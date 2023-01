La ce sunt bune termostatele pe zone – si cum poti avea si tu

Recent, am reusit, in sfarsit, sa-mi montez termostatele de temperatura acasa si pot sa va spun ca abia am asteptat asta din mai multe motive, pe care le voi enumera in articolul urmator.

Montajul l-am facut in regie proprie intr-o sambata. N-a fost greu deloc si daca sunteti curiosi despre asta pot reveni cu un articol dedicat.

Eu am mers pe varianta Quantum a celor de la Salus. Am ales tot Salus pentru ca am mai folosit si instalat produsele lor in trecut si merg si in ziua de azi, dupa ani de zile. Chiar va recomand un articol anterior despre Salus IT600 care controleaza niste convectoare electrice, sau unul si mai vechi despre Salus IT500 pe care l-am folosit impreuna cu o centrala termica pe gaz.

In fine, data asta am ales termostatele Quantum SQ610. Un model subtire si care arata bine. Le-am montat in doza, pentru ca aveam deja pregatite dozele si firele, si arata foarte bine. Exista insa si variante wireless pentru acelasi termostat. Insa nu voi vorbi acum foarte mult despre termostatele in sine, pentru ca voi face asta intr-un articol viitor, ci voi incerca va sa spun care sunt principalele beneficii ale utilizarii termostatelor de temperatura.

Si ma voi referi in special la cazul in care locuinta voastra are mai multe zone de incalzire. Mai precis, cate o zona de incalzire (circuit separat – fie ca e vorba despre incalzire in pardoseala sau radiatoare) pentru fiecare incapere locuibila. Asa cum este si in cazul meu. Sa incepem.

Temperatura constanta in toata casa. Din punctul meu de vedere, acesta este cel mai mare beneficiu la a avea termostate ambientale pe zone. Faptul ca vei avea temperatura constanta in toata casa, indiferent daca o camera e mai umbrita sau pe colt sau daca e la parter sau etaj.

Inainte de a instala termostatele, aveam temperaturi aproximativ egale in casa, dar tot exista o variatie de cel putin 0.5 grade de la o zona la alta. Si chiar se simte destul de bine. Nu mai spun ca la parter tot timpul era mai frig ca la etaj. Acum absolut toate camerele au aceeasi temperatura (21.5 grade Celsius) tot timpul. Singurul moment cand nu am temperatura constanta e cand bate soarele si se incalzeste mult in casa. Dar hei, pana la urma asta inseamna o economie la factura de gaze, nu? 🙂

Si pe langa confort, mai e si utilitatea: nu iti faci griji ca poti avea mucegai in incaperile mai reci.

Centrala nu mai merge non stop – economie de energie. Eu cred ca e un plus, desi am auzit pareri ca o functionare permanenta dar constanta e mai buna. Insa eu sunt de parere ca e mai bine asa. Odata ce toate termostatele se opresc (nu mai cer caldura) se opreste si centrala termica. Automat nu mai consuma nici gaz, dar nici curent.

Inainte de a le instala, aveam setata temperatura agentului termic la o valoare fixa – 30 de grade in cazul meu, casa fiind foarte bine izolata. Ei bine, cand agentul termic ajungea la temperatura aceea tot se oprea arzatorul, dar pompele mergeau non stop. Toate: doua din distribuitoare si una din centrala. Sunt sigur ca acum consumul va fi mai mic.

Posibilitatea controlului de la distanta. Desi incalzirea in pardoseala are inertie termica mare: adica n-are sens sa modifici cu multe grade temperatura daca pleci un weekend. Tot imi place ca pot modifica temperatura atunci cand plec mai mult de acasa (minim 3 zile).

Posibilitatea monitorizarii de la distanta. Pot oricand sa vad ce temperatura si umiditate am in orice camera din casa. Si chestia asta am integrat-o si intr-un sistem smart home cu ajutorul Home Assistant. Din nou, daca sunteti interesati, lasati un comentariu si incet incet voi pregati un articol si despre asta.

Controlul individual al temperaturii pe zone. Asta mi se pare asa si asa. Nu e ceva ce recomand sa faceti, insa daca aveti persoane in familie mai friguroase sau, din contra, mai calduroase, puteti face treaba asta foarte usor. Pentru ca puteti seta in fiecare camera ce temperatura vreti. Insa nu recomand diferente foarte mari intre incaperi.

Cam astea sunt, dupa parerea mea, nu din teorie, cele mai mari avantaje in a avea termostate ambientale pe zone.

Ideea e ca oricine poate, cam oricand, sa-si transforme casa intr-una in care poate controla temperatura pe zone. Cum? Destul de simplu.

Daca ai incalzire pe radiatoare, poti inlocui robinetii cu unii inteligenti care pot fi controlati de un termostat, cum e acesta, de exemplu. Mai departe e simplu: mai ai nevoie de cate un termostat pentru fiecare zona/camera si un gateway si ai rezolvat problema.

Daca ai incalzire in pardoseala sigur ai distribuitoare, deci sigur ai zone. In caz ca nu stii cum sunt zonele, sau instalatorul nu a scris pe distribuitor, suna-l si intreaba-l. Dupa aceea poti rezolva foarte usor problema.

Iar pentru a configura sistemul necesar, indiferent de tipul de incalzire, cei de la Salus au un configurator dedicat care e foarte intuitiv si merge foarte foarte fain.

Voi cum controlati temperatura la voi in casa?