Review Fractal Design Define 7 XL – una dintre cele mai bune carcase full tower de pe piață

Fractal Design Define 7 XL este o carcasă destinată entuziaștilor care vor să aibă cât mai mult spațiu pentru watercooling, plăci de bază de workstation-uri sau multe unități de stocare. Integrează același sistem modular dual layout și aduce toate noutățile introduse de seria Define 7: panouri laterale cu prindere toolless, multibrackets, filtre de praf din nailon, antifonare pe toate panourile metalice și numeroase tray-uri pentru unități de stocare. În plus, oferă suport pentru radiatoare multiple, cu dimensiuni de până la 480/420 mm și pune la dispoziție suficient spațiu chiar și pentru configurații dual loop. Este una dintre cele mai atractive carcase full tower de pe piață, oferind nu doar o construcție încăpătoare, solidă atrăgătoare, ci și un design funcțional, ușor personalizabil. Carcasa este disponibilă în trei SKU-uri: TG Light Tint, TG Dark Tint și Black Solid, iar prețurile la retailerii din România variază între 1.000 – 1.100 Lei.

Dimensiuni 590 x 240 x 548 mm Plăci de bază suportate E-ATX, ATX, mATX, ITX, EE-ATX, SSI-CEB, SSI-EEB Bay-uri pentru unități de 3.5″/2.5″ 6 + 2 incluse, maxim 18 Bay-uri pentru unități de 2.5″ 2 incluse, maxim 5 Bay-uri 5.25″ 2 Lungime maximă sursă 386 mm cu un singur HDD cage, 260 mm cu ambele HDD cage-uri Lungime maximă placă video 549 mm fără ventilator frontal, 524 mm cu ventilator frontal, 359 mm în layout-ul de stocare (pentru plăcile cu lățime de peste 150 mm) I/O 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 2 x audio jack Sloturi ventilatoare 4 x 120 mm sau 3 x 140 mm în față (2 x 140 mm preinstalate), 4 x 120 mm sau 3 x 140 mm în plafon, 1 x 120/140 mm în spate (1 x 140 mm preinstalat), 2 x 120/140 mm în podea Opțiuni montare radiatoare până la 480/420 mm în față, până la 480/420 în plafon, 120 mm în spate, până la 240/280 mm în podea Sloturi de expansiune 9 pe orizontală și 3 pe verticală Panou lateral realizat din sticlă securizată (opțional), fixare toolless Filtre de praf podea (sursă și ventilatoare), frontal (ventlatoare și bay-uri 5.25″), tavan Culori disponibile Black Solid, Black TG Light Tint, Black TG Dark Tint Altele panouri laterale antifonate, velcro straps pentru wire management, design modular, multibrackets

Ambalaj și accesorii

Define 7 XL vine într-o cutie de carton simplă, fără prea multe elemente grafice și este protejată prin două straturi solide de polistiren. La capitolul accesorii, pe lângă șuruburi coliere din plastic și garnituri cauciucate pentru HDD-uri, mai primim două tray-uri adiționale pentru unități de 3.5″, două bay-uri pentru unități de 5.25″ și un panou perforat alternativ pentru secțiunea superioară. De asemenea, ne alegem și cu un ghid de instalare bine structurat, precum și cu o lavetă din microfibră pentru ștergerea suprafețelor lucioase.

Exterior

Carcasa aduce design-ul sobru și solid al seriei Define 7 în formatul full tower, potrivit pentru workstation-uri și sisteme de watercooling complexe. Nu știu cât de bine se vede în fotografii, însă Define 7 XL este o carcasă imensă. Măsoară 590 mm lungime, 240 lățime și 548 mm înălțime, iar greutatea este de aprox. 16.5 Kg. Tot de la Define 7 împrumută și panourile laterale cu prindere fără șuruburi, dar și sistemul modular dual layout, care permite trecerea simplă de la formatul deschis la unul optimizat pentru unități de stocare. În ceea ce privește panoul lateral stânga, aveți la dispoziție trei opțiuni: sticlă securizată fumurie, sticlă securizată complet transparentă și panou metalic antifonat. Varianta prezentată este cea Light Tint TG.

La fel ca Define 7, varianta full tower include în pachet două panouri pentru secțiunea superioară: unul fără perforații și antifonat și unul cu perforații și filtru de praf pentru evacuarea aerului prin partea de sus. Este o carcasă extrem de versatilă, încăpătoare și cu foarte multe opțiuni pentru cable management, watercooling și unități de stocare. Foarte bună este și calitatea materialelor folosite în construcție. Secțiunile metalice sunt groase și solide și nu există imperfecțiuni la nivelul îmbinărilor sau la aplicarea vopselei.

Partea frontală a carcasei găzduiește portița ce acoperă bay-urile de 5.25″ și filtrul de praf. Este realizată din aluminiu anodizat, are prindere magnetică și beneficiază de antifonare printr-un strat de material fonoabsorbant. Balamelele sunt metalice și sunt montate pe partea dreapta de această dată, însă pot fi relocate foarte ușor pe partea stângă.

Bay-urile de 5.25″ au o utilitate discutabilă în zilele noastre, însă sunt prezente pentru utilizatorii care încă folosesc fan controllere hardware sau cititoare de carduri interne. Sistemul de prindere pentru acestea nu este preinstalat, însă îl găsiți în cutia cu accesorii. Filtrul de praf din față este fixat printr-o serie de clipsuri și se scoate foarte ușor prin tragere. La capitolul airflow, lățimea fantelor de admisie din față a rămas neschimbată, însă decupajele par a fi ceva mai mari decât pe generația anterioară Define.

Prin urmare, ar trebui să observăm o mică îmbunătățire la nivel de airflow. Totuși, nu vă așteptați la minuni. Carcasele din gama Define sunt optimizate mai mult pentru operare silențioasă și mai puțin pentru ventilație așadar temperaturile nu vor fi la fel de bune ca pe carcasele prevăzute cu panou mesh în partea frontală. Tot pentru reducerea nivelului de zgomot, panoul preinstalat din partea de sus și cel din lateral stânga sunt prevăzute cu un strat de material fonoabsorbant.

În spatele carcasei dăm de cele 12 sloturi de expansiune (nouă pe orizontală și trei pe verticală) și de slotul de 120/140 pe care este preinstalat un ventilator Dynamic X2 GP-14 de 140 mm. Panoul lateral stânga de același sistem de fixare tolless și se scoate prin tragerea mânerului din partea de sus. Șuruburile de fixare pentru panourile laterale nu mai sunt obligatorii, însă, la nevoie, le puteți utiliza pentru securizare.

Sursa se introduce prin partea de jos cu ajutorul ramei detașabile care are rolul de a simplifica procesul de instalare.

Panoul I/O este identic cu cel de pe Define 7 și este amplasat pe partea de sus. Acesta include jack-urile (output și microfon), butonul de reset, un port USB 3.1 Gen 2 Type-C, butonul de power, două porturi USB 2.0 și două porturi USB 3.0. În stilul caracteristic Fractal Design, calitatea la nivel de I/O este ireproșabilă, contactul la nivelul porturilor fiind, iar butoanele livrând un feedback foarte tactil. Ce lipsește e LED-ul de activitate pentru unitățile de stocare, acum fiind prezent doar un singur LED de culoare albă pentru power care luminează discret decupajul din panoul frontal. Portul USB 3.1 Gen 2 Type-C poate asigura rate de transfer teoretice de până la 10 Gbps, dar și încărcare rapidă pentru dispozitive mobile prin intermediul standardului USB Power Delivery.

La baza carcasei avem patru piciorușe de susținere cauciucate, relativ înalte și un filtru de praf ce acoperă sursă și cele două sloturi de ventilatoare de 120/140 mm din podea. Acesta din urmă vine și cu mâner și se scoate prin glisare prin partea frontală a carcasei.

Legat de secțiunea superioară, Fractal a renunțat la ModuVent în favoarea unui sistem cu două panouri alternative, ambele incluse în pachet. Unul este neperforat și este prevăzut cu un strat de material fonoabsorbant pentru antifonare, în timp ce celălalt este perforat și facilitează montarea de ventilatoarea sau radiatoare în plafon.

Filtrul de praf ce stă dedesubt acoperă întreagă secțiune de sus și dispune de un nou sistem de prindere, cu detașare prin glisare. Nu mai găsim butoane de desprindere, iar clipsurile filtrului se potrivesc perfect în decupajele carcasei și mențin un contact ferm.

Interior

În general, cine optează pentru o carcasă full tower o face datorită unor nevoi mai speciale. Fie are nevoie de spațiu pentru o configurație de watercooling mai complexă, fie își dorește un workstation cu cât mai multe unități de stocare și placă de bază în format E-ATX, EE-ATX, SSI-CEB sau SSI-EEB. Adoptând formatul full tower, Define 7 XL oferă spațiul necesar pentru astfel de configurații, plus flexibilitatea asigurată de design-ul modular dual layout. La fel ca pe Define 7, avem de ales între un design open, prietenos cu componentele de water cooling și unul de stocare, care poate acomoda numeroase unități de 3.5″. Out of the box, carcasa vine în layout-ul open.

Bineînțeles, pe lângă formatele de plăci de bază amintite mai sus, Define 7 XL suportă și standardele uzuale: ATX, mATX și ITX, trecerea de la un format la altul făcându-se prin mutarea distanțierelor. Restricțiile la nivel de compatibilitate hardware sunt aproape inexistente. Pe lângă suportul pentru plăci de bază extrem de mari, carcasa este foarte permisivă și cu plăcile video și sistemele de răcire pe aer. În formatul open pot fi instalate plăci video cu lungime de până la 549 mm fără ventilator în față sau de până la 524 mm cu ventilator în față. Nu cred că există încă o placă video care să se apropie de aceste dimeniuni. Cât despre sistemele de răcire pe aer, înălțimea maximă a heatsink-ului poate fi de 185 mm, așadar puteți opta fără emoții chiar și pentru cele mai voluminoase coolere, cum ar fi Noctua NH-D15 sau Deepcool Assassin III. De apreciat sunt și cele 13 decupaje pentru cabluri prevăzute cu garnituri cauciucate. Nu vă veți simți nicio clipă constrâns de opțiunile de rutare pentru cabluri.

În ceea ce privește ventilatoarele preinstalate, Define 7 XL vine cu trei Dynamic X2 GP-14 de 140 mm – două în față pentru admisie și unul în spate pentru evacuare. Nu sunt PWM, așa cum mi-aș fi dorit, ci DC, prin urmare controlul turației nu este unul precis. În schimb, ventilatoarele compensează prin nivelul de zgomot de doar 18.9 dBA la turația maximă de 1000 RPM și prin airflow-ul de până la 68.4 CFM. Din spusele producătorului, ventilatoarele au bearing de tip Long Life Sleeve (LLS) și o durată de viață de aproximativ 100.000 ore. Nu au iluminare RGB, însă sunt de foarte bună calitate, oferind un echilibru aproape perfect între airflow și nivel de zgomot.

Shroud-ul pentru sursă este perforat pentru ventilație și dispune de filete dedicate instalării de multibrackets sau a unui riser pentru montarea plăcii video pe verticală.

Partea frontală poate acomoda până la patru ventilatoare de 120 mm, până la trei ventilatoare de 140 mm sau un radiator de până la 420/480 mm. Din fabrică, Accesul la sloturile pentru ventilatoare se face prin desprinderea panoului din față.

Pentru instalarea a patru ventilatoare de 120 mm, a trei ventilatoare de 140 mm sau a unui radiator de 480/420 mm în formatul open se impune detașarea unuia dintre căpăcelele ce vin în completarea shroud-ului pentru sursă. În ceea ce privește configurația de stocare, compatibilitatea rămâne neschimbată, însă trebuie să aveți în vedere că radiatoarele groase sau configurațiile push-pull pot interfera cu bay-urile pentru HDD-uri.

Dacă doriți să atașați o pompă sau un rezervor pentru custom loop de podeaua carcasei va trebui să detașați și celălalt capac de completare și să renunțați la unul din cage-urile pentru unități de 3.5″. Îmi place tare mult că Fractal a pus din nou mare accent pe versatilitate și a inclus unui sistem modular de acoperire a golurilor. O singură mască mare pentru goluri nu ar fi avut sens contextul în care o bună parte din utilizatori optează doar pentru instalarea unui radiator mai mare sau a mai multor ventilatoare. Din acest punct de vedere, Define 7 XL oferă un echilibru foarte bun între funcționalitate și aspect.

Indiferent de layout-ul pe care îl alegeți, în plafonul carcasei puteți instala până la patru ventilatoare de 120 mm, până la trei ventilatoare de 140 mm sau radiatoare de până la 480/420 mm. Fiind vorba despre o carcasă full tower, nu există restricții în ceea ce privește înălțimea componentelor de pe placa de bază, excepție făcând probabil doar radiatoarele extrem de groase și cele prevăzute cu ventilatoare în configurație push-pull.

Din punctul meu de vedere, opțiunile de montare pentru radiatoare se numără printre principalele avantaje ale unei carcase full tower, iar Define 7 XL nu dezamăgește deloc la acest capitol.

Spatele carcasei găzduiește un slot de 140 mm pentru ventilator pe care găsim preinstalat același Dynamic X2 GĂ-14. Alternativ, aici puteți instala cam orice tip de radiator de 120 sau 140 mm. Ce mai e de observat aici sunt sloturile de expansiune, 12 la număr – nouă pe orizontală și trei pe verticală. Inclusiv acestea dispun de prindere tolless, cu șuruburi zimțate pe care le puteți înșuruba cu mâna liberă.

Partea posterioară a carcasei se bucură și ea de o serie de îmbunătățiri importante. Astfel, distanța dintre panoul central și cel exterior a fost crescută de la 23 mm, cât era pe Define R6, la 30 mm, cu scopul de a îmbunătăți posibilitățile de cable management. De asemenea, configurația oferă acum mult mai multe opțiuni de montare pentru unitățile de stocare, iar zona de jos, unde se ascunde de obicei surplusul de cabluri, vine acum cu o mască din policarbonat.

În configurația de fabrică, open, suntem întâmpinați de două tray-uri de 2.5″ pentru SSD-uri, prezente sub decupajul pentru acces la placa de bază, de două cage-urile pentru unități de 3.5″/2.5″cu câte două tray-uri fiecare în partea de jos și de două multibracket-uri. Acestea din urmă pot fi utilizate nu doar pentru unități de stocare de 3.5″/2.5″, ci și pentru instalarea de pompe sau rezervoare. În total, configurația open, așa cum vine ea din fabrică, ne oferă opt tray-uri pentru unități de stocare, cu posibilitate de extindere prin achiziționarea unor multibracket-uri adiționale. În funcție de nevoi și preferințe, acestea din urmă pot fi fixate pe panoul din interior și pe sloturile pentru ventilatoare neocupate, așadar nici măcar în formatul open nu veți fi constrânși de numărul de tray-uri de 2.5″/3.5″.

Cage-urile de jos pentru unități de 2.5/3.5″ pot fi scoase sau relocate după bunul plac, iar tray-urile dispun de garnituri cauciucate pentru atenuarea vibrațiilor. Totodată, tray-urile vin cu un sistem de ancorare solid, în patru puncte, dar și cu un sistem de fixare tolless (șurub cu cap zimțat). Alternativ, în loc cage-urilor puteți instala fie un radiator de 120, 240 sau 280 mm, fie două ventilatoare de 120 sau 140 mm.

Cele două adaptoare multibracket sunt preinstalate, așa cum vă ziceam, pe panoul din interior, însă pot fi relocate în locul pozițiilor pentru ventilatoare din plafonul, spatele sau podeaua carcasei, în funcție de nevoi.

Cei ce au nevoie de cât mai multe unități de stocare pot face foarte ușor trecerea la layout-ul de stocare prin mutarea panoului modular. Procesul presupune scoaterea câtorva șuruburi și nu durează mai mult de câteva minute. Din nefericire, în acest caz apar unele restricții legate de dimensiunile plăcii video, acestea neputând avea o lungime mai mare de 359 mm dacă lățimea sa depășește 150 mm. Partea bună e că nu ni se impun restricții și la nivel de compatibilitatea cu radiatoarele, excepție făcând radiatoarele foarte groase sau cele cu ventilatoare în push-pull.

Și mai interesant e că trecerea la layout-ul de stocare nu ne forțează să renunțăm la bay-urile de 3.5″ din partea de jos. Cu toate acestea, Fractal nu a inclus suficiente tray-uri pentru a popula toate bay-urile pentru unități de 3.5″, în pachet fiind incluse doar șase, cu tot cele preinstalate în cage-uri. Dacă doriți să profitați la maxim de acest layout va trebui să achiziționați încă zece astfel de tray-uri de 3.5″ și trebuie să vă zic nu sunt tocmai ieftine. Un set de două tray-uri costă 9.99 Euro, iar popularea tuturor bay-urilor adaugă un cost de încă 50 Euro. Și multibracket-urile tot atât costă, însă au avantajul că le puteți utiliza și pentru pompe și rezervoare. În total, configurația de stocare, cu accesoriile incluse în pachet, poate acomoda până la zece unități de stocare (6 x 3.5/2.5″ pe tray-urile de 3.5″, 2 x 2.5″ și 2 x 3.5″/2.5″ pe multibrackets). Prin achiziționarea de tray-uri adiționale puteți instala până la 23 unități, iar cu unele concesii la nivel de răcire puteți utiliza chiar mai multe prin ocuparea sloturilor de ventilatoare cu multibrackets.

Pe lângă flexibilitatea de care dă dovadă când vine vorba de de unitățile de stocare, Define 7 XL se mai face remarcat și prin opțiunile extinse de wire management. Carcasa dispune de numeroase puncte de ancorare pentru cabluri, iar spațiul dintre panoul interior și cel exterior este de 30 mm, permițând astfel aranjarea fără bătăi de cap chiar și a cablurilor groase, brodate. Singura problema ar putea fi în cazul surselor mai vechi sau a celor entry-level, cablurile EPS al eacestora fiind de multe ori prea scurte pentru a putea fi rutate prin spatele unei carcase full tower. Decupajul din spatele plăcii de bază este foarte mare și asigură suficient spațiu de manevră pentru fixarea backplate-ului pentru cooler. De asemenea, sunt prezente și câteva velcro strap-uri, în centru și în partea dreaptă, pentru a asigura o aranjare cât mai ordonată a cablurilor. În plus, cele trei velcro strap-uri din centru vin și cu suporți din plastic, iar asta e de un real ajutor la aranjarea mănuchiului de cabluri ce duc spre placa de bază.

Cu ambele cage-uri pentru HDD-uri instalate, carcasa poate acomoda surse cu lungime de până la 260 mm, în timp ce cu un singur cage lungimea maximă admisă urcă până la 386 mm. Indiferent de câte cage-uri pentru HDD-uri alegeți să utilizați, sursele uzuale, cu lungime de 160 mm, nu vor fi constrânse și vă va rămâne suficient spațiu și pentru ascunderea surplusului de cabluri.

La cable management ajută și masca din plastic de jos, care oferă sistemului un aspect foarte curat, mai ales în cazul în care optați pentru extensii pentru cabluri de tip CableMod.

Define 7 XL vine și cu un fan hub, denumit de producător Nexus+ 2. Acesta este amplasat discret în zona de sus și oferă șase conectori DC și trei conectori PWM. Se alimentează prin intermediul unui conector SATA și se conectează la placa de bază printr-un singur cablu PWM. Este foarte util pentru plăcile de bază cu puține headere pentru ventilatoare, însă parcă aș fi vrut să văd un număr mai mare de conectori PWM.

În ceea ce privește conectica, carcasa oferă conectorii standard pentru butoane, power LED, porturi USB 2.0/3.0 și jack-uri audio, în completare venind conectorul USB 3.1 Gen 2 Type-C, care încă nu este prea răspândit în rândul carcaselor și plăcilor de bază. Acesta din urmă este compatibil în general doar cu plăcile de bază din generațiile noi, iar aici trebuie să țineți cont de un aspect foarte important. Dacă placa voastră de bază oferă USB Type-C la nivel de I/O nu înseamnă neapărat că are și un astfel de conector pentru panoul frontal al carcaselor.

Asamblare și teste de temperatură

Așa cum am evidențiat și în rândurile de mai sus, Fractal Design Define 7 XL este o carcasă solidă, versatilă, bine organizată și foarte ușor de asamblat. Adoptând formatul full tower, restricțiile de spațiu sunt aproape inexistente, carcasa putând acomoda mai toate tipurile de plăci de bază, plăci video și sisteme de watercooling de pe piață, inclusiv radiatoare voluminoase de până la 480/420 mm. Ni se asigură acces facil la bay-uri, la sloturile pentru ventilatoare și la sursă și ni se pun la dispoziție suficiente puncte de ancorare pentru cabluri. La cable management ajută foarte mult și velcro strap-urile cu suporți, cele 13 garnituri cauciucate prezente la nivelul decupajelor din panoul interior, dar și fan hub-ul, care reduce considerabil numărul de cabluri conectate direct la placa de bază. Cum am mai spus, nu există inconveniente majore în ceea ce privește compatibilitatea hardware, însă aș fi apreciat ca în pachet să primim mai multe tray-uri pentru unități de 3.5″. Impresionat am fost și de calitatea materialelor utilizate în construcție, de sistemul de prindere fără șuruburi al panourilor laterale, dar și de ușurința cu care pot fi curățate filtrele de praf. Define 7 XL primește puncte bonus și pentru versatilitate, utilizatorii putând migra foarte rapid de la un build simplu, cu răcire pe aer, la un cu custom loop sau la un workstation cu multe unități de stocare.

În ceea ce privește temperaturile, nu e tocmai cea mai bună opțiune când vine vorba de airflow, însă nici nu dezamăgește. Fantele de aerisire înguste din față nu constituite un dezavantaj major așa cum mă așteptam, iar trecerea de la formatul deschis la cel pentru stocare nu are nicio influență asupra temperaturilor. Cu toate acestea, nu reocmand instalarea unui cooler all-in-one în față din simplul fapt că restricționează foarte mult airflow-ul la nivelul plăcii video. În configurația implicită, cu două ventilatoare Dynamic X2 GP-14 de 140 mm în față și unul în spate, la care am adăugat un cooler all-in-one Deepcool Gamerstorm Castle 240EX în plafon, temperaturile obținute sunt excelente. Nu la fel de bune ca pe o carcasă cu panou frontal perforat și ventilatoare mari de 200 mm, însă în limite normale pentru o carcasă optimizată pentru operare silențioasă. Carcasele enumerate mai jos au fost testate în configurație stock, fără ventilatoare schimbate sau adăugate, excepție făcând cele ale cooler-ului all-in-one. Testele în full load pentru procesor și placa video au fost rulate timp de o oră la o temperatură ambientală de 20 °C, utilizând Prime 95 26.6 (fără AVX) și Unigine Valley. Rezultatele mai mici sunt mai bune.

Concluzie

Fractal Design Define 7 XL este o carcasă full tower destinată entuziaștilor. Este extrem de încăpătoare și aduce un design sobru, solid și funcțional. Mulțumită design-ului modular dual layout, carcasa poate fi adaptată cu ușurință pentru o largă varietate de configurații: sisteme de gaming cu răcire pe aer, workstation-uri cu plăci de bază dual socket, configurații de răcire custom dual loop și servere de date. Practic, nu există mai deloc restricții la nivel de compatibilitate hardware, Define 7 XL putând acomoda aproape orice tip de placa de bază, placă video și sistem de răcire. De asemenea, calitatea finisajelor este perfectă, iar elementele de antifonare, filtrele de praf, fan hub-ul cu multe ieșiri și prinderea tolless a panourilor îmbunătățesc considerabil experiența de utilizare. Pe scurt, Define 7 XL este o carcasă pentru entuziaști, fără concesii majore la nivel de funcționalitate, aspect sau calitate. Singurul incovenient major care îmi trece prin cap este airflow-ul restricționat de panoul frontal, acesta putând pune în dificultate unele configurații răcite pe aer. Prețul este unul corect în raport cu ceea ce primim. Clar nu este cea mai accesibilă carcasă full tower de pe piață, însă cu singuranță este una dintre cele mai bune.

Fractal Design Define 7 XL, în varianta Black TG Light Tint poate fi găsită la PCGarage la prețul de 1070 Lei. Versiunea fără panou din sticlă securizată costă 1019 Lei.

Pro:

Calitatea construcției

Design modular dual layout

Suport extins pentru componente de watercooling

Extrem de spațioasă

Fan hub cu multe ieșiri

Contra: