Samsung anunță Galaxy A33 5G și A53 5G: telefoane mid-range cu baterii mari, camere foto cu OIS și suport software extins

Samsung a anunțat astăzi Galaxy A33 5G și A53 5G. Ambele modele vin cu dotări de actualitate, acumulatori de 5000 mAh, patru actualizări majore de Android și camere foto cu stabilizare optică. Nu aduc schimbări notabile pe partea de design, însă integrează procesoare moderne octa-core și până la 8 GB de memorie RAM. De asemenea, sunt primele smartphone-uri mid-range de la Samsung cu încărcare „super rapidă” la puteri de până la 25 W.

Galaxy A33 5G are display Super AMOLED cu diagonală de 6.4″, rezoluție FHD+ și rată de refresh de 90 Hz, procesor Octa-Core (posibil noul Exynos 1280) la 2.4 Ghz și conectivitate dual SIM 5G. Configurația foto dispune de trei camere: principală de 48 MP cu f/1.8, PDAF și OIS; ultrawide de 8 MP cu f/2.2, macro de 5 MP cu f/2.4 și de profunzime de 2 MP cu f/2.4. Camera selfie este de 13 MP cu f/2.2, iar pe partea de video telefonul suportă înregistrate la rezoluții [email protected] fps, [email protected] și [email protected] fps (slow motion). De asemenea, acesta are senzor de amprentă pe butonul lateral și vine din fabrică cu Android 12 cu One UI 4.1. Va fi disponibil în configurații cu 128 GB spațiu de stocare și 6 GB RAM, 128 GB și 8 GB, respectiv 256 GB și 8 GB. Prețul de pornire va fi de 390 euro – aproximativ 1900 lei.

Galaxy A53 dispune de un ecran Super AMOLED cu diagonală de 6.5″, rezoluție FHD+ și rată de refresh de 120 Hz. Are procesor Octa-Core la 2.4 Ghz, 6 sau 8 GB RAM, 128 sau 256 GB spațiu de stocare și conectivitate 5G dual SIM. Noul model renunță la senzorul din ecran prezent pe A52s și face trecerea la unul capacitiv montat pe butonul de power. Configurația foto este însă similară cu cea de pe A52s, având patru senzori pe spate: principal de 64 MP cu f/1.8, PDAF și OIS; ultrawide de 12 MP cu f/2.2, macro de 5 MP cu f/2.4 și de profunzime de 5 MP cu F/2.4. Camera selfie este de 32 MP cu f/2.2 și poate înregistra video la rezoluții [email protected] fps sau [email protected] fps. În plus, față de A33 5G are certificare IP67 pentru protecție la lichide și praf și difuzoare stereo. Vine cu Android 12 cu One UI 4 și va primi patru actualizări majore pentru sistemul de operare. Prețul de pornire este de 450 euro, adică în jur de 2200 lei.

Galaxy A53 5G va putea fi achiziționat la precomandă începând cu data de 17 martie, cu lansare comercială pe 1 aprilie, în timp Galaxy A33 5G va fi disponibile începând cu 22 aprilie.