Reduceri de toamna la Godeal24 – licente de Office si Windows la preturi foarte mici

Aplicațiile nu ar trebui să-ți golească buzunarul, ci să-ți facă munca mai ușoară și să-ți lase mai mult timp pentru ceea ce iubești. Godeal24 vine cu oferte speciale în cadrul Godeal24 Autumn Sale: suita Office costă doar 31,55€, cu licență pe viață pentru Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher și Access. Mai mult, la achiziția mai multor chei, prețul scade până la 26,05€/cheie. Pentru utilizatorii de Mac, Office 2021 Home & Business este disponibil la doar 59,99€. Dacă folosești versiuni mai vechi de Office, acum e momentul să faci upgrade și să beneficiezi de performanță și securitate la zi.

Cele mai bune oferte – folositi codul „SGO62” pentru reducere

Rare Discount Fallen – folisiti codul SGO50 pentru reducere

De ce să alegi Godeal24? Dacă vrei o soluție accesibilă pentru a activa licențe pe viață, Godeal24 este alegerea potrivită. Cu ani de experiență în domeniu, garantează funcționarea cheilor cu software-ul oficial sau primești banii înapoi. Au recenzii excelente pe Trustpilot, unde sunt notați cu 4.8 din 5 stele. Oferă livrare instantă, suport 24/7 și toate cheile sunt produse Microsoft originale.