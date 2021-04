Aveti grija la tepele de pe OLX – am facut misto de un tepar ca sa vedeti cum functioneaza

Tepele pe OLX nu mai sunt ca acum 15 ani. Nu mai primesti o piatra in loc de telefon. Teparii au evoluat si au acum metode foarte ingenioase si daca nu te prinzi la timp s-ar putea sa pierzi multi bani. Am vorbit cu tepar ca sa vedeti cum va abordeaza.

PS: discutia a avut loc noaptea, raspundeam la mesaje in timp ce incercam sa adorm, deci daca mai vedeti greseli de exprimare va rog sa ma iertati. Nici macar nu stiam la acel moment ca o sa pun conversatia aici pe site.

S-a prins ca imi bat joc de el si nu a mai raspuns. Eu am ras copios in noaptea aia.

Deci, care-i metoda? In loc sa primesti un mesaj pe OLX asa cum ar fi normal, pentru ca platforma are o zona de chat, primesti mesaj direct pe WhatsApp. De ce se intampla asta? Ca sa nu ramana nici o urma pe OLX 🙂

Esti contactat pe WhatsApp de un numar din Romania, eventual la profil este o domnisoara frumoasa, insa o sa observati niste expresii foarte dubioase. Este clar ca cel care se afla in spatele contului foloseste Google Translate. Si nu, cu siguranta nu este o domnisoara sexy.

Teparul o sa va trimita un link asa cum vedeti in conversatia mea. Acel link va trimite catre o clona a site-ului OLX. Arata identic dar uitati-va cu atentia la link. Site-ul olx se numeste simplu www.olx.ro. Link-ul trimis pe WhatsApp este olx-ro-safe-pay. Nu exista asa ceva. Exista doar olx.ro si atat. Orice alt site similar nu apartine de platforma de vanzari.

Ce se intampla daca-l accesati? In mare parte nimic, daca doar il accesati. Conteaza ce faceti dupa ce il accesati deoarece acolo o sa vi se ceara datele cardului. Mai de parte nu mai zic, v-ati prins si voi.

Trebuie sa intelegeti ca OLX nu are un sistem de plata. Plata trebuie sa aiba loc intre voi doi. Fie va intalniti si schimbul are loc fata in fata, fie produsul este expediat prin curier cu plata ramburs iar banii iti vin acasa in plic de la acelasi curier.

Nu acceptati alte metode de plata. La fel, vedeti ca sunt abordari similare in care vi se trimite un link fals de la Fan Courier. Metoda este aceeasi doar ca difera link-ul si abordarea.

Am doi prieteni care si-au luat teapa pe OLX prin metoda asta. Ma oftic eu pentru ei. Stiu toate modalitatile posibile si imposibile de a da o teapa pe OLX.

Aveti grija!