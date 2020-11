MSI GE66 Raider – printre cele mai bune laptop-uri testate in acest an

MSI mi-a trimis la test un model foarte performant care mi-a intrecut toate asteptarile. GE66 Raider este un laptop de gaming scump, dar care sigur o sa satisfaca nevoile oricarui utilizator nu doar acum ci si in urmatorii 2-3-4 ani.

MSI Raider 66 este un laptop de gaming compact. Ofera hardware de top dar o carcasa foarte bine finisata, usoara si subtire. Are dimensiuni reduse si in ciuda acestor lucruri reuseste sa ramana un laptop performant si cu un sistem de racire excelent. Costa destul de mult, peste 10.000 indiferent de configuratie. Ce a ajuns la mine este configuratia de top care se apropie de 16.000 lei.

Specificatii

Procesor: Intel Core i9-10980HK

Placa video RTX 2080 SUPER Max Q Design

Ecran Full HD de 240Hz

RAM: 32GB DDR4 3200MHz

Stocare: SSD 1TB PCI Express 3.0

Baterie: 99.9 Wh

Bluetooth 5.1

Wi-Fi 6

Dimensiuni: 358 x 267 x 23.4 mm

Greutate: 2.38Kg

Aspect

Raider arata foarte bine din orice unghi, insa pe langa aspect este si bine construit. Are un capac din aluminiu, margini foarte subtiri in jurul ecranului, balamale solide care permit ridicarea ecranului cu o singura mana si este o prezenta placuta. Indiferent unde te uiti si indiferent unde o sa pui mana o sa simti calitate.

Tastatura este produsa de SteelSeries, bine spatiata si cu taste placute foarte silentioase. Nu este mecanica ci este pur si simplu o tastatura cu membrana de buna calitate. Poti scrie fara probleme dar te si poti juca fara sa deranjezi.

La baza laptop-ului este o dunga RGB care face laptop-ul mai atragator. Daca esti fan RGB sigur o sa iti placa, insa o poti dezactiva.

Trackpad-ul este bine incastrat in carcasa si este placut de utilizat. Nu are butoane fizice, nu joaca si este foarte responsive.

Pe spate laptop-ul are un capac din plastic care poate fi scos, dar si niste picioare integrate in capac care ridica laptop-ul de la sol cu cativa mm pentru a oferi un airflow bun. Laptop-ul trage aer de jos si atunci are nevoie sa fie putin inaltat.

Ce mi-a placut mult de tot sunt felul in care sunt asezate porturile. Pe lateral stanga o sa gasesti un USB 3.0, jack-ul audio si un port USB C. Pe dreapta doar un card reader si 2 USB-uri 3.0, iar pe spate sunt toate porturile „mai grele”.

Regasim un mini Display Port, un Type C, portul LAN, HDMI si portul pentru alimentare. Practic atunci cand o sa ai laptop-ul pe birou nu o sa nici un cablu care sa te deranjeze. Pe langa asta poti realiza si un setup curat. Conteaza 🙂

Per total o constructie de nota 10, nu i-am gasit nici un minus. Iar legat de banda LED din fata trebuie sa mai stiti ca poate fi configurata dupa bunu plac.

Performante

Ati vazut deja specificatiile. Nu-mi spuneti ca nu stiti la ce sa va asteptati. Este clar ca in configuratia asta laptop-ul poate sa faca orice, de la gaming si pana la editare foto/video sau 3D. Este foarte puternic si indiferent de activitatea pe care o desfasori, Raider o sa te satisfaca. Plus ca laptop-ul poate fi utilizat pe termen lung fara probleme. Imi este greu sa cred ca un asemenea procesor si o asemenea placa video nu s-ar descurca in jocurile de peste 2 sau 3 ani. Serios, nu cred.

Am rulat un R20, un Time Spy si un test pentru SSD + un stres test pentru procesor. In R20 a scos 4205 puncte si 8622 de puncte in Timpe Spy. Cat despre SSD numai bine, vitezele au fost foarte mari si clar este un SSD puternic.

Insa ce m-a surprins a fost sistemul de racire. Luati in calcul carcasa foarte subtire si foarte usoara. Cand pui un astfel de procesor intr-un carcasa mica sigur ai nevoie de un sistem de racire performant fie de o limitare hardware a procesorului. In cazul de fata avem doar un sistem de racire foarte bine pus la punct.

Intr-un stres test pe procesor nu am reusit sa duc procesorul in limitare. Da, a fost destul de cald, insa tinenti cont ca in realitate procesorul nu o sa atinga niciodata aceste valori atunci cand va jucati.

Am obtinut o temperatura maxima de 97 de grade intr-un stres test de aproximativ 30 de minute, iar in mod normal procesorul sta intre 70 si 80 de grade in timpul jocurilor. Deci nu aveti de ce sa va faceti griji. Am testat laptop-uri cu procesoare mai slabe si cu carcasa mai mari care intrau in protectie, deci din partea mea are toate laudele acest MSI.

In jocuri nici nu are sens sa va mai spun FPS-urile, insa o va las doar cateva rezultate din jocuri care chiar solicita sistemul. Plus de asta, laptop-ul iti permite sa folosesti un crosshair in orice joc. Practic sa ai o tinta pe mijlocul ecranului tot timpul. Se poate spune ca trisezi? Nu cred, am mai vazut monitoare de gaming care integreaza astfel de functii.

Jocurile au rulat cu Ray Tracing in rezolutie Full HD (mai putin PUBG care nu are Ray Tracing)

CONTROL 85 Death Stranding 95 CoD Cold War 99 PUBG 140

Ecranul de 240Hz este nu doar rapid ci si foarte bun cand vine vorba de culori. Se vede foarte clar, este luminos si nu am vazut nici o problema. Ochiul stie daca sunt nereguli fara sa ai un aparat special. Eu m-am declarat foarte multumit de acest ecran si am observat ca MSI chiar stie sa puna display-uri de buna calitate.

In plus ai si aplicatia MSI Dragon Center (vezi pozele de mai jos) de unde poti seta laptop-ul dupa bunul plac. Ai acces la informatii, poti controla sistemul de iluminare, tastatura, etc. Mai bine va uitati ca v-am lasat ss din fiecare meniu in parte, nu are rost sa vi-l mai prezint eu.

Concluzie

MSI GE66 Raider este un laptop foarte puternic care mi-a intrecut toate asteptarile. Sistemul de racire foarte performant, dar si hardware-ul fac din acest laptop o solutie foarte buna pentru productivitate sau gaming. Sigur nu o sa ai nevoie de nimic altceva in urmatorii 2-3 ani, iar daca iti doresti sa lucrezi pe un ecran mai mare sigur o poti face alegand o conexiune prin HDMI sau mini DP.

Costa destul de mult, dar sigur laptop-ul va avea cumparatori. Intr-o echipare mai slaba costa 11.899 lei la Altex. Din pacate sunt stocuri epuizate pentru varianta testata de mine.