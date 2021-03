Android 11 se bucura de o rata de adoptie foarte buna

Android 11 a fost lansat pe 8 septembrie 2020 si cel putin in Statele Unite numarul terminalelor pe care este activat sau actualizat creste constant.

La ora actuala, 25% din toate terminalele cu Android folosite in Statele Unite sunt actualizate si folosesc cea mai recenta versiune a sistemului de operare. In continuare Android 10 este cel mai raspandit, cu 33% din numarul total, dar Android 11 este cel care a ajuns in cel mai scurt timp la o asemenea rata de adoptie de la prima versiune pana in prezent.

Meritul ii poate fi atribuit atat lui Google cat si tuturor celor care folosesc acest sistem de operare si au reusit sa trimita actualizarile mult mai rapid.

Datele exacte se pot gasi pe site-ul StatCounter, unde va recomand sa va jucati cu filtrele. Datele nu mai arata la fel de bine daca mutam pe Romania sau la nivel global, ceea ce indica faptul ca americanii fie detin flagship-uri mai vechi care de obicei primesc actualizarile relativ rapid sau si-au inlocuit vechile telefoane cu modele mai noi care ruleaza direct Android 11.

Daca mutam pe Romania, doar 5.66% din numarul total de terminale folosesc Android 11, iar cea mai populara versiune este Android 10 cu 52.87%.

La nivel global, Android 11 nici macar nu apare in grafic, Android 10 detine 40.94% si este urmat de Android 9 cu 19.49%.