Rețelele de 10 Gbps ar putea deveni mult mai accesibile: Realtek a introdus un adaptor 10 GbE cu preț de doar 10 dolari

Un mare impediment întâlnit la migrarea la standardele de rețea 2.5 GbE sau 10 GbE îl reprezintă costul foarte mare al echipamentelor. Deși tehnologiile sunt disponibile de mulți ani pe piață, prețurile routerelor, ale switchurilor, dar și ale plăcilor de rețea nu au scăzut mai deloc și sunt încă de câteva ori mai mari decât ale echipamentelor pe standardul 1 GbE. Din fericire, industria pare că se îndreaptă într-un final într-o direcție benefică pentru consumatori, iar acum încep să fie introduse primele plăci de rețea 10 GbE cu prețuri accesibile.

În urmă cu câteva zile, în cadrul Computex, Realtek și-a prezentat noul chipset RTL8127, care este capabil de rate de transfer de până la 10 Gbps și vine la un preț de doar aproximativ 10 dolari. Va fi disponibil atât separat, pentru a fi integrat pe plăci de bază și laptopuri, cât și sub forma unui add in card PCIe 4.0 x2. În plus, pe lângă costul foarte mic, noul chipset de la Realtek vine cu un consum de doar 1.95 W, neavând nevoie de răcire, integrează algoritmi de corectarea erorilor la nivel de hardware (ECC), precum și cyclic redudancy check (CRC). De asemenea, în cadrul testelor realizate la standul companiei, au fost utilizate cabluri Cat5E, care, în teorie, nu pot asigura o stabilitate a semnalului suficient de bună pentru 10 Gbps. Însă adaptorul de rețea nu pare să fie prea pretențios din acest punct de vedere și funcționează perfect chiar și cu cabluri de rețea de standarde inferioare, Realtek chiar lăudându-se cu acest detaliu.

Acum că problema plăcilor de rețea 10 GbE a fost rezolvată, nu mai rămâne decât să scadă costurile și la routere și switchuri. Momentan, pe piață sunt foarte puține soluții consumer 10 GbE la prețuri rezonabile, însă, în următorii ani, pe măsură ce infrastructura se dezvoltă și încep să fie oferite pachete de internet cu viteze de peste 1 Gbps, aproape sigur vor urma scăderi de prețuri și pentru restul echipamentelor.

Via Tom’s Hardware