decât cele de mai jos:

Campania este valabilă pentru cardurile Salt Bank Standard și Platinum Founders.

Sunt acceptate cumpărături în magazine fizice sau online.

Sunt excluse tranzacțiile de tip cvasi-numerar (transferuri, retrageri, jocuri de noroc, pariuri, remiterea de bani).

Cashback-ul este garantat pentru toți participanții care respectă regulile.

Salt Bank își fidelizează clienții prin oferte directe și rapide, menite să-i motiveze să folosească cardul zilnic. Spre deosebire de programele complicate cu puncte sau tombole, aici vorbim despre bani reali înapoi, pe care îi vezi în extrasul de cont.

Campania „Cursa Plăților” arată clar strategia Salt Bank: să devină alegerea principală pentru plățile de zi cu zi, oferind clienților nu doar siguranță și beneficii bancare moderne, dar și recompense imediate.

PS: Pare că persoanele care definesc promoțiile Salt Bank citesc articolele noastre, nu vi se pare? 🙂