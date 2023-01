Review Huawei FreeBuds 5i: cele mai bune căști TWS sub 100 euro

Căștile wireless, bluetoth sau fără fir (spuneți-le cum vreți) au tot mai mare trecere pe la noi, dar și prin restul lumii. Ele permit activități sportive, casnice sau de birou, fără a te mai stresa cu privire la cabluri…

Iar Huawei este unul dintre cei mai importanți jucători de pe această piață. După cum am spus și la review-ul Freebuds Pro 2, viitorul companiei chinezești va fi în zona de purtabile, nu de telefoane. Încă sunt de părere că nu am greșit pronosticul. Iar FreeBuds 5i par să confirme asta.

Specificații

Dimensiuni Per căști Inaltime: 30,9 mm, Latime: 21,7 mm, Adâncime: 23,9 mm, Greutate: aproximativ 4,9 g ± 0,2 g Carcasă de încărcare Inaltime: 48,2 mm, Latime: 61,8 mm, Adâncime: 26,9 mm, Greutate: aproximativ 33,9 g ± 1,0 g Tehnologie audio Anularea activă a zgomotului, anularea zgomotului apelului, modul transparență Protecție IP IP54 water and sweat proof (căști); cutia nu are rating IP Format half-in-ear Driver Driver dinamic de 10 mm Conectivitate Bluetooth 5.2 Acumulator Capacitatea bateriei Per cască: 55 mAh (min) Carcasă de încărcare: 410 mAh (min) Timp de redare Redare muzică cu o încărcare: 6,0 ore (cu ANC activat) Redare muzică cu o singură încărcare: 7,5 ore (cu ANC dezactivat) Redare muzică cu carcasă de încărcare: 18,5 ore (cu ANC activat) Redare muzică cu carcasă de încărcare: 28 de ore (cu ANC dezactivat) Timp de încărcare Aproximativ 60 de minute pentru căști (în carcasa de încărcare) Aproximativ 110 pentru carcasă de încărcare fără căști (cu fir) Altele range de 10 metri, comenzi touch pe cască

Ambalaj și accesorii

Cutia este una elegantă, pe fundal alb, cu scris auriu. Practic, identică cu aceea de la modelul superior calitativ, atât ca design, cât și ca specificații. Pachetul conține, pe lângă căști și cutia de încărcare. Mai avem parte de accesorii din silicon (trei dimensiuni), cablu de încărcare USB-C, ghid de pornire rapidă, broșură cu informații privind siguranța și un certificat de garanție. Bonus, eu am avut la interior un voucher pentru trei luni gratis de abonament la Huawei Music. Nu am idee dacă și cele vândute în magazine au această opțiune…

Design

Sunt trei culori disponibile: Blue, Nebula Black și Ceramic White, dar eu am primit ultimele. Albul mi se pare culoarea (știu, nu e culoare în adevăratul sens al cuvântului) potrivită pentru orice situație sau sex. Cu toate acestea, după cum am scris și în articolul de la lansare, albastrul mi se pare cel mai interesant. Mai ales că pare puțin poros materialul de la ele.

Designul este plăcut, atât pentru căști, cât și pentru carcasa, care permite un confort sporit la purtare și transport. În comparație cu modelul anterior din serie, FreeBuds 4i, acestea au o cutie de încărcare cu 0,6 mm mai subțire și cu 3 grame mai ușoară. O singură cască cântărește doar 4,9 grame și este mai scurtă decât modelul 4i cu 7 mm.

Cutia de încărcare este destul de mică și bine realizată pentru a fi purtată cu lejeritate în buzunar sau în geantă, iar partea din spate aplatizată permite poziționarea ei pe birou.

Pe partea frontală a cutiei avem scris numele Huawei, sub care este un led de status, partea din spate e plată, după cum am spus, pe laterala dreaptă este butonul de pairing (sună mai bine decît împerechere), iar pe marginea îngustă de jos este mufa USB-C de încărcare.

Căștile au și elel scris Huawei pe partea care este vizibilă, iar pe interior este magnetul. Avem pe ele și microfoanele de audiție și pentru ANC. Materialul folosit pentru ambele – cutie și căști – este plastic, iar dopurile sunt de cauciuc moale.

Este aici o chestie de construcție care nu îmi place deloc: căștile sunt poziționate în cutie invers. Adică scot casca stângă și, pentru a o introduce în ureche, este nevoie să o întorc. Mi se pare puțină lipsă de ergonomie…

Utilizare

Am folosit căștile la lucru, într-o zi în care am avut trei ore jumătate de ședințe pe Microsoft Teams și pentru ceva podcasturi ulterior, pe telefonul personal. V-am spus deja despre ele, din articolul precedent, că acceptă conexiunea cu două dispozitive, iar utilizatorii se pot conecta între diferite dispozitive și sisteme de operare fără probleme, inclusiv smartphone, tabletă, PC și ceas, precum și cu sistemele de operare Android, iOS și Windows. Nu am avut cum să le testez pe ceas, pentru că nu am muzică pe el, dar le-am folosit pe un laptop cu Windows 10 și pe iPhone 13 Pro Max.

La laptop am utilizat câte una, nu pe amândouă, pentru că știam că am nevoie de ele cât mai mult timp. Prin urmare, pentru cele trei ore jumătate de ședințe, am schimbat căștile între ele de cinci ori, dar nu am făcut asta când erau descărcate complet, ci pe la 20-30%. Oricum, dacă scade sub o anumită valoare, primești o notificare sonoră, ca să nu rămâi surprins.

Mi-a plăcut că am putut să am mobilitate în timpul ședințelor, ceea ce mi-a permis să merg să iau apă sau cafea din bucătărie, lucru imposibil cu headsetul de la serviciu, care e cu conexiune USB. La finalul zilei, după sesiunea de podcasturi ce a urmat, am rămas cu 45% baterie la cutie, ceea ce e rezonabil.

Pentru că permite pairing cu două gadgeturi simultan, am putut să preiau apelurile de pe telefonul personal fără probleme, deși FreeBuds 5i erau anterior conectate la laptop. Cu toate acestea, cel puțin la mine, conexiunea principală a fost laptopul, chiar dacă l-am conectat al doilea la căști… Nu am idee dacă ține de laptopul folosit la serviciu sau asta e standard la căștile Huawei. Poate îmi spuneți voi

În plus, fiind IP54, rezistă la stropire cu apă, deci merg folosite în timpul antrenamentelor sau pentru a prelua un apel după ce ieșți din piscină. Dar, atenție – cutia nu are standard IP, deci nu o lăsați în medii ude sau cu nisip!

Pentru Windows nu este aplicație dedicată, deci împerecherea (na, l-am folosit acum!) se face direct din meniul de Bluetooth. La gadgeturile cu iOS sau Android, exista aplicație – Huawei AI. Am înțeles că la terminalele iPhone sau Huawei (funny, nu?) nu sunt probleme, dar la altele cu Adroid s-au mai întâlnit.

Conectarea se face extrem de intuitiv, mai ales că discutăm de o pereche de căști care are ca standard bluetooth 5.2, cu următoarele profiluri: A2DP 1.3, Hands-free protocol (HFP) 1.7, AVRCP 1.6, RFCOMM 1.2, SPP 1.2, AVCTP 1.4, and AVDTP 1., AAC, SBC, LDAC. Partea bună este că nu veți experimenta delay în apelurile de pe Teams!

Huawei FreeBuds 5i este echipat cu un driver dinamic de înaltă sensibilitate de 10 mm, diafragmă compozită din polimer personalizată și codec audio LDAC HD. Acesta este certificat Hi-Res3 și dispune de o gamă largă de frecvențe și de un sunet de înaltă rezoluție de la un capăt la altul pentru surse audio HD.

Hi-Res Audio Wireless este definit oficial ca fiind capacitatea de a reproduce întreaga gamă de sunete din înregistrări care au fost masterizate din surse muzicale de calitate mai bună decât cea a CD-urilor și este acceptat și recunoscut pe scară largă în rândul pasionaților de audio. FreeBuds 5i este una dintre puținele căști TWS cu un preț mai mic de 100 de euro care este certificată Hi-Res și care oferă un sunet excelent de la un capăt la altul.

Pentru a produce o calitate a sunetului de înaltă rezoluție end-to-end, certificarea Hi-Res trebuie să fie consecventă de la fișierele sursă audio până la dispozitivul de ieșire, cum ar fi telefoanele mobile și căștile. Sursele audio de înaltă rezoluție pot fi găsite în diverse aplicații muzicale. Cu toate acestea, este posibil ca utilizatorii să nu se poată bucura de un sunet adevărat de înaltă rezoluție din cauza capacităților limitate ale căștilor și ale altor dispozitive de ieșire. Cu FreeBuds 5i, sunetul audio de înaltă rezoluție este transmis de la telefon la căști prin Bluetooth și apoi decodificat cu LDAC. În acest fel, sunetul de înaltă rezoluție poate fi livrat utilizatorilor fără nicio pierdere de calitate.

Căștile sunt echipate cu o unitate de driver dinamic de înaltă sensibilitate de 10 mm. Împreună cu diafragma compozită personalizată din polimer, aceasta oferă o gamă dinamică și o amplitudine puternice pentru a oferi note de bas supra-naturale, voci umane sonore și sunete clare de înaltă frecvență, ceea ce o face o alegere excelentă pentru redarea muzicii pop. Datorită designului său independent al cavității din spate, gama de răspuns dinamic și capacitatea de răspuns în frecvență remarcabile asigură o experiență audio consistentă și fidelă.

Avem parte și de control prin gesturi, deși asta este deja un standard al tuturor căștilor. Îl amintesc doar pentru că sunt comenzi intuitive dar și pentru că au funcționat impecabil:

Dublă atingere casca stânga/dreapta: Redare/Pausare audio Răspundeți/încheiați un apel.

Apăsare lungă cască stânga/dreapta: Activați/dezactivați modul ANC/Awareness

Glisare pe cască stânga/dreapta: În sus pentru a crește volumul În jos pentru a reduce volumul.



Acum, ca să fiu complet sincer cu voi, nu se ridică la nivelul FreeBuds Pro 2, dar acelea au și preț dublu. Acestea testate acum sunt mai mult decât decente. Prin urmare, nu le recomand audiofililor împătimiți, dar sunt ideale pentru corporatiștii care vor căști pe tramvai/autobuz/firobuz/metro/tren, dar și pentru laptopul de la lucru.

Avem trei setări de efecte EQ: implicit, amplificare bas și amplificare înalte. Personal, pentru melodiile hip-hop l-am folosit pe al doilea, iar pentru momentele în care am ascultat albumul Back in Black al celor de la AC/DC, am folosit ultima setare. Pentru apelurile de pe laptop vă ajunge cea implicită. Cu toate acestea, nu vă așteptați, după cum am spus, la un bas sau la înalte bine evidențiate.

Deși nu sunt din categoria modelelor scumpe, ele sunt totuși echipate cu dual-mic ANC și tehnologie hibridă de anulare a zgomotului, care nu numai că detectează zgomotul extern, ci și captează zgomotul suplimentar din canalul urechii, oferind o profunzime maximă a zgomotului ANC de până la 42 dB. În plus, funcția de ANC este disponibilă și pe timpul apelurilor telefonice. Bine, nu sunt extrem de bine realizate setările acestea, dar ținem cont de liga în care joacă. Nu s-a plâns însă nimeni că nu mă aude sau că aude prea tare zgomotul din jur (am un vecin care construiește casa și aduce materiale de construcții acum).

ANC-ul poate fi setat în trei trepte de intervenție: Confortabil, General sau Ultra (pentru locurile zgomotoase). Eu m-am obișnuit cu acesta din urmă la toate căștile mele.

La final de capitol pot spune că, după o zi întreagă de utilizare, fie succesiv, fie cu ambele căști, nu am simțit disconfort și nu am întâmpinat probleme tehnice.

Autonomie

Nu am apucat să folosesc un ciclu complet de încărcare-descărcare al căștilor, dar Huawei se laudă cu timpi de redare extrem de generoși: 28 de ore cu cutia complet încărcată și o capacitate de încărcare rapidă pentru a suporta 4 ore de redare audio la o încărcare de doar 15 minute.

Practic, după cum spuneam anterior, cred că aș putea duce o zi liniștit, cu ascultat muzică sau podcasturi la și de la serviciu, plus câteva ore de ședințe la birou. Iar seara le pun la încărcat și le am din nou disponibile pentru a doua zi. Eu le folosesc la birou alternativ, când o cască, când alta, așa că pot duce liniștit două zile de utilizare.

Apropo de încărcare, ea poate fi doar pe fir, nu și QI, adică wireless, prin inducție. Era cumva de ateptat, ținând cont că nu sunt căști scumpe, ci de buget. Cu toate acestea, aș fi apreciat această funcționalitate… 🙂 Bine, măcar are încărcare rapidă și te scoate din belea așa!

Preț și concluzie

Huawei FreeBuds 5i sunt disponibile la eMAG și Flanco, la prețul de 419,99 lei, la Vexio sunt la 391,99 lei, iar pe site-ul consumer.Huawei sunt cu 99 bani mai ieftine, dar puteți beneficia de un discount de 10%, dacă vă abonați la newsletterul lor. Tot la 419 lei sunt și la evoMAG, dacă vă interesează.

La final, concluzia mea: am testat destule căști cât să pot să am o opinie pertinentă cu privire la Huawei FreeBuds 5i, iar opinia mea este că sunt niște căști calitative, cu destule plusuri, dar și ceva minusuri. Dacă este să le plasez în zona de preț de sub 100 euro, este destul de probabil să fie cum le prezintă Huawei România: cele mai bune de acolo. Cum românii preferă achizițiile din acel price range, aș zice că ar putea fi hitul primăverii 2023!