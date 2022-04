Rezultate sondaj: ați trecut la anvelopele de vară?

Dacă este miercuri, scriem articolul despre rezultatele sondajului de marțea trecută, corect? 🙂

Oarecum logic, 62% dintre voi (me included) nu au schimbat gumele de iarnă cu cele de vară. Drept e că am programat sondajul într-o zi de martie cînd soarele strălucea pe cer și la mine, în Banat, erau 20 de grade. Cu plus!

Este interesant cum la noi sunt doar 14% utilizatori de anvelope all season, deși sunt mult mai practice, în special pentru cei care nu stau prin munți sau care nu folosesc mașina în mod excesiv.

Oricum, deși scria Daniel Bis că posturile TV folosesc aceleași imagini în fiecare an, abia aștept reportajele cu cozile de la centrele de schimbat anvelope. Cu siguranță nu o să îl vedem pe Gabi al nostru acolo, că el a schimbat cauciucurile deja de două luni! 😛