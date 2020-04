Review Creative SXFI Air – casti Bluetooth over-ear

Cand aflu ca o sa testez produse de la Creative stiu ca o sa am o perioada fericita. Am testat in ultima vreme castile SXFI Air, o pereche Bluetooth proaspat lansata care promite multe.

SXFI Air este o pereche de casti noua ce a castigat numeroase premii la CES 2020 si a primit si premii din partea unor publicatii internationale. Deci castile nu pot fi rele asa ca am plecat la drum cu mari sperante. De data aceasta nu am fost la fel de impresionat de Creative.

Castile din punct de vedere tehnic arata asa:

Drivere de 50mm

Frecventa de raspuns: 20Hz – 20kHz

Impedanta: 32 Ohmi

Bluetooth 4.2

USB Type C

Jack audio

Slot microSD

Microfon detasabil NanoBoom

Baterie 10 ore

Tehnic vorbind castile sunt la fel ca toate celelalte, insa ofera o conectivitate bogata si le poti folosi oriunde. Le poti conecta la telefon prin Bluetooth sau prin jack audio dar le poti conecta si prin USB C inclusiv la calculator. Asta mi-a placut tare mult.

Din acest punct de vedere castile ofera o gama larga de conectica pentru orice dispozitiv. Iar atunci cand vrei sa le folosesti pe telefon si primesti un apel poti folosi un microfon dedicat care se ataseaza in jack-ul de 3.5mm. Este un microfon foarte mic dupa cum o sa vedeti si in poze.

Calitatea audio este una buna dar nu exceptionala, de aceea va spun ca nu sunt atat de impresionat. Castile se aud foarte bine, clar, au un volum nu foarte ridicat indiferent de conectica si toate sunetele sunt redate corect si placut. Bassul este profund, inaltele se aud bine fara sa te zgarie pe timpan, iar indiferent de genul muzical vor excela. Da, se aud foarte bine dar personal aveam asteptari un pic mai mari.

Un alt punct interesant este confortul oferit. Castile au cupe moi care se aseaza placut pe ureche si nu te vor deranja nici dupa cateva ore. Sunt usoare, placute si le poti purta fara probleme ore intregi pe cap.

Interesant este ca poti conecta un card microSD in slotul dedicat si sa transformi castile intr-un MP3 player veritabil. Nu am facut asta pentru ca nu am un card microSD, insa mentionez ca se poate.

Creative se lauda cu o functie noua Super X-Fi, care ofera un sunet personalizat pentru urechea ta. Practic este o virtualizare si sunetul este modificat incat sa para cinematic. Totul se face dintr-un buton dedicat de pe casca stanga si aplicatia aferenta.

In aplicatie trebuie sa-ti scanezi urechea, lucru foarte greu daca esti singur. Personal nu am reusit si m-am dat batut. Am incercat functia fara sa am urechea scanata, dar personal nu sunt fanul acestei virtualizari. Prefer sunetul curat asa cum vine din sursa.

Aceasta functie este foarte buna pentru filme, concerte sau unde exista efecte speciale. Totul tine de preferinte si de auzul fiecaruia. Pentru control castile ofera control prin touch pe casca stanga. Poti sa raspunzi la apeluri, sa reglezi volumul sau sa schimbi melodia.

Autonomia este cea promisa, 10 ore de ascultat muzica. La mine cele 10 ore s-au tradus in 4 zile de utilizare.

Costa la cel.ro 659 lei.