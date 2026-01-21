Cafeluța IT – 21.01.26 – O furtună solară puternică și ChatGPT care ghiceste vârsta

De la o furtună solară record, la o nouă interfață pentru Netflix care vine anul acesta. Plus: Sony cedează controlul televizoarelor Bravia, iar Tesla anunță data finală pentru transferul gratuit al FSD.

Elon Musk face public algoritmul X și spune că „e prost”: Fondatorul platforme X a lansat o parte din codul sursă al algoritmului de feed, declarând că acesta „sucks” și este „dumb”. Detalii

Pământul este lovit de cea mai puternică furtună solară din 20 de ani: O explozie masivă pe Soare a declanșat cea mai intensă furtună de radiații solare din ultimele două decenii, cu potențial de a afecta sateliții, astronauții și zborurile comerciale. Detalii

„Life is Strange” se întoarce pentru o reuniune finală cu Max și Chloe: Deck Nine Games anunță „Life is Strange: Reunion”, jocul care va aduce concluzia emoțională a poveștii dintre Max Caulfield și Chloe Price, peste un deceniu de la debutul seriei. Detalii

Riz Ahmed joacă în noul show despre căutarea următorului James Bond: Actorul Riz Ahmed este protagonistul noului serial Prime Video „Bait”, care urmărește un actor care ar putea fi următorul său agent 007. Detalii

Sony cedează controlul asupra televizoarelor Bravia către gigantul chinez TCL: Sony va vinde 51% din afacerea sa de televizoare de înaltă calitate companiei TCL, păstrând doar 49%, într-o mișcare surprinzătoare pe piața cu marje mici. Detalii

Tesla anunță data finală pentru transferul gratuit al pachetului Full Self-Driving: Compania spune că programul „one-time” de transfer al FSD la o mașină nouă se va încheia pe 31 martie 2026, dar istoricul arată că această dată a mai fost amânată. Detalii

OpenAI lansează un sistem AI care ghicește vârsta utilizatorilor ChatGPT: Platforma va folosi un model care analizează comportamentul și datele contului pentru a determina dacă un utilizator este minor, înainte de lansarea unui „mod pentru adulți”. Detalii

Telescopul Webb dezvăluie „Ochiul lui Dumnezeu” cu o claritate fără precedent: Noile imagini ale Nebuloasei Helix, cunoscută și ca „Ochiul lui Dumnezeu”, arată cu o precizie uluitoare „ultima suflare” a unei stele care se transformă în materie primă pentru noi lumi. Detalii

Claude de la Anthropic poate acum să-ți analizeze datele de sănătate: Asistentul AI se poate conecta la Apple Health și Android Health Connect pentru a oferi utilizatorilor insights personalizate despre starea lor de sănătate. Detalii

Netflix a câștigat 1,5 miliarde de dolari din publicitate în 2025: Afacerea de publicitate a gigantului de streaming s-a dublat față de anul precedent, iar compania se așteaptă să ajungă la 3 miliarde de dolari în 2026. Detalii

Prima stație spațială comercială, Haven-1, intră în faza de asamblare: Compania Vast a început asamblarea modulului care va deveni prima stație spațială comercială, cu planuri de a trimite o echipă cât mai rapid și în siguranță. Detalii

Mazda amână o mașina electrică nouă, se concentrează pe hibride: Primul EV bazat pe o platformă proprie a Mazda a fost amânat până în 2029, compania alegând să se concentreze pe dezvoltarea de vehicule hibride. Detalii

PowerToys 0.97 vine cu un instrument nou pentru mouse și îmbunătățiri majore: Cea mai recentă actualizare pentru setul de utilități gratuite de la Microsoft aduce o unealtă nouă pentru mouse și o serie de upgrade-uri pentru una dintre cele mai populare funcții. Detalii

Netflix revoluționează interfața pentru mobil anul acesta: Co-CEO Greg Peters anunță o revizuire majoră a UI-ului pentru dispozitive mobile, care va servi ca fundație pentru extinderea afacerii în următorul deceniu. Detalii

Google a „omorât” oficial unealta Stadia Bluetooth, dar un developer a salvat-o: Deși Google a scos de pe site-ul său unealta care transformă controller-ul Stadia într-un gamepad Bluetooth, un developer a salvat o copie și o găzduiește online. Detalii

Warhammer 40K: Space Marine II și Death Stranding ajung pe Xbox Game Pass: Următoarea undă de jocuri pentru serviciul de subscriptie include două titluri așteptate: Space Marine II și Death Stranding Director’s Cut. Detalii

Un studiu arată că gesturile faciale ale macacilor nu sunt doar reflexe: Cercetătorii au înregistrat pentru prima dată activitatea neuronală în timp ce maimuțele macac produceau expresii faciale, sugerând o intenție complexă. Detalii