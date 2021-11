Revin țepele pe OLX

Zilele trecute am făcut curățenie prin cămară și am descoperit că încă mai țin un aparat de cafea cu pastile, cumpărat de la un fost coleg, care merge doar cu capsule pe care le găseam la Aldi, în Germania, Austria sau, mai aproape, în Ungaria.

Cum însă am făcut upgrade la un espressor mecanic, din ăla folosit și prin cafenele, am uitat de el. Iar cu noile restricții, nu am mai călătorit prin exterior să iau pastile pentru el. Așa că, deși face cafea bună, a ajuns să ocupe spațiu aiurea.

Prin urmare, am căutat să văd dacă se pot achiziționa capsule și din țară, apoi l-am pus la vânzare pe OLX, ca să se bucure și alții de cafea faină, cum zicem noi prin Banat. La nici două ore după asta, primesc un mesaj pe WhatsApp de la cineva interesat, chipurile din Iași.

În lumina articolului scris de Gabi, din primăvară, am fost circumspect de la început, dar am zis să nu îi tai macaroana omului, mai ales că părea interesat. I-am spus din start că trimit produsul cu curier doar dacă plătește în avans, pentru că am pățit recent ca un produs de-al meu să îmi fie returnat, iar nenea de îl comandase să nu mai răspundă nici la telefon.

Totul a devenit interesant când a insistat să îmi trimită un link unde să introduc datele cardului meu, pentru a primi în avans banii de transport. Nu am deschis linkul, deși l-am cerut, dar i-am blocat numărul, nu înainte de a-l anunța că voi scrie un articol despre asta și că îl voi reclama la poliție:

Poate mai aveți și voi experiențe din acestea, așa că prefer să vă readuc aminte de astfel de țepari, care merită pedepsiți. Așa că, dacă știți cum pot să îl reclam la poliție, scrieți-mi în comentarii, rogu-vă!

PS: Știu despre prevederile GDPR, dar prefer să las numărul aici, public, că poate mai salvăm vreun potențial păgubit.