Tenda RX3 – router ieftin cu Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 incepe sa rasara si pe routere-le accesibile. Un bun exemplu este Tenda RX3, un model proaspat lansat care ofera Wi-Fi 6 la un pret foarte mic. Vitezele sunt neasteptat de bune.

RX3 este un router care costa in jur de 320 de lei iar la interior are un procesor quad core la 1.5GHz. Ofera tehnologie MU-MIMO si OFDMA, doua benzi de 2.4GHz si 5GHz cu viteze de 574Mbps si respectiv 1201Mbps si un semnal puternic. Tenda tot timpul a oferit un semnal puternic.

Tenda RX3 ofera 3 porturi LAN si 1 port WAN. Nu are USB-uri. Este un router simplu, alb, foarte usor si care se poate monta pe perete. Dispune de 4 antene dar nu am gasit nicaieri specificat ce putere au. Probabil 5dB pentru ca am semnal in toata casa. Chiar are o acoperire buna.

De asemenea dispune si de o tehnologie noua de care eu acum am auzit. Se numeste Target Wake-Up Time sau TWT si poate ajuta la o mai buna autonomie a dispozitivelor conectate la Wi-Fi. Practic atunci cand nu folosesti telefonul semnalul Wi-Fi este intr-un mod sleep.

Mai are si BSS, o tehnologie care stie sa gestioneze corecta interferentele si sa utilizeze un spectru liber pentru o comunicare mai eficienta cu dispozitivele tale. Deci daca ai mai multe retele Wi-Fi prin preajma nu ar trebui sa fie o problema.

In rest este un router simplu care promite Wi-Fi 6 si viteze bune pe cablu. Asa sa fie? N-am facut altceva decat sa-l instalez si sa folosesc o retea Gigabit si un iPhone 11 Pro. Rezultatul?

Pe cablu:

Pe Wi-Fi:

Mi se pare mica viteza pe 5GHz, doar putin peste 600Mbps. Poate o fi si de la telefonul meu…

Dar RX3 are semnal bun, este stabil si nu mi-a pus probleme. Viteza este oricum mare si nu o sa aveti probleme indiferent de activitate.