realme 12 Plus – exact ce te astepti sa fie

realme prin seria 12 (non Pro) vrea sa ofere o alternativa mai accesibila, dar la fel de frumoasa precum seria 12 Pro. Au facut mici modificari la hardware, au venit cu un desig usor schimbat si au redus pretul. Merita? Eu zic ca sunt niste telefoane de la care primesti exact ce trebuie pentru suma respectiva.

Specificatii

Ecran AMOLED 120Hz, HDR10+, 600nits typ si 2000nits peak, 6.67 inch cu rezolutie 1080 x 2400 pixeli

Mediatek Dimensity 7050 pe 6nm

Pana la 512GB stocare cu 12GB RAM

Baterie de 5000mAh cu incarcare rapida la 67W

Camera principala de 50MP, ultrawide de 8MP si macro de 2MP

Difuzoare stereo

Android 14

Slot microSD

Spate din sticla sau din piele sintetica

Design

realme ofera doua modele noi: versiunea 12 simpla si 12 Plus, iar diferentele sunt in general de design. Pe 12 simplu avem un spate din sticla, iar pe 12 Plus un spate din piele sintetica. Noi avem 12 Plus cu spate din piele sintetica verde, margini drepte ca la iPhone si ca la noile modele Samsung Galaxy S24 si un modul al camerei foto destul de evident.

Telefonul este placut de tinut in mana, se simte mai premium decat este si vine si cu o husa in pachet. Sincer, imi place. A atras toate privirile pe oriunde am fost si lumea s-a declarat incantata de cum arata telefonul.

Nu pot sa spun ca e ceva ce nu imi place. Arata interesant si este atragator.

Camera foto

Camera foto este asa si asa. Bine, nu stiu ce pretentii aveti voi de la un telefon care costa putin peste 1000 lei. Performantele foto nu vor fi niciodata stralucite in acest segment, dar personal consider ca te poti descurca bine cu aceasta camera foto chiar si in concedii. Pozele nu sunt rele deloc, insa mentionez ca uneoeri HDR-ul nu functioneaza corect, procesarea poate sa intarzie putin si mai ai lag prin interfata camerei foto.

Culorile mi se par naturale cu o usoara tenta spre suprasaturare pe verde si rosu. Pe video am ramas placut impresionante de calitatea imaginii, dar microfonul m-a dezamagit. Nu-mi plac deloc cum capteaza sunetul. Nu are deloc spatialitate.

Interfata

Deja sunt obisnuit cu interfata realme. Nu e perfecta, nu e proasta. Daca ar elimina cateva chestii deranjante, cum ar fi functiile de search pe care trebuie sa le dezactivezi manual la inceput, cred ca m-as impaca cu ea. Nu este mult modificata, are aplicatii preinstalate care se pot sterge si actualizarile sunt decente. Primesti 2 ani de sistem de operare si poti sa mai tragi dupa de el 1-2 ani pentru ca mai primeste update-uri de securitate.

Autonomia

Cred ca aici exceleaza orice realme. Bateriile lor sunt chiar bune si ofera si incarcare rapida la 67W. Am avut telefonul cu mine intr-o deplasare si l-am folosit pe post de hotspot. A rezistat cu brio de dimineata pana seara si l-am si butonat sa fac poze cu el.

Ecran si difuzoare

realme a folosit ecrane AMOLED pe aceste noi modele, unele de buna calitate. E greu sa gasesti ceva rau de spus la un astfel de ecran. Ai 120Hz, rezolutie buna, culorile pe care le stiti si voi si un raspuns rapid la atingere. Putea foarte bine sa fie ecranul unui Samsung sau al unui iPhone. Si luminozitatea este buna, te descurci cu el in bataia soarelui.

Difuzoarele sunt stereo, dar nu sunt extraordinare. Au volum ridicat si sunt ok pentru filme.

Parerea mea

realme 12 costa 1300 lei la eMAG si 12 Plus costa 1800 lei. La banii astia primiti niste telefoane cu un design superb. Sunt construite foarte bine. Au si ecrane foarte bune si autonomii excelente.