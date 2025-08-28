Cum am ajuns să folosesc vara asta aproape exclusiv Salt Bank – cu cashback, lounge VIP și mai mult!

Am mai povestit pe aici că mai mult de 90% din plățile mele sunt cashless, cu cardul. Bine, ca să fiu mai exact, plătesc aproape exclusiv cu Apple Pay sau Google Wallet (atunci când am telefoane cu Android la test).

Pe la început de pandemie am luat această decizie, pentru că preferam să interacționez cât mai puțin cu ceilalți sau cu mediul înconjurător. Tot atunci am ales să folosesc cardul Revolut pentru toate achizițiile on-line sau din magazine, mai puțin pentru facturi. Aș fi ales și partea asta, de facturare, doar că am o experiență puțin plăcută de acum câțiva ani, când compania la care lucram mi-a deschis cont la ING pentru deplasări interne și externe. Ei bine, la un moment dat, am plătit facturile de DIGI de acolo, nu din contul meu principal și, după ce am plecat de la firma respectivă și am închis acel cont, nu am mai putut face dovada plăților pentru anumite luni. Problema era că DIGI îmi cerea asta, deși ei aveau dovada plăților mele… 🙂

Revenind la subiect, vara aceasta am păstrat obiceiul plății cu telefonul, dar am schimbat banca – am trecut la Salt Bank. Nu e vorba de o sclavie digitală, ci de serii de oferte promoționale care au făcut Salt pur și simplu irezistibil.

Cashback atractiv pe multiple planuri

Am scris deja despre programul loc clasic de cashback de nenumărate ori, nu mai reiau detaliile. Ei bine, am avut parte de prieteni care au folosit codul meu (XWHDD7), așa că am avut parte de câteva luni de beneficii.

Adițional, vara asta avem, sau am avut, câteva programe paralele:

cashback de 5% clienților care fac cumpărături online de o valoare de peste 100 de lei. Campania se desfășoară de pe 01 august până pe 30 septembrie 2024, iar suma maximă pe care o poate obține un client este de 50 de lei.

3.000 € premiu și cashback de vacanță despre care am scris aici.

3% dobândă la Contul Curent și Spaces până la 30 septembrie (detalii aici).

cashback de 10 lei per tranzacție pentru primele trei plăți cu cardurile Salt Bank, între 1 și 15 iunie.

Nu am putut beneficia de ultimul tip, pentru că sunt deja client vechi, de la începuturile băncii, dar știu persoane care au folosit codul meu fix pentru asta.

Acces VIP în lounge-urile din aeroport

Ca fondator Salt, am avut acces gratuit în lounge-uri din Timișoara și București (mai sunt incluse cele din Cluj-Napoca, Sibiu și Viena) în excursiile mele de vara asta. Avem maxim 3 întrări până la finalul anului. Mai multe detalii aveți aici. Adevărat avantaj pentru cine călătorește.

O să ziceți că nu e mare lucru, că serviciile oferite de lounge-urile locale sunt slabe și mai bine te lipsești. Mie mi-a picat bine să am unde să beau o cafea bună, să beau apă sau suc (puteam servi și băuturi alcoolice, dar nu sunt fan), să mănânc ceva rapid (în București avem și mâncare caldă, gătită) și să mă întind puțin între zboruri. Mai ales că, la un moment dat, aveam vreo zece ore între ele.

Comparația cu Revolut

Am continuat să utilizez în paralel și Revolut pentru că nu am de gând să renunț la ei. Doar că nu am planuri să plătesc abonament suplimentar (Plus/Premium/Metal) pentru beneficii pe care le primesc oricum gratis de dincolo, de la Salt. În plus, spre deosebire de primii, aceștia din urmă sunt români, fiind înființați de Banca Transilvania.

În loc de concluzie, o să vă scriu o frază pe care mi-a oferit-o fiică-mea, când i-am explicat de ce plătesc cu cardul de la Salt: vara asta am preferat pragmatismul inteligent românesc!

PS: Acest articol, la fel ca și celelalte din seria lui, nu este susținut în vreun fel de Salt Bank sau afiliați (Banca Transilvania), ci reprezintă strict opinia (posibil nepopulară) a editorului. 🙂