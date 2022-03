Review banda LED TP-Link TAPO L900-5 – ideala pentru un design unic in casa

Benzile LED sunt o moda tare interesanta. Poti sa-ti decorezi casa intr-un mod original si daca esti putin priceput poti sa faci asta si la masina. Sa va dau mai multe detalii despre TAPO L900-5.

TAPO L900-5 este p banda LED multicolora cu conexiune Wi-Fi. Este inteligenta prin simplul fapt ca poate fi folosita cu un asistent vocal, Siri, Alexa sau Google Assistant.

Dispune de o aplicatie de control si in pachet gasesti tot ce ai nevoie. Asadar, pentru inceput:

Uite ce gasesti in cutie:

manuale

banda LED

alimentator la 12V

un adaptor pentru 4 mini cu telecomanda

Mai departe nu trebuie decat sa le impreunezi, sa ii dai curent si sa descarci aplicatia TAPO din magazinul tau.

Aplicatia te invata cum sa conectezi banda LED la Wi-Fi, cum sa o impreunezi, cum sa o tai daca ai nevoie si mici sfaturi.

La final, aplicatia te ajuta sa controlezi banda LED, sa o conectezi la un asistent vocal, sa te joci cu luminozitatea sau sa-i creezi propriile moduri de iluminare. O descoperi tu in timp.

Banda LED poate fi taiata daca doriti asta, dar automat o sa ai nevoie de mai multe alimentatoare. Are o banda 3M pe spate ca sa o lipesti pe ce suprafata ai nevoie.

Are o durata de viata de 25.000 ore, 2100 mcd max intensitatea luminii, este RGB si daca aveti si alte produse TAPO se pot sincroniza intre ele ca un ecosistem. De exemplu daca ai un senzor de miscare TAPO, acesta cand te detecteaza va putea aprinse si banda LED.

Lumineaza foarte placut si este usor de folosit. In cateva minute este gata. Culorile sunt puternice, placute, are o intensitate mare daca ai lumina in camera de la soare sa zicem.

Eu i-am facut o simpla proba pe birou deoarece este o banda de test si va ajunge si la alti jurnalisti, deci nu imi pot bate joc de ea si sa o montez eu pe la mine prin casa.

Costa 124 lei la Altex si are o dimensiune de 5 metri.