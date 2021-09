Review casti Sony WF-1000XM4 – merita 1400 lei?

Sony WF-1000XM4 sunt cele mai performante casti pe care Sony le ofera in zona True Wireless. Nu exista ceva mai bun de atat. O astfel de pereche costa 1400 lei si am avut ocazia sa le testez si sa vad daca merita sa dai atatia bani pe o pereche de casti.

Trebuie sa va reamintesc ca mie imi plac mult castile, boxele, sistemele audio in general. Imi place sa ascult muzica si atunci cand o fac sa fie de pe sisteme performante, sa se auda cat mai bine. Asa ca review-ul acesta nu o sa vina din partea unui amator de tehnologie ci din partea unei persoane care asculta multa muzica pe echipamente decente.

Sony tot timpul a oferit casti si boxe de calitate, Au avut si fail-uri ca orice alt producator, dar in esenta sistemele audio Sony sunt bune chiar daca uneori pot fi un pic mai scumpe. In general sunt bune.

Pe zona de casti au stat tot timpul bine si au oferit tehnologii noi. De cand a inceput moda cu castile true wireless, Sony a venit de la inceput cu propria reprezentare. Astfel, cei care doresc casti true wireless de calitate pot alege dintre cativa producatori celebri, dar automat vor scoate din buzunar sume considerabile. Sony, Bose, Technics, Panasonic, Razer, Apple, Samsung, JBL, cam toti marii producatori au casti true wireless in portofoliu. Unde este diferenta?

Diferenta consta in aplicatia dezvoltata de fiecare producator. In esenta, castile sunt cam la fel. Ca unele sunt construite din material eco-bio bla bla este partea a doua, dar in esenta castile, tehnic vorbind, sunt la fel. Diferenta o face aplicatia si tehnologiile software implementate acolo.

Sony are un mare avantaj cu aplicatia disponibila. Este bine pusa la punct, complexa dar usoara de folosit. Pozele vorbesc de la sine. De asemenea, aplicatia este mereu tinuta la zi prin update-uri constante.

Cat despre casti, ele au un design ciudatel. Par facuta din materiale reciclate iar dopurile sunt dintr-un burete extrem de moale.

Dimeansiunea lor este generoasa si asta poate fi un minus pentru cei care doresc ceva discret. Totusi, carcasa generoasa ajuta si la o auditie mai buna.

Fiecare casca are senzori de proximitate si senzori pentru control. Nimic nou sub soare. Poti folosi castile pentru a controla playlist-ul sau pentru a raspunde la apeluri. Sunt compatibile inclusiv Google Assistant.

Sony lauda foarte mult functia de anulare a zgomotului. Si o laud, este buna si agresiva. Izoleaza foarte bine sunetul exterior, iar modul transparent este de asemenea foarte bun si functioneaza impecabil.

In apeluri am fost auzit foarte clar si la randul meu i-am auzit pe ceilalti foarte bine. Din nou, nimic de reprosat.

Toate acestea sunt puse in miscare de un procesor Sony V1, dezvoltat special pentru a transforma aceste casti intr-un etalon in industrie. Oare? Sony spune ca functia de anulare a zgomotului este cea mai avansata din industrie. Din nou eu pun un semn de intrebare aici. Cum au dedus ca este cea mai buna din industrie nu stie pentru ca nu am observat nici o diferenta intre ele si alte casti premium.

Ceea ce mi se pare cu adevarat interesant la aceste casti sunt driverele de 6mm si buretii cu elemente de izolare fonica.

In primul rand, muzica redata in aceste casti se aude foarte bine. Indiferent de genul muzical o sa ai parte de un sunet placut – neutru. Nu are bassi foarte agresivi, nici inalte foarte ascutite si nici un volum foarte ridicat. Parca mergea un sunet mai condimentat.

Castile pun accent pe claritate nu pe volum sau pe frecventele extreme. Sony a mers cumva la sigur cu aceste casti incercand sa ofere o stabilitate de care utilizatorul are nevoie. Cei mai pretentiosi vor spune ca aceste casti sunt slabe sau ca ar fi putut oferi mai mult. Partial adevarat, dar trebuie sa intelegem ca Sony a pus in aceste casti mai mult decat s-ar fi asteptat cineva. Tehnologiile auxiliare sunt cele care fac aceste casti sa fie atat de scumpe.

Sunetul oferit de aceste casti nu este de 1300-1400 lei cat costa ele. Se aud la fel de bine ca niste AirPods Pro. Sincer vorbind. Diferenta consta in functiile pe care Sony a tinut cu dintii de ele si pe care le-a implementat aici.

Vorbim despre incarcarea wireless, despre algoritmul de transmisie optimizat de procesorul integrat Sony V1 pentru o conexiune mai stabila, senzorii care isi dau seama cand vorbesti la casti si creste claritatea conversatiei sau microfoanele duale care preiau sunetele doar din dreptul gurii.

Aceste functii sunt acolo pentru a imbuntati experienta, dar utilizatorul normal poate nu stie de ele. Sau despre LDAC, tehnologia Sony de codificare cu de 3 ori mai multe date la 990kbps decat semnalul BT conventional.

Pentru cine sunt aceste casti? Clar sunt unele dintre cele mai bune casti true wireless de pe piata, dar nu sunt cele mai bune. N-as spune asta. Daca aveti un telefon cu Android atunci merita sa le cumparati. Daca aveti iPhone ramaneti pe AirPods.

De mentionat ca pe termen lung m-au durut urechile desi am folosit cea mai mica dimensiune a dopurilor, iar bateria tine chiar foarte mult. Le-am folosit intens peste tot si durata reala de viata este de 4-5 ore la o incarcare completa. Dupa le bagi inapoi in carcasa si se reincarca.

Le gasiti la eMAG la 1400 lei.