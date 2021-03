Cat de rezistenta este o trotineta electrica Xiaomi M365 Pro la un impact cu o masina?

Suntem fani trotinete electrice. Atat Darius cat si cu mine folosim trotinete electrice de la Xiaomi, el modelul M365 iar eu modelul M365 Pro. Am fost implicat intr-un accident si voiam sa va povestesc cateva amanunte.

Trotineta mea are deja aproape 1800km in mai putin de 1 an. Atat eu cat si prietena mea o folosim sa ne deplasam prin oras. Sincer, mai mult Maria merge cu ea. Refuza sa mearga cu masina si prefera oricand trotineta. Trebuie sa ajunga la 2 job-uri si cu masina ar face cel putin 2 ore prin Bucuresti vs 30 min-1 ora cu trotineta.

Din pacate s-a intamplat inevitabilul. Pentru ceilalti participanti la trafic trotinetistii nu exista. Cum nu exista nici biciclistii. Si fix asta a fost si motivul accidentului: „nu te-am vazut”.

Pe scurt, o masina a virat dreapta prin fata trotinetei (trotineta pe B1, langa bordura) si poc. Trotineta s-a infipt in aripa dreapta spate a masinii cu 10-15km/h (in franare de la 24km/h)

Acum…norocul Mariei a fost ca a purtat echipament de protectie. In plus detine si permis de conducere si automat are niste reflexe. Parerea mea este ca daca nu avea reflexe bune se putea intampla o tragedie, insa totul s-a terminat cu bine, doar o zgarietura la picior.

Daca masina s-a ales cu o zgarietura minora, trotineta este…dauna. Ghidonul s-a strambat si s-a blocat. Motorul functioneaza, dar nu mai poti vira stanga – dreapta. Plus zgarieturile aferente.

Nu stiu daca se mai poate repara, asta va decide compania de asigurari. Pentru ca da, am fost la politie (nici vorba de amiabila cu soferul vinovat) si s-a constatat cine a fost de vina: soferul masinii care nu s-a asigurat la schimbarea directiei de mers. Amenda 600 lei si cateva puncte penalizare. I-am luat asigurarea si asteptam…

Trotineta, daca ma intrebati pe mine, a rezistat foarte bine. Chiar daca ghidonul este stramb ea poate functiona daca acesta este schimbat sau reparat. Cel mai probabil, sper eu, compania de asigurari va plati trotineta caci de reparat este mai greu. Banuiesc ca trebuie revopsita acolo unde este zgariata.

Aveti mare grija in trafic daca alegeti sa mergeti pe bicicleta sau trotineta. Soferii au tendinta sa ignore aceste vehicule, sa nu le pese si sa te omoare. Aveti voi grija daca ei nu au…