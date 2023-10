Nothing Phone (2) Review – Never Settle reîncărcat

Pia╚Ťa smartphone-urilor a devenit destul de anost─â, dar odat─â la c├ó╚Ťiva ani, c├óte o companie ne atrage aten╚Ťia ╚Öi are curajul s─â fie diferita.

S-a ├«nt├ómplat cu OnePlus, co-fondat─â de Carl Pei. Motto-ul „never settle” ╚Öi flagship-urile lor cu pre╚Ť (la vremea respectiv─â) de mid-range au fost un hit. Am scris despre asta aici in 2019.

În 2020 însă Carl Pei a părăsit OnePlus (care strict personal mi se pare că de atunci a decăzut) și a fondat Nothing.

A fost o perioad─â de mister c├ónd mult─â lume se ├«ntreba ce va produce Nothing? Au lansat primul produs in 2021 – o pereche de c─â╚Öti in ear, iar in 2022 primul lor smartphone.

Nothing promitea un smartphone interesant, diferit, u╚Öor de remarcat. Noi n-am reu╚Öit s─â punem m├óna pe prima itera╚Ťie de╚Öi ne-am dorit mult. ├Äns─â a doua itera╚Ťie – Phone (2) a ap─ârut la u╚Öa noastr─â. R─âspunsul nostru la „Vre╚Ťi s─â m─â testa╚Ťi? ” a fost un „Da” f─âr─â ezitare.

Design ╚Öi construc╚Ťie

Nothing Phone (2) este un telefon confident ├«nc─â de la prima ├«nt├ólnire. De╚Öi vine cu o construc╚Ťie standard tip sandwich cu spatele ╚Öi fa╚Ťa realizate din sticl─â ╚Öi protejate Gorilla Glass, al─âturi de o ram─â metalic─â, acesta este greu de confundat cu un alt terminal. Capacul din spate este transparent ╚Öi o parte din interiorul s─âu este vizibil. Pentru a nu fi ├«ns─â prea ├«nc─ârcat, componentele sunt ├«mbr─âcate stilistic. Vedeta aici este banda LED glyph de culoare alb─â inserat─â ╚Öi programabil─â prin intermediul software-ului. Nothing Phone (2) nu e doar stil, e ╚Öi substan╚Ť─â.

Arat─â industrial, mecanic ╚Öi u╚Öor futurist din punctul meu de vedere. E plin de personalitate ╚Öi ar fi p─âcat s─â fie ╚Ťinut ├«n hus─â. Este prea chipe╚Ö.

Marginile sticlei din spate sunt ușor rotunjite și oferă un grip foarte bun în utilizare.

Ecranul este drept ╚Öi marginile acestuia foarte sub╚Ťiri. Butonul de deblocare este situat pe partea dreapt─â, iar cele pentru volum pe st├ónga ╚Öi ofer─â un feedback precis la ap─âsare. Pozi╚Ťionarea lor le face u╚Öor de folosit ╚Öi nu trebuie s─â ├«ntinzi degetele pentru a le ap─âsa. Au o pozitie natural─â.

Cele dou─â camere foto de pe spate au fiecare propriul inel circular ╚Öi au o ├«n─âl╚Ťime de 2 mm. Din p─âcate, f─âr─â hus─â nu va sta fix pe suprafe╚Ťe drepte ╚Öi ce am observat este c─â alunec─â foarte u╚Öor pe suprafe╚Ťe chiar ╚Öi foarte pu╚Ťin ├«nclinate.

Este certificat IP54 impotriva apei ╚Öi prafului – nu risca╚Ťi s─â-i face╚Ťi „baie” voluntar sau involuntar – IP54 ofer─â o protec╚Ťie mai sc─âzut─â comparativ cu IP68.

Pe lângă telefon, în pachet găsim și un cablu de date.

Experien╚Ťa ├«n utilizare: software, performan╚Ť─â ╚Öi baterie

Nothing Phone (2) folose╚Öte Android 13 cu interfa╚Ťa proprietar─â Nothing OS 2.0.3.

Experien╚Ťa software nu a fost deloc neglijat─â, iar interfa╚Ťa este, la fel ca designul, plin─â de personalitate.

Este bazat─â pe un stil alb-negru cu inser╚Ťii subtile de ro╚Öu ╚Öi ofer─â at├ót varianta light c├ót ╚Öi cea dark. Pictogramele sunt realizate monocrom. Dac─â aceast─â variant─â nu este pe gustul vostru, se poate opta pentru pictogramele clasice.

Nivelul de personalizare este mediu, cu widget-uri speciale Nothing, clasice Google și un always on display proprietar.

Pe partea de suport va primi 3 actualiz─âri majore de OS.

V─â mai aduce╚Ťi aminte de ledurile de notificare? Ei bine, Nothing le-a dus la cu totul alt nivel prin intermediul benzilor Glyph LED prezente pe spatele telefonului.

Acestea au propria aplica╚Ťie de unde pot fi personalizate, numit─â Glyph interface. Pot fi folosite pentru a semnala ├«nc─ârcarea telefonului, notific─âri pentru apeluri vocale, notific─âri pentru aplicatiile de mesagerie sau orice alt tip de notific─âri dori╚Ťi. Pot ├«nlocui ╚Öi bli╚Ťul. Se poate opta ╚Öi pentru personaliz─âri per contacte. ├Än func╚Ťie de cine v─â apeleaz─â pattern-ul de iluminare s─â fie diferit.

Totul se mi╚Öc─â excelent pe telefon ╚Öi ruleaz─â fluid av├ónd specifica╚Ťii foarte bune. Utilizeaz─â un procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, al─âturi de 12GB RAM ╚Öi 256GB memorie intern─â pentru stocare.

R─âspunde prompt la comenzi, deschide aplica╚Ťiile rapid ╚Öi este o adev─ârat─â pl─âcere s─â-l folose╚Öti. Este potrivit ╚Öi pentru cei care se joac─â pe mobile ╚Öi are o op╚Ťiune Game Mode disponibil─â.

Bateria are o capacitate de 4700mAh și oferă o autonomie de o cam o zi jumătate și 6-7 ore de screen on time într-o utilizare medie. Un ciclu de încărcare complet durează în jur de 70 de minute.

Cameră foto și video

Doar 2 senzori foto sunt prezen╚Ťi pe spatele telefonului, dar suficien╚Ťi pentru majoritatea utilizatorilor. Camera principal─â folose╚Öte un senzor Sony IMX890 de 50MP, care e utilizat ╚Öi pentru zoom-ul digital 2x – 10x. Al doilea senzor pentru poze ultrawide este tot de 50MP, capabil ╚Öi de macro.

poze standard

poze ultrawide

poze zoom 2x

selfie

test zoom random

poze in lumina slaba

Pozele sunt foarte reușite de la toate camerele: detaliate, plăcute ochiului și le face foarte rapid. Zoom-ul digital se poate folosi in lumină bună cam până la un maxim 6x cu rezultate decente. Cele la 10x au aspect de acuarelă. În lumină slabă se descurcă bine.

Pe partea video încă nu reușește să se lupte cot la cot cu cele mai recente flagship-uri, dar videourile prezintă suficient detaliu și culoare.

Ecran și sunet

Nothing Phone (2) folose╚Öte un ecran OLED de 6.7 inch care ruleaz─â ├«n rezolu╚Ťia Full HD+. Vine la pachet cu bun─ât─â╚Ťi de flagship precum tehnologia LTPO, rat─â de re├«mprosp─âtare de 120Hz, HDR10+ ╚Öi 1 miliard de culori. E foarte u╚Öor s─â-╚Ťi dai seama c─â ecranul este de calitate. Interfa╚Ťa predominant alb negru ar fi scos la iveal─â imediat posibile probleme dac─â era cazul. La fel ╚Öi ├«n cazul culorilor – contrastul dintre alb negru ╚Öi pictograme colorate ar fi s─ârit ├«n ochi ├«n cazul unor defecte.

Este un ecran performant, cu o diagonal─â generoas─â, palet─â de culori pl─âcut─â ╚Öi vie, utilizabil ├«n orice condi╚Ťii.

Sunetul este de tip stereo, difuzorul de la baza telefonului fiind cel principal ╚Öi mai puternic. Sunetul este clar, precis, dar ce am sezizat e c─â dat la maxim se aude ca ├«ntr-un tunel dac─â ascul╚Ťi atent. Nu e deranjant dar sesizabil c├ónd volumul este dat la maxim.

Concluzii

Am avut a╚Ötept─âri mari de la Nothing Phone (2) ╚Öi re╚Ťineri mici. Pe scurt telefonul nu dezam─âge╚Öte. E un telefon greu de refuzat din lumea Android. Are o combina╚Ťie de construc╚Ťie ╚Öi parte software unic─â la ora actual─â, un pre╚Ť bun, camer─â foto aproape de top ╚Öi hardware foarte bun. V─â spun sincer c─â dac─â nu aveam S23 Ultra, aveam deja pus─â comanda pentru un Phone (2). ├Äl g─âsi╚Ťi la eMag.