Acer Nitro V14 AI – laptop de culoarea alba, compact si cu procesor AMD

Cine este in cautarea unui laptop de gaming compact, Nitro V14 AI s-ar putea sa fie o alegere interesanta. Noul model de la Acer integreaza intr-o carcasa compacta un procesor AMD Ryzen AI 7 350 si o placa video NVIDIA GeForce RTX 5060. Este un laptop de gaming care poate fi folosit si pe post de laptop pentru lucru, fiind usor de transportat.

Eu vad situatia astfel: sunt oameni care au nevoie de un laptop performant la birou, iar cele office nu ofera intotdeauna performanta de care ai nevoie. Laptop-urile de gaming sunt ideale pentru cineva care doreste multa memorie RAM, un ecran performant, un procesor de top, insa de obicei sunt mai grele, mai groase si vin cu alimentatoare foarte mari.

In cazul de fata, Acer Nitro V14 AI este compromisul ideal. Are un format compact fiind un laptop cu ecran de 14 inch, dar integreaza un hardware puternic intr-o carcasa subtire si usoara. Asadar, este usor de bagat intr-un ghiozdan si sa te urci in metroul cu directia Pipera.

Specificatii

Procesor AMD Ryzen AI 7 350 pana la 5GHz

Placa video NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB

16GB RAM

1TB stocare SSD

Ecran de 14.5 inch cu rezolutie WQXGA si 165Hz

Design

Culoarea te va atrage, laptop-urile albe fiind mai rare. In combinatie cu tastatura cu iluminare albastra by default (un albastru intepator, fresh) arata foarte bine si atrage priviri. Recunosc, mie imi plac laptop-urile albe, insa luati in calcul ca s-ar putea sa se murdareasca mai repede. De ingalbenit nu se pune problema.

Tastatura nu are si NumPad, imposibil in acest format, insa tastele sunt bine spatiate si poti scrie foarte usor pe ea. Tastele nu necesita o forta mare de apasare, ba chiar mi se pare ca este orientata mai mult spre scris decat spre gaming. Are butoane multimedia, dar si un buton in stanga deasupra pentru a comuta intre modurile de functionare: Eco, Balanced, Performance etc.

Trackpad-ul este maricel, are butoanele integrate si mi-a placut ca este sensibil si usor de folosit, nu trebuie sa te chinui cu el.

Carcasa este realizata din plastic reciclat si imi aduce aminte de seria Vero. Are oarecum aceeasi textura, adica un pic zguroasa, insa pare rezistenta in timp. V-am spus si ca este usor? Cantareste 1.6kg si masoara 2.1cm grosime.

Ecran

Este un IPS de buna calitate, luminos si cu 165Hz. Ce mi-a atras atentia este formatul si rezolutia. Fiind de 14.5 inch ofera o rezolutie usor atipica, adica 2560 x 1600, fiind mai mult patrat decat dreptunghi, deci mai bun pentru lucru. Mie imi place mai mult formatul acesta decat cel clasic de 16:9.

Ecranul are culori bune, are un strat de protectie antireflexie aplicat, per total nimic de reprosat la ecran. N-am intalnit defecte de fabricatie.

Baterie

Cum spuneam, mi se pare un laptop ideal si pentru productivitate. Bateria este de 76Wh si ofera o autonomie pe hartie de 11 ore, insa in realitate pe modul Eco ofera in jur de 7-8 ore, deci eu zic ca este suficient pentru o zi de lucru daca iti uiti incarcatorul acasa. Apropo, incarcatorul nu este foarte greu si nici foarte mare ca dimensiuni si este de 135W, deci incarca repede.

Alte lucruri de mentionat

Are camera web, cititor de carduri microSD (iarasi un semn ca nu este doar un laptop de gaming), conectivititate bogata precum HDMI, USB 4.0 Type C Gen 3, jack audio, difuzoare stereo, trei microfoane si tehnologii AI de la Acer precum AI Noise Reduction, Acer Purified Voice si Acer TrueHarmony.

Si ca sa fie treaba buna pana la capat, procesorul integreaza si o placa video integrata AMD Radeon 860M, asadar cand este folosit pe baterie nu va utiliza placa video dedicata ceea ce inseamna eficienta si autonomie mai buna.

Performantele

SSD-ul a obtinut viteze modeste in Crystaldiskmark, deci nu este cel mai performant. Procesorul cu 8 nuclee si 16 fire de executie s-a descurtat decent in Cinebench R24 atat in single core cat si in multi core, insa nu este o bestie. In schimb temperaturile au fost excelente, cu o minima de 40 grade si o maxima de 84 de grade, procesorul s-a mentinut rece pret de 30 de min de stres maxim, lucru care nu face decat sa ma bucure. Va fi un laptop care va rula la temperaturi scazute deci sistemul de racire va si in mare parte silentios.

Pret

Fix modelul testat de mine este la eMAG la 6999 RON.