HyperOS ajunge pe mai multe telefoane Xiaomi în septembrie 2025

Xiaomi a anunțat programul de distribuire pentru HyperOS în luna septembrie, continuând tranziția de la MIUI la noul sistem de operare bazat pe Android 14.

Actualizarea vine în valuri regionale și include optimizări pentru performanță, autonomie și securitate, dar și integrarea mai strânsă a dispozitivelor din ecosistemul Xiaomi.

Printre modelele confirmate pentru actualizare se numără Redmi Note 12, POCO X5, Xiaomi 12 Lite și Redmi K60E. Acestea vor primi HyperOS 1.0, cu îmbunătățiri de performanță, optimizări pentru consumul de energie și o interfață mai fluidă. În paralel, Xiaomi testează HyperOS 2.0 pe dispozitivele flagship lansate în 2024, dar această versiune nu este inclusă în programul de actualizare din septembrie.

Actualizarea se face în valuri, iar utilizatorii pot verifica disponibilitatea în aplicația Setări, la secțiunea „Despre telefon”. Xiaomi recomandă ca dispozitivele să fie conectate la Wi-Fi și să aibă bateria încărcată peste 50% înainte de instalare.

HyperOS este noul sistem de operare dezvoltat de Xiaomi pentru a înlocui MIUI, cu accent pe integrarea ecosistemului de dispozitive inteligente, securitate și personalizare. Lansat oficial la finalul lui 2023, sistemul este compatibil cu telefoane, tablete, televizoare și chiar mașini electrice produse de Xiaomi.

