Review AQIRYS ALUDRA TKL – tastatura de gaming in format TKL cu aspect unic

AQIRYS este un brand destul de popular in Romania si ofera periferice de calitate la preturi foarte bune. Acestia au o gama diversificata de produse si puteti gasi inclusiv surse sau carcasa. Am primit recent un set de periferice foarte performante si deloc scumpe pentru ceea ce ofera.

AQIRYS ALUDRA TKL este o tastatura de gaming in format TKL, adica este fara NumPad, un pic mai mica si este si usoara de transportat. Iese in evidenta prin design, fiind un pic altfel data de celelalte tastaturi deja…similare ca aspect.

ALUDRA este un model cu taste personalizate fiind proiectata pentru gameri. Cand o vezi iti lasa impresia de produs scump si bine facut, iar realitatea este ca nu este scumpa dar este de calitate.

Butoanele sunt asa cum le vedeti, cu mesaje interesante pentru gameri, cu un aspect interesant si diferit. Combinatie de negru si alb este placuta, iar desenele de pe taste o fac sa fie unica si mai interesanta. Intoarce toate privirile atunci cand cineva o vede pentru prima data.

Si ambalajul este unul premium. Cutia in care vine tastatura este de buna calitate si gasesti la interior tot ce ai nevoie: cablu USB C detasabil, o pensula fina pentru curatare, o ustensila ca sa scoti tastele si o tasta space de rezerva.

Este interesant si mesajul subtil All About Gaming de pe tastele F de pe primul rand.

Are iluminare RGB si switch-uri Gateron RED, fiind silentioasa si cu feedback bun. Pentru gaming este ideala, te ajuta mult sa fii rapid si asta este tot ce conteaza. Tastele nu au nevoie de o putere mare de apasare si comanda este preluata rapid fara sa apesi pana jos pe buton.

Switch-urile Gateron sunt proiectate sa reziste 50 de milioane de apasari, sunt liniare si au o cursa de 4mm. Forta de apasare este de 45 gF, iar tastatura in sine cantareste sub 1kg. Cablul are 1.8 metri si are in total 87 de butoane.

Pe spate ofera un set de picioruse cu un cauciuc foarte aderent. Se inclina destul de mult si este confortabila. Nu ai nevoie de palm rest pentru ea. Pare sa reziste bine in timp la lovituri, iar singurul dezantaj este ca se va vedea murdarie destul de repede pe ea.

Este o tastatura impresionanta care mi-a schimbat mult perceptia despre AQIRYS. Am folosit doar tastaturi de la brand-uri mult mai scumpe care au reusit sa ma dezamageasca in scurt timp, dar castigau prin simplul fapt ca aveau un soft bine pus la punct.

Acest model se poate personaliza usor doar din combinatii de taste, dar ofera si un software pe care sincer va spun, nu m-am chinuit sa-l instalez deoarece nu era nevoie. Totul se poate regla din taste.

Tastatura o gasiti la Altex la 412 lei sau la PC Garage la 559 lei.