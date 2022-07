Review Huawei FreeBuds Pro 2: căști TWS calitative

Cu câțiva ani în urmă, pe când administrația Trump sancționa Huawei, le-am spus colegilor că viitorul companiei stă în purtabile, nu în producția de smartphone-uri.

Prin urmare, vedeți review-ul lui Alex la Watch Fit 2 Active Edition, care se dovedește a fi ce trebuie de la un smartwatch din gama lui. Bine, Huawei are produse bune și din gama e-book reader-elor sau a laptopurilor, dar la purtabile mi se pare că sunt printre cei mai buni. Încă nu sunt și cei mai vandabili, dar ași văzut cum arată căștile de mai sus? Dar seria Watch 3?

Specificații

Dimensiuni Per cască

Lungime: 29,1 mm Lățime: 21,8 mm Înălțime: 23,7 mm Greutate: aproximativ 6,1 g ± 0,2 g Cutia de încărcare

Lungime: 67,9 mm Lățime: 24,5 mm Înălțime: 47,5 mm Greutate: aproximativ 52 g ± 1 g Tehnologie audio Cross-over digital / EQ adaptiv triplu / Anulare activă a zgomotului / Anularea zgomotului în timpul apelului / Modul Awareness Protecție IP IP54 water and sweat proof (căști); cutia nu are rating IP Format half-in-ear Frecvențe 14 Hz ~ 48 kHz Conectivitate Bluetooth 5.2 Acumulator Capacitatea bateriei

Per cască: 55 mAh (min.)* Cutia de încărcare: 580 mAh (min.)* Timp de redare

6,5 ore de redare cu 1 încărcare** (ANC dezactivat) 4 ore de redare cu 1 încărcare** (ANC activat) 30 de ore de redare cu cutia de încărcare** (ANC dezactivat) 18 ore de redare cu cutia de încărcare** (ANC activat) Încărcare

Cu cablu: USB Tip-C (5V/0,5A și peste) Wireless: standard Qi (2 W) Timp de încărcare

Aproximativ 1 oră pentru cutia de încărcare fără căști (cu fir)** Aproximativ 40 de minute pentru căști (în cutia de încărcare)** Aproximativ 120 de minute pentru cutia de încărcare fără căști (wireless)** Altele range de 10 metri, driver dinamic φ 11 mm + driver cu diafragmă plană, comenzi touch pe cască

Ambalaj și accesorii

Cutia este una elegantă, pe fundal alb, cu scris auriu. Pachetul conține, pe lângă căști și cutia de încărcare, mai avem parte de accesorii din silicon (trei dimensiuni), cutie de încărcare wireless, cablu de încărcare USB-C, ghid de pornire rapidă, broșură cu informații privind siguranța și un certificat de garanție.

Design

Cutia e destul de mică pentru a o purta cu tine, dar fiind așa de compactă pare grea. Asta deși are doar 64 grame. Vine în trei culori (Silver Blue, Silver Frost, Ceramic White), dintre care cea pe albastru pare cea mai ”sexy”. Eu am primit modelul pe Silver Frost, puțin prea strident pentru mine, dar sunt sigur că nu sunt reprezentativ pentru majoritatea gusturilor de la noi. Totuși, dacă ar fi să pariez, aș alege Ceramic White drept modelul care se va vinde cel mai bine în România.

Dacă vi se pare că seamănă cu Apple AirPods Pro… nu vi se pare, ci chiar așa este. Tocmai de aceea am și menționat că varianta pe alb se va vinde cel mai bine, pentru că Apple nu oferă altă culoare/nuanță la căștile lor. O altă diferență apare la construcția ”piciorușului” pe care e trecut numele producătorului: față de AirPods, la Huawei FreeBuds Pro 2 acesta este dreptunghiular. Tot acolo găsim și senzorii de control.

Pe partea din spate a cutiei este o zonă mai lucioasă, cu numele Huawei si Devialet (O companie franceză de tehnologie audio care produce o linie de boxe și amplificatoare. A fost fondată în 2007 la Paris.), în partea de jos avem mufa de încărcare USB-C, iar pe un lateral avem butonul de pairing. La interior avem și un let care arată nivelul bateriei și statusul de împerechere (da, știu cum sună…).

Utilizare

Pentru început, am folosit căștile legate la laptopul de serviciu, pentru câteva sesiuni de ședințe pe Microsoft Teams. Știu că am mai primit întrebări despre calitatea apelurilor pe această aplicație și la alte tipuri de căști, așa că am fost curios să văd cum se descurcă și acestea.

Deși nu am fost dezamăgit nici de celelalte testate, Huawei FreeBuds Pro 2 le-a dat clasă!!! Niciun interlocutor nu s-a plâns de calitatea apelurilor, deși eram afară, pe terasă și bătea vântul sau mai trecea vreun curier care ținea morțiș să anunțe vecinii că a ajuns prin claxonat repetitiv. Singura problemă a fost faptul că, deși căștile pot fi folosite pe două device-uri, iar ele vor știi la care să se conecteze automat, asta nu e posibil și la laptopuri. Din cauză că aplicația mobilă nu este disponibilă pe Windows, dacă le-am conectat la laptop, trebuie să le deconectez manual de la el, dacă e pornit, dar vreau să ascult muzică sau să port o conversație telefonică pe telefon.

Dacă îl folosești doar pe telefon, situația este extrem de simplă – instalezi aplicația dedicată pentru Android, iOS sau HarmonyOS – denumită Huawei AI Life, cauți căștile în meniul de Bluetooth și la împerechezi cu telefonul de acolo, apoi mergi în aplicație și le cauți. De acolo poți să le setezi nivelul de ANC, modul de redare al sunetului, sau chiar să înveți gesturile de control. Apropo de acestea, mă bucură că are opțiunea de a modifica volumul de pe cască, dar gestul presupune glisarea cu degetul pe muchia căștii, ceea ce nu e chiar comod. Tot la minusuri ar fi faptul că, deși căștile știu să pună melodia pe hold când dai jos o cască, nu reia melodia la punerea ei înapoi. Trebuie tu să faci asta, printr-un gest.

A fost interesant că, inițial, nu găseam căștile după denumire, ci doar după un nume ciudat – NEMO_MU0503, dar ulterior le vedeam cu ambele denumiri în meniu:

Am folosit căștile, după cum v-am spus, la o serie de ședințe pe Teams, aproape o zi întreagă și nu am avut probleme de la purtarea lor. În plus, după cum se vede în pozele de mai jos, am ieșit cu ele și la o tură de jogging și nu le-am pierdut, nu mi-a fost dificil să le controlez și au fost comode. În plus, fiind IP54, rezistă la stropire cu apă, nu că aș fi prins vreo ploaie în perioada asta. Dar, atenție – cutia nu are standard IP, deci nu o lăsați în medii ude sau cu nisip!

Cum nu am avut un telefon Huawei la îndemână, nu am putut test anumte specificații, dar l-am butonat pe laptop, pe iPhone și pe un device cu Android. Prin urmare, cred că am ajuns să cunosc destul de bine capacitățile căștilor.

Fiecare persoană are structuri diferite ale canalului auditiv, rezultând experiențe de ascultare diferite pentru aceeași muzică. FreeBuds Pro 2 oferă în mod constant o calitate optimă a sunetului, prin reglarea perfectă a acestuia în funcție de nivelul volumului în timp real, la structura canalului urechii și la modul în care le purtați. Microfonul intra-auricular captează schimbările de semnale sonore din canalul urechii în timp real și adaptează inteligent cea mai bună calitate a sunetului.

În plus, avem parte de trei microfoane onterne, care permit setări de ANC extrem de complexe, crescute cu 15% față de generația anterioară. Avem parte chiar de o setare – Ultra Mode – care permite anularea zgomotelor chiar pe timpul zborurilor. Cum s-a dat liber din nou la vacanțe, cred că este binevenită opțiunea.

Huawei FreeBuds Pro 2 este echipat cu sistemul de sunet adevărat Ultrahearing dual-driver, care vine cu două unități de sunet puternice încorporate și cuplat cu colaborarea inteligentă a tehnologiei digitale dual-crossover, care oferă un bass mai bun și o bună calitate a sunetului cu detalii bogate. Adoptând protocolul de codec audio de înaltă rezoluție LDAC, FreeBuds Pro 2 oferă utilizatorilor cea mai puternică experiență de calitate a sunetului, dincolo de tot ceea ce industria TWS a oferit.

Autonomie

Nu am apucat să folosesc un ciclu complet de încărcare-descărcare al căștilor, dar Huawei se laudă cu timpi de redare extrem de generoși:

6,5 ore de redare cu 1 încărcare (ANC dezactivat)

4 ore de redare cu 1 încărcare (ANC activat)

30 de ore de redare cu cutia de încărcare (ANC dezactivat)

18 ore de redare cu cutia de încărcare (ANC activat)

Personal, le folosesc cu ANC activat la maxim, iar în ziua respectivă de utilizare am reușit să consum doar 20% din baterie în orele de ședințe (au fost cam trei, în total, dar am folosit câteodată doar o singură cască și le-am pus și în cutie).

Partea bună este că încărcarea poate fi si QI (wireless), chiar și de pe telefoane care permit reverse charging, așa că nu e nevoie să aveți cablul la voi, dacă aveți un pad de încărcare prin preajmă, cum am eu. 🙂

Partea rea este că nivelul de baterie, deși este arătat în meniul bluetooth al telefonului, nu specifică ce cască are procentul respectiv. Iar dacă veți face ca mine și folosiți doar câte una prin ședințe, riscați să rămâneți fără baterie. În plus, nu aveți indicator pentru nivelul de baterie am cutiei, altul decât ledul care poate fi verde sau portocaliu, fără a indica și procentul disponibil.

Bine, la nevoie puteți memora ce scrie în tabelul de mai jos, dar am mari dubii că veți face asta 🙂

Preț și concluzie

Huawei FreeBuds Pro 2 beneficiază de ofertă promoțională în perioada asta. Dacă îl comandați de aici, beneficiați de două cadouri: o brățarî Huawei Band 7 Graphite Black Graphite Black Silicone Strap și un cablu de date 3A USB-A – USB-C incluse în prețul de 899 lei. Dacă ne uităm la prețurile lor oficiale, discountul este de aproximatic 300 lei!!! În plus, mai poți opta pentru achiziția unor alte produse cu discount important:

Dar stați, vorba telemarketerului! Mai este încă o ofertă… Dacă vă abonați la newsletter aici, beneficiați de un discount de 200 sau 500 lei (cred că pentru căști e de 200):

Singura problemă? Ofertele expiră azi!

La final, concluzia mea: am testat destule căști cât să pot să am o opinie pertinentă cu privire la Huawei FreeBuds Pro 2, iar opinia mea este că sunt niște căști calitative. Ba chiar, îmi permit să spun, nu sunt doar pentru ascultat muzică la jogging sau purtat două-trei conversații telefonice, ci pot fi cu ușurință folosite pentru ședinței lungi sau de către audiofili. Vă recomand niște Queen sau Ed Sheeran ca să vă convingeți! Prin urmare, prețul de 899 lei nu este deloc mic, dar reflectă calitatea produsului. Dacă ar fi să cotez eu un preț care mi s-ar părea mai corect și pentru perioada prin care trecem, cred că discountul de 200 lei ar fi tocmai ce trebuie.