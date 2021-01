Samsung confirma ca nu doar seria S21 ramane fara incarcator si casti in pachet

Pachetul viitoarelor telefoane Samsung vor contine tot mai putine accesorii.

Informatia a fost confirmata de catre TM Roh (da, asa il cheama), care a confirmat ca strategia Samsung este sa elimine atat castile cat si incarcatorul din pachetele viitoarelor telefoane Samsung. Moda aceasta a fost inceputa de Apple cu a 12-a generatie de iPhone-uri si desi Samsung facuse haz de necaz la momentul respectiv, au lansat la randul lor gama Galaxy S21 fara casti si incarcator in pachet. Intr-adevar, in anumite tari unde nivelul de cultura si de trai este unul mai bun, lipsa acestor accesorii se vede in pretul de lansare, S21 fiind si cu 200 de euro mai ieftin decat precedentul S20.

Astfel, sa nu va fie mare supriza daca intentionati sa cumparati un telefon Samsung lansat in 2021 si din pachetul acestuia sa lipseasca incarcatorul sau castile sau ambele. Vom vedea daca aceasta strategie va fi adoptata si de alti producatori de telefoane mobile si ce impact va avea asupra vanzarilor.