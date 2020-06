Voi va „termometrizati?” :)

La magazinele mai rasarite esti „scanat”, practic iti masoara temperatura si dupa ai voie in magazin. O procedura banala, inutila dpmdv, dar care a starnit multe controverse.

Probabil stiti de scandalul de la Kaufland unde niste personaje au cerut atentie pretinzand ca aceasta actiune trebuie realizata de un cadru medical. Tot acele personaje sustineau ca temperatura este confidentiala sau ca ne sunt furate datele. Aberatii.

Oamenii au fost manipulati si mintiti si au fost facuti sa creada ca aceasta simpla masurare a temperaturii este altceva. De fapt sunt scanati, le sunt furate datele personale sau ca le este activat cipul 5G. Am citit atatea tampenii ca deja simt cum imi ies bube pe mine.

Am luat si eu un termometru digital, de fapt mi-a fost daruit de magazingsm.ro. Este vorba de termometrul ACESTA care costa 149 lei. Este un model chinezesc facut in Shenzen de DAMILY Technology. Este cu infrarosu si poate scana obiecte sau oameni.

Pardon, nu scaneaza ci masoara temperatura, ca sa nu se inteleaga gresit. Functioneaza intre 32 – 43 de grade Celsius si are o eroare de 0.2 grade Celsius.

Este din plastic, usor, cu un tragaci de unde lansezi laserul (pew, pew), si gata masurarea. Sau am aflat ca se numeste „termometrizare” pentru o anumita categorie de persoane….

Este clar vorba de termoscanare, caci asa se numeste corect actiunea. Am folosit termometrul pe suprafete si pe corp si functioneaza foarte bine. Poti seta un prag limita cand sa te avertizeze, daca temperatura este prea mica sau prea mare, in functie de preferintele tale.

De asemenea trebuie setat inainte pe ce tip de suprafata va fi folosit: body sau surface. Scoate un bip scurt dupa ce a terminat de masurat si cam asta este tot.

Aceste termometre digitale au devenit foarte populare in prezent si de aceea am decis sa vad care-i treaba cu ele si de ce se sperie lumea in asa hal.

Nici nu credeam ca este ceva dubios cu ele, dar daca tot am primit unul am zis sa vi-l prezint, poate va este util.

Mi-am permis sa fac o glumita la intrarea in Carrefour si i-am spus agentului de paza „pfoai, mi-ati implantat 5G-ul acum”. Se pare ca nu auzit ironia din glas si nici de gluma nu prea stia caci mi-a tinut o morala de aproape imi venea sa intru in pamant. Mi-a spus ca foarte multi oameni refuza termoscanarea din diverse motive si probabil era deja nervos sa ma auda si pe mine chiar daca am glumit.

Voi ati avut probleme? Va lasati „termometrizati”? Folositi astfel de termometre? Mie mi se par foarte utile mai ales pentru obiecte.