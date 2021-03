BenQ anunta monitorul MOBIUZ EX3415R

BenQ a lansat un nou monitor din seria MOBIUZ. Este un model curbat destinat in principal SimRacing-urilor. Este bine dotat, performant si va avea un pret pe masura.

Monitorul are o diagonala de 34 inch, o curbura 1900R, rezolutie 3440 x 1400 pixeli si sistem audio 2.1 treVolo. Dispune de AMD FreeSync Premium, timp de raspuns de 1ms, HDRi, Black eQualizer si Color Vibrance.

Sistemul audio format din 3 difuzoare dintre care unul este subwoofer, are o putere totala de 9W si 5 moduri de sunet. Monitorul are reglaje multiple pentru un plus de confort dar si functii precum split screen.

Gasiti mai multe detalii AICI. Din pacate pretul nu a fost inca anuntat.