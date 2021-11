Review tastatura Razer Huntsman V2 – o tastatura de gaming simpla dar super performanta

Am testat de curand o tastatura foarte simpla de la Razer, dar extrem de performanta. Desi la prima vedere nu exceleaza printr-un design iesit din comun, Huntsman V2 este o tastatura completa, puternica, excelenta in orice joc.

Asa cum vedeti si in fotografii, Huntsman V2 are un design simplu, curat, elegant. Este o tastatura cu iluminare RGB Chroma, butoane multimedia si cam atat. Vine cu un palm rest la pachet pentru incheieturi si cam atat.

Este fabricata dintr-un plastic rezistent, dur, care va rezista bine in timp. S-a folosit tehnologia Doubleshot PBT, adica este mai mult plastic folosit in constructia butoanelor. Nu se vor sterge in timp.

Am ales sa testez de aceasta data niste switch-uri foarte galagiose. Este vorba de switch-urile clicky optical purple. Sunt foarte rapide, au sunet satisfacator dar puternic si care poate fi deranjant, au un polling rate de 8000Hz pentru o latenta mica si sunt ideale pentru cei care vor sa fie cat mai rapizi.

Foloseste a doua generatie de switch-uri optice proprietare Razer. Sunetul este un pic infundat fata de alte tastaturi cu switch-uri clicky deoarece Razer a incercat sa stopeze un pic de zgomotul produs. Multi gameri sunt in cautarea acestui zgomot, insa de multe ori este deranjant mai ales daca esti cu cineva in aceeasi camera.

Pentru scris nu o pot recomanda. Este clar o tastatura cu switch-uri rapide pentru gaming, iar la scris s-ar putea sa te deranjeze si sa gresesti de multe ori.

Tastatura o gasiti la Altex la 949 lei fix in versiunea testata de mine cu aceleasi switch-uri.