Arena IT

Stiri IT | Blog hardware, software, evenimente IT

⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!
WELOCK Smart Lock U81: yala inteligentă versatilă, cu control complet și reducere de 50€
Reduceri de toamna la Godeal24 – licente de Office si Windows la preturi foarte mici
Opinie nepopulară: prefer livrarea cu Poșta Română celei la easybox, pentru comenzile de pe Temu
Allview Sensy 12 Pro – aparat de aer condiționat de calitate la un preț avantajos
Tot ce trebuie să știți despre: temperatura ideală pentru panourile solare
⚠️ Faceti-va cont Salt Bank folosind linkul sau codul nostru (56M4FP) si primiti 5% cashback timp de o luna.
⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!

Reduceri de toamna la Godeal24 – licente de Office si Windows la preturi foarte mici

| Da drumul discutiei! Articole Speciale Software Stiri

Aplicațiile nu ar trebui să-ți golească buzunarul, ci să-ți facă munca mai ușoară și să-ți lase mai mult timp pentru ceea ce iubești. Godeal24 vine cu oferte speciale în cadrul Godeal24 Autumn Sale: suita Office costă doar 31,55€, cu licență pe viață pentru Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher și Access. Mai mult, la achiziția mai multor chei, prețul scade până la 26,05€/cheie. Pentru utilizatorii de Mac, Office 2021 Home & Business este disponibil la doar 59,99€. Dacă folosești versiuni mai vechi de Office, acum e momentul să faci upgrade și să beneficiezi de performanță și securitate la zi.

Cele mai bune oferte – folositi codul „SGO62” pentru reducere

Rare Discount Fallen – folisiti codul SGO50 pentru reducere

De ce să alegi Godeal24? Dacă vrei o soluție accesibilă pentru a activa licențe pe viață, Godeal24 este alegerea potrivită. Cu ani de experiență în domeniu, garantează funcționarea cheilor cu software-ul oficial sau primești banii înapoi. Au recenzii excelente pe Trustpilot, unde sunt notați cu 4.8 din 5 stele. Oferă livrare instantă, suport 24/7 și toate cheile sunt produse Microsoft originale.

Lasa un comentariu!

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.