Ce televizoare sa urmariti de Black Friday 2021 la eMAG

Televizoarele se vand ca painea calda de Black Friday. N-am idee de ce. Brusc este o nevoie de televizoare in perioada asta a anului. Si pentru ca multa lume cauta m-am decis sa va arat cateva modele de luat in calcul.

O sa impart acest clasament in televizoare OLED si televizoare LED. Bugetul nu ma intereseaza caci o sa va arat din toate segmentele de pret. Dar ce va rog tare mult sa luati in calcul: nu va cumparati un OLED de dragul tehnologiei. Nu va cumparati asa ceva doar pentru ca este ieftin si daca in 90% din timp va uitati pe cablu.

Daca va luati un OLED va sfatuiesc sa va cumparati unul bun si sa-l folositi la adevarata lui valoare. Daca stati pe Kanal D toata ziua NU MERITA SA VA LUATI OLED! Pentru asta puteti sa luati orice junghi de televizor.

Si inca o chestie si termin: un OLED bun este scump!

Si acum sa trecem la treaba. Da, o sa recomand si televizoarele alea LG OLED super ieftine ca orice ar fi se vor vinde si alea. Ce sa faci, n-ai ce sa faci.

Televizoare OLED

Urmariti aceste modele. Sunt deja accesibile dar probabil vor scadea pretul si mai mult la cel putin un model. Cred eu ca primul va avea un pret foarte bun. Sunt disponibile si in versiuni mai mari. Le gasiti voi.

Urmariti cu atentie Panasonic. Au oferte bune si sunt cele mai bune OLED-uri din piata. Desi toti folosesc panouri de la LG, calibrarea ulterioara si nivelul de procesare conteaza mai mult.

V-as recomanda si Philips, dar OLED-urile lor nu m-au covins. Desi au review-uri bune pe eMAG, n-am luat foarte mult contact cu ele si n-as vrea sa va dau informatii gresite.

Televizoare LED

Aici am putea imparti recomandarile in doua categorii: televizoare ieftine si televizoare scumpe. Si desi ati crede ca la LED nu sunt mari diferente….sunt.

Toate modelele vor avea pret redus. Sunt sigur de asta. Panasonic a dat in pret in fiecare an. Cu cat vor fi reduse nu am idee, dar merita sa le luati in calcul pe toate.

Sunt disponibile in mai multe diagonale, deci intrati pe site si selectati fix modelul de care aveti nevoie. Nu o sa umplu lista pana jos cu acelasi model dar cu diagonala diferita.

De la LG recomand modelele cu NanoCell, restul sunt destul de slabute. Urmariti aceste modele din gama 2021.

Si din categoria ieftineli de duzina:

ChiQ s-a instalat bine pe piata cu modele foarte interesante si accesibile. Sper sa testez si eu ceva de la ei. Aerul meu conditionat tot ChiQ merge impecabil, super bine. Sunt sigur ca si televizoarele lor sunt la fel de bune. ChiQ apartine de un gigant chinez care produce cam de toate si nu sunt niste chienzarii ordinare de ici de colo.

Salvati ce va place la favorite, urmariti preturile si comandati daca va doriti. Acestea sunt recomandarile noastre pentru LED si OLED si daca aveti si voi recomandari bune pe baza experientei va rog sa lasati link-urile in comentarii.