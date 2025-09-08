Renault Clio 2026 are un design complet nou, motorizari interesante si va fi poate cea mai vanduta masina din segmentul ei

Renault a prezentat oficial noua generație Clio, ajunsă la a șasea iterație, un model complet reproiectat care aduce un design mai atletic, motorizări mai eficiente și dotări tehnologice la nivel de segment superior.

Trebuie sa recunosc ca eu am vazut masina camuflata la Centrul Tehnic Titu, dar nu stiam exact ce este. Banuiam, dar nu aveam nici o certitudine. Iata ca nu a mai durat mult si a fost lansata oficial.

Personal imi place cum arata. Are un design agresiv, grila fata imi aduce aminte de BMW-urile mai vechi, farurile duc a Kia X Ceed sau Jaguar, silueta e sportiva, oglinzile sunt puse corect pe usi, iar interiorul arata bine cel putin in versiunea de top.

Clio 6 va fi disponibil cu patru sisteme de propulsie:

E-Tech full hybrid 160 CP – motor pe benzină de 1.8 litri cu 4 cilindri, două motoare electrice și baterie de 1,4 kWh. Sprint 0–100 km/h în 8,3 secunde, consum mediu 3,9 l/100 km și emisii CO₂ de 89 g/km. Poate rula electric până la 80% din timp în oraș.

TCe 115 CP – motor 1.2 turbo cu 3 cilindri, disponibil cu cutie manuală sau automată EDC în 6 trepte. Consum 5 l/100 km, emisii minime 114 g/km, accelerație 0–100 km/h în 10,1 secunde.

Eco-G 120 CP (benzină/GPL) – motor turbo pe GPL, cuplu de 200 Nm, cutie automată EDC. Consum 6,9 l/100 km, emisii de 107 g/km.

TCe 140 CP (menționat în documentație pentru anumite piețe) – o opțiune intermediară pentru cei care vor un plus de dinamică.

Dimensiuni și capacitate

Noua generație a crescut în dimensiuni:

Lungime: 4.116 mm

Lățime: 1.768 mm

Înălțime: 1.451 mm

Ampatament: 2.591 mm

Greutate minimă: 1.155 kg

Portbagaj: până la 391 litri, cu prag de încărcare coborât la 735 mm.

Masina ruleaza la interior OpenR Link cu Google integrat, deci exista magazin de aplicatii de la Google si o integrare buna cu telefoanele Android. Clio 6 oferă 29 de sisteme de asistență la condus (ADAS), printre care cruise control adaptiv inteligent, frânare automată de urgență inclusiv la marșarier, camere 360° HD și asistență activă la păstrarea benzii. În plus, siguranța este completată de sistemul Safety Score & Safety Coach, care analizează stilul de condus și oferă recomandări.

Deși Renault nu a anunțat încă oficial lista de prețuri pentru România, în vestul Europei Clio 6 va porni de la aproximativ 20.000 – 21.000 euro pentru versiunile entry-level, iar varianta E-Tech hybrid 160 CP va depăși pragul de 25.000 euro, în funcție de echipare.