Noi studii demonstrează că nu vom putea controla un AI avansat

O mai țineți minte pe robotul Sophia, cea care voia copii și se considera superioară oamenilor? Ei bine, fiți pregătiți de ceva și mai tare!

Ideea ca inteligența artificială să răstoarne omenirea s-a vorbit de multe decenii, iar în ianuarie 2021, oamenii de știință au finalizat un studiu menit să calculeze dacă am putea controla un AI avansat. A reieșit că nu vom fi în stare, iar Skynet pare tot mai posibil, nu?

Deși avem regulile roboticii, de la Asimov încoace, dar trebuie să recunoaștem că una precum „să nu provoace rău oamenilor” nu poate fi stabilită dacă nu înțelegem tipul de scenarii cu care va veni un AI. Odată ce un sistem computerizat funcționează la un nivel peste nivelul de aplicare al programatorilor noștri, nu mai putem stabili limite. Mai pe românește, de acolo începând, nu mai suntem noi cei care dețin controlul.

Iar pentru că suntem în 2021, mi-am adus aminte de scena aceasta, din celebrul film al lui Stanley Kubrick, de acum mai bine de o jumătate de veac:

O super-inteligență pune o problemă fundamental diferită de cele studiate în mod obișnuit sub stindardul „eticii robotului”. Acest lucru se datorează faptului că o superinteligență are mai multe fațete și, prin urmare, este capabilă să mobilizeze o diversitate de resurse pentru a atinge obiective care sunt potențial de neînțeles pentru oameni, cu atât mai puțin controlabile. (spune studiul din primăvara acestui an)