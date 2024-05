Review realme C67 – noul Campion din seria telefoanelor accesibile

realme a lansat astăzi modelul C67, model care se autointituleaza un campion in segmentul de pret din care face parte. Discutam despre un telefon sub 1000 lei care ofera o camera foto de 108MP, difuzoare stereo si platforma Snapdragon.

realme si-a schimbat strategia si vor continua sa ofere telefoane accesibile tinerilor, dar vor veni si cu modele performante din seria GT. Noi discutam acum despre ceea ce va urma sa fie un hit in vanzari. C67 este un telefon accesibil, sub 1000 lei, care ofera multe caracteristici interesante si o culoare deosebita, de vara as putea spune.

Specificatii:

Camera de 108MP

Snapdragon 685

Ecran de 6.72 inch la 90Hz

Mini Capsule

Baterie 5000mAh

Incarcare la 33W

8GB RAM si 256GB stocare

Android 14

Protectie IP54

Seamana mult cu Motorola G34. Este un rival si putem vedea mici diferente intre ele. realme are avantajul unei camere foto mai performante, a spatiului de stocare mai generos si incarcarea la 33W. Motorola castiga la capitolul procesor, ecran si software. Depinde doar ce vrei. In plus, acest realme nu stie 5G din cauza procesorului folosit.

Design

realme a avut tot timpul telefoane frumoase. Au stiut sa investeasca in design si sa te faca sa crezi ca un telefon de 999 lei poate fi unul mult mai scump. In cazul de fata, C67 arata neasteptat de bine. Are o culoare deosebita, parca te duce cu gandul la plajele si apele clare din Grecia.

Este robust, sta bine in mana si este subtirel. Nu simti ca ai o caramida in mana si nici nu este greu incat sa te deranjeze. Are o structura simpla, s-a folosit plastic de buna calitate si senzatia este de telefon mai scump.

Are inclusiv un jack de 3.5mm, difuzoare stereo si o rama ce pare metalica. Spatele are o textura aparte si se vad niste striatii, iar in zona camerelor este un plastic glossy care reflecta lumina intr-un mod interesant.

Imi place cum arata si pare un telefon ideal pentru doamne/domnisoare in aceasta culoare de vara. Sa nu uitam si de protectia IP54 pentru apa si praf, fiind primul telefon realme din seria C cu acest tip de protectie.

Ecran

realme a ales un IPS de 90Hz si 800nits luminozitate. Are o rezolutie destul de mare, 1080 x 2400 pixeli, iar Mini Capsule este un fel de notch imprumutat de la Apple. Singurul notch real este cel de la camera foto, ea fiind integrata in ecran, dar realme a decis sa vina cu acest Mini Capsule pentru a oferi diferite informatii.

Ecranul per total e bun, are o rezolutie foarte buna si filmele se vad foarte bine. Este si destul de luminos la 800nits si imi place ca raspunde bine la gesturi.

Difuzor

Sunt difuzoare stereo. Practic difuzorul de convorbiri este folosit si pentru a reda muzica in paralel cu difuzorul principal din partea de jos a telefonului. Nu are Dolby, dar se aude bine, tare. Nu pot spune ca sunetul este extraordinar dar este foarte ok pentru cat costa telefonul.

Baterie

Cred ca realme foloseste aceeasi baterie pe toate telefoanele lor. 99% din telefoanele realme au baterie de 5000mAh si mai nou toate au si incarcare rapida, cel putin la 33W. Autonomia reala a telefonului poate sa difere in functie de utilizator si de cat de mult este folosit telefonul. Eu reusesc sa scot doua zile de utilizare cam pe orice realme.

Camera

realme se mandreste cu noua camera de 108MP introdusa in segmentul accesibil. Este aceeasi camera folosita in trecut pe seria realme 11 Pro, deci nu ar trebui sa fie rea. Conteaza aici si procesarea. Evident ca diferente de calitate sunt vizibile pentru ca procesorul de pe acest realme nu este unul tocmai avansat. Cum spuneam, lipseste modulul 5G de pe el.

UI

Simpla si pe intelesul tuturor. Nu are multe functii inutile ci doar strictul necesar pentru o experienta corecta. Telefonul asta va fi prietenos si cu tinerii adolescenti dar si cu parintii lor. Pare sa fie o alternativa usor modificata, dar cat se poate de apropiata de versiune originala. A venit deja cu Android 14 si a primit un update major zilele trecute.

Concluzie

Este un telefon corect la banii astia. Costa 899 lei versiunea de 128GB si 999 lei versiunea de 256GB. Consider ca are suficienta memorie, are protectie la apa si praf, un ecran generos si o baterie care iti ofera multe ore de distractie. Camera foto nu e rea nici ea, la banii astia nu stiu ce va asteptati sa primiti dar eu consider ca e decenta.

Cine vrea un telefon ieftin, bun si mare cred ca este o alternativa buna. Din pacate e destul de apropiat de pretul lui realme 12, care e mult mai ok. Asadar, daca o sa mai scada pretul putin o sa fie un deal si mai bun.