Noile televizoare Panasonic sunt disponibile in Romania

Panasonic a adus in Romania noile televizoare LED si OLED. Le gasiti deja in magazine expuse si sunt cele mai bune modele pe care Panasonic le-a avut pana acum.

A avut loc si un eveniment de lansare cu cativa oameni. A fost un eveniment restrans si am putut vedea in actiune cel mai tare OLED de pe piata, Panasonic HZ2000, calibrat si montat la Cinema La Tine Acasa.

Noile televizoare le putem imparti in doua mari categorii: LCD si OLED

LCD-urile sunt: HX800, HX900 si HX940. Diagonalele disponibile sunt de la 40 si ajung pana la 75 de inch diagonala in functie de model. Indiferent ca vorbim despre LCD-uri sau OLED-uri toate dispun de HDR10+ si Dolby Vision si Dolby Atmos.

OLED-urile sunt: HZ980, HZ1000, HZ1500 si HZ2000. Diagonalele disponibile sunt doar de 55 si 65 inch iar vedeta este HZ2000, cu panou Master HDR, Professional Edition. Restul au panou Master HDR cu exceptia lui HZ980 care are un panou standard. Practic este OLED-ul de buget avand si o rata de refresh de 50Hz fata de 100HZ cat au celelalte modele.

OLED-urile sunt Netflix Calibrated, dispun de Dolby Vision IQ si noi moduri de imagine.

Panasonic a introdus pe noua gama si cateva functii noi precum: HDMI 2.1 eARC, Swivel Design (poti roti televizorul pe suport), Local Dimming Pro Intelligent pentru LCD-uri (adica mai multe zone de iluminare pe panou) si Filmmaker Mode.

Panoul de pe HZ2000, Professional Edition, este un panou de la LG modificat ulterior intr-o fabrica Panasonic. Practic este doar matricea de la LG si de restul s-a ocupat Panasonic. Atinge 1000 nits in peak, acopera 98% din spectrul de culoare DCI-P3 si in total are 1 miliard de culori. Negrul este 0 absolut.

Panasonic a modificat nu doar panoul ci si circuitele acestuia si a folosit materiale noi pentru producerea completa a panoului. La fel s-a intamplat si cu seriile anterioare iar in continuare Panasonic colaboreaza cu studiorule de film de la Hollywood. HZ2000 este folosit ca monitor de referinta si calibrat ca la carte este o bijuterie.

Unde mai pui faptul ca sistemul audio integrat este de 140W si calibrat de Technics. Daca nu gresesc sunt 7 difuzoare integrate cu Jeno Engine. Plus ca poti monta un subwoofer dedicat prin jack-ul audio.

Noile televizoare sunt deja in magazine, puteti merge sa le vedeti si sa le cumparati. Preturile nu sunt mici, dar discutam despre Panasonic care stim foarte bine ce experienta are in acest domeniu. Personal prefer oricand sa dau 200-500 lei in plus dar sa cumpar un Panasonic si nu un LG/Samsung.

Gasiti noile modele expuse in Altex/MediaGalaxy, link AICI.