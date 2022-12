Saints Row IV: Re-Elected este gratis pentru PC

Versiunea completa a jocului open-world produs de Volition poate fi obtinut in mod gratuit. Cei care detin varianta standard vor primi de asemenea in mod gratuit toate DLC-urile aferente.

Seria Saints Row a luat nastere drept o clona GTA in 2006. Desi a pastrat conceptul open-world, incepand cu al treilea titlu din serie si-a gasit propria formula de succes. Umor exagerat, poveste bombastica si absurditati au fost integrate cu succes in formula jocului si a reusit sa depaseasca criza de personalitate a brandului. Fapt ce a adus al treilea joc din serie la un rating de „overwhelmingly positive” pe Steam.

Saints Row IV a fost construit pe fundatia celui de-al treilea titlu si este din punctul meu de vedere la fel de bun. Poveste absurda este prezenta: protagonistul intra in pielea presedintelui Statelor Unite si va trebui sa salveze planeta de o invazie extraterestra folosindu-se de superputeri si parteneri. Daca pana acum nu l-ati jucat, eu vi-l recomand calduros. Eu am amintiri placute alaturi de acest titlu.

Varianta Re-Elected contine pe langa jocul de baza cele doua DLC-uri Enter The Dominatrix si How the Saint save Christmas, precum si DLC-uri cosmetice si arme noi. Trailerul mai jos, iar link-ul pentru obtinerea jocului via Epic Store aici.