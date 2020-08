Review AMD Ryzen 5 3600XT – cel mai stabil procesor din serie

AMD a lansat in aceasta vara un facelift bine meritat pentru AMD Ryzen 3000. Noile procesoare cu terminatia XT vin sa repare mici probleme, banale pentru un user de rand, dar enervante pentru un pasionat.

AMD a lansat trei procesoare cu terminatia XT din seria 3000. Discutam despre Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT si Ryzen 9 3900XT. Noi am testat doar Ryzen 5 3600XT. Ryzen 3000 in variantele initiale au fost si sunt un succes. Totusi, ele au venit cu o miiica problema deranjanta pentru unii dintre utilizatori.

Practic ele nu puteau sa atinga frecventa maxima din Boost. Noile modele XT au venit doar sa remedieze aceasta problema si sa ofere un spor de performanta de cateva procente (zic eu 2-5% maxim).

Problema nu este grava pentru mine si probabil nici pentru 99% dintre voi, dar bravo AMD ca a reusit sa o remedieze chiar daca asta a insemnat un alt procesor. Compania si-a dat silinta si a multumit pe toata lumea.

Pe scurt, daca ai deja un procesor AMD Ryzen 3000 NU ai nici un motiv sa iti cumperi un model XT pentru ca performanta este identica in orice aplicatie. Repet, poate un spor de maxim 5% in teste sintetice.

O sa ma rezum sa vorbesc doar despre Ryzen 5 caci am vorbit despre ele cand s-au lansat oficial. Noul Ryzen 5 3600XT este un procesor perfect pentru cei mai multi dintre utilizatori. Este bun atat pentru gaming cat si pentru editare foto/video. Poti sa faci stream cu el, poti edita un review in Adobe Premiere fara sa astepti mult timp si nici nu costa foarte mult. Este un echilibru perfect realizat de AMD. Este un procesor bun la toate dar nu exceleaza 100% in toate aplicatiile.

Platforma de test:

Placa de baza ASUS ROG Strix B550-F Wi-Fi

Procesor: AMD Ryzen 5 3600XT

RAM: 16GB ADATA XPG Spectrix D50

Sursa: Seasonic PRIME PX-650W Platinum

Poti face streaming cu el dar poti sa faci mai bine cu un Ryzen 7. Poti edita cu el video/foto, dar poti sa o faci mai bine cu un Ryzen 9. Pentru task-uri simple precum browsing, activitati office samd, este prea puternic si te poti descurca si cu un Ryzen 3.

Ryzen 5 este combinatia perfecta pentru cei care vor sa le faca pe toate intr-o anumita masura si de asta are succes si se vinde foarte bine. De aceea si eu l-am ales pentru mine. L-am testat, l-am dat inapoi, iar acum imi voi comanda unul pentru sistemul meu.

Dar haideti sa si vedem cum arata, ce stie sa faca. In primul rand, fata de modelul non XT, acest nou Ryzen difera doar prin frecventa Boost, adica 4.5GHz in loc de 4.4GHz cat are 3600X. In rest are tot 3.8GHz in standard, 3MB cache L2, 32MB cache L3, 6 nuclee, 12 fire de executie si un TDP de 95W.

In testele sintetice puteti vedea si voi scorurile si sa le comparati cu cele obtinute de Ryzen 5 3600X. Din pacate noi nu l-am testat, dar gasiti voi pe net review-uri.

In gaming am folosit procesorul alaturi de o placa video GTX 1070 dar intr-o versiune usor diferita. Este o placa video custom dintr-un sistem Acer Orion 5000 si din acest motiv am avut mici probleme cu ea pe build-ul meu. Nu inteleg de ce, placa video nu functioneaza corect pe sistemul meu dar pe sistemul Acer da. Imi scapa mie ceva.

Chiar si asa toate jocurile rulate de mine in rezolutie Full HD pe un monitor de 144Hz, au rulat cu peste 60FPS cu setari ultra. Unele jocuri precum LoL sau FIFA 20 au stat fix la 144FPS. Nu exista joc care se ingenuncheze procesorul, poate doar placa video. Procesorul se descurca excelent in gaming si sincer i-ar prinde bine un RTX 2080. Procesorul in multe jocuri nici nu a depasit 50% si cu greu a atins 70% load.

Asta inseamna ca procesorul este foarte puternic si in gaming este perfect. Evident, daca faci stream o sa il cam omori, dar pentru asta ai Ryzen 7. Pe scurt, procesorul este genial si merita sa-l cumparati. Nu vad nici un motiv pentru care cineva ar cumpara un Intel in acest moment.

Apropo, temperaturile cu cooler-ul stock sunt foarte decente: maxim 73 de grade in full load.

Ati vazut in specificatii ca am folosit o placa de baza ASUS cu noul chipset B550. Este placa mea personala din sistem si am ales acest chipset inainte sa stiu ca voi testa procesorul. De ce? Pentru ca ma pregatesc pentru noile procesoare AMD si pentru ca X570 este un chipset nesimtit de scump. N-as da niciodata 1700-2000 lei doar pe o placa de baza.

Dar am ales ASUS ROG Strix B550-F, adica topul de la ASUS pentru acest chipset. Este proabil una dintre cele mai bune placi de baza cu chipset B550. Am preferat un B550 de top decat un X570 de buget. Voi ce parere aveti?

Totusi, B550 aduce PCI Express 4.0 in zona de buget. Cam asta este marea noutate + suportul pentru noile procesoare Zen 3 ce vor aparea in iarna probabil. Plus ca noul chipset se impaca si mai bine cu noile procesoare si este mult mai accesibil decat X570. Va las mai jos o poza care va explica mai multe.

Vreau sa va spun si cate ceva despre placa de baza de la ASUS. Este topul pe B550 si este disponibila in doua versiuni: B550-E si B550-F. Cand eu am cumparat placa era doar versiunea F pe stoc. Ele sunt identice, doar mici diferente la porturi.

Placa vine cu o alimentare solida de 12+2 faze, radiatoare solide pe mosfeti si backplate deja instalat. Este destul de grea ceea ce inseamna ca este si bine construita. Are doua sloturi M.2 dintre care doar unul este cu interfata PCI Express 4.0, celalalt doar 3.0. Vine cu radiatoare peste cele doua sloturi pentru o racire optima, 4 sloturi pentru RAM si suport pentru doua placi video. Primu slot este PCI Express 4.0 x16 iar al doilea PCI Express 3.0 X16. Stati linistiti, nici o placa video nu foloseste inca slotul 3.0 la capacitate maxima.

Placa mai dispune de alimentare dedicata pentru o pompa de apa daca alegi o racire cu lichid. Are buton pentru BIOS FlashBack daca faci o prostie in BIOS si cam atat. Este o placa bine construita, performanta si cu un BIOS care arata cam asa:

Placa o gasiti la PC Garage la 1060 lei, din pacate a disparut de pe stoc.

Procesorul AMD Ryzen 5 3600XT il gasiti la 1200 lei la PC Garage.

Pe scurt, noul Ryzen 5 3600XT este un facelift foarte bun si in combinatie cu B550 face o pereche foarte buna pentru gaming si alte activitati de productivitate.