Renault Twingo ZE anuntat: ar putea fi acesta noua Dacia Electric?

Renault a anuntat versiunea electrica (ZE) a simpaticului Renault Twingo. Ar putea fi acesta baza pentru noua Dacia Electric?

Deocamdata anuntul s-a facut doar online, insa avem majoritatea specificatiilor, mai lipseste doar pretul. Poate acesta va veni la Geneva, cand va fi prezentat si noul Dacia Electric.

Revenind, Renault Twingo ZE are o baterie de 22 kWh care se va incarca pe Type2 cu pana la 22 kW. Autonomia declarata conform cifrelor WLTP va fi de 180 Km. Motorul va avea 82 de cai putere si viteza maxima va fi de 135 Km/h. De la 0 la 100 Km/h Twingo ZE va face 12.6 secunde.

Si pentru ca Twingo ZE imparte platforma cu Smart ForFour acesta are tractiune spate si motor amplasat tot in spate si va fi produsa impreuna cu acesta in Slovenia.

Ramane de vazut la ce pret va veni si, cel mai important, daca si Dacia se va baza pe aceeasi platforma pentru versiunea electrica. Probabil pretul va fi mai mic decat la Smart si mai mare decat la Dacia.

Pentru mai multe stiri despre masini electrice va recomand sa urmariti noua serie dedicata.