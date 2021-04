Review Razer Iskur – un scaun de gaming scump dar confortabil

Scaunele de gaming….ce poveste. Mai tineti minte cand nu existau scaune de gaming ci doar scaune de birou? Vremuri de mult apuse. Avem zeci de producatori de scaune de gaming, care mai de care, insa nu toate sunt de calitate. Astazi o va vorbesc despre Iskur, un scaun scump dar bun.

Pana la Iskur am avut doar scaune de gaming relativ ieftine. Am avut 2 modele care au costat intre 400-600 lei, dupa am mai avut un Trust pe la 1000 lei pe care vi l-am prezentat aici, iar de o luna folosesc Razer Iskur.

Razer este un producator de periferice de gaming de top. Nu are nevoie de nici o prezentare si stiti deja ca produsele lor sunt scumpe dar de calitate, fiind printre cele mai apreciate periferice de gaming.

Era inevitabil sa nu vedem si un scaun de gaming semnat Razer. Iskur este modelul cu care Razer incearca sa ne convinga. Daca tot ai mouse si tastatura Razer, nu vrei tu si-un scaun? Pai vrei.

Iskur costa la Altex 2500 lei. Mult, scump? Depinde cat vrei sa platesti pentru confortul tau. Recomand tututors sa investeasca bani frumosi in produsele folosite pe termen lung in viata: pat, scaun, ecrane etc. Sunt lucruri cu care luam contact zilnic si atunci consider ca trebuie sa fie de calitate si automat viata va fi mai placuta.

Nu vrei un pat prost pentru ca nu o sa dormi bine. Nu vrei un monitor/televizor slab pentru ca vei avea probleme cu vederea. Cum nu vrei nici un scaun de 2 bani ca sa te doara spatele cand stai la birou sau cand te joci. Lucrurile bune costa….

Iskur este un scaun de birou bun, foarte bun. Este masiv si construit din materiale de cea mai buna calitate.

Vine intr-o cutie uriasa si aveti grija daca alegeti sa-l ridicati personal de la magazin. Abia a incaput la mine in Megane….

Partea buna este ca vine ambalat corect si cu instructiuni de utilizare simple. Totul este impachetat ca la carte si experienta de unboxing este una placuta.

Scaunul se monteaza in 10-15 minute, depinde cat esti de indemanatic. Odata montat si asezat pe el o sa realizezi cat este de confortabil si cum te imbratiseaza.

Este foarte silentios, nu scartaie nimic la el si asta mi-a placut cel mai mult. Vechiul scaun scartaia din prima zi era enervant noaptea. Cu Iskur n-am treaba.

Are reglaj lombar foarte bun, manere reglabile pe inaltime si pe latime dar se si pot roti. Cusaturile si pielea sintetica sunt de cea mai buna calitate, atat de buna incat daca te urci intr-o masina moderna o sa realizezi ca sunt folosite aceleasi materiale. Materialele folosite pentru scaunele unei masini moderne medie spre lux sunt folosite si pe acest scaun Razer.

Sustine o persoana corpolenta (ca sa nu zic ca sunt un gras de 113kg) si ma declar multumit. Confortabil, spatios, petrec ore intregi pe el fara probleme.

Diferenta fata de un scaun de 600 lei? Pai clar este una mare. De la materiale pana la confort, inclusiv felul in care este impachetat scaunul. Nu exista termen de comparatie si daca va doriti un scaun cu adevarat bun recomand Razer Iskur.