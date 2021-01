Samsung Galaxy S21 vine fara incarcator in pachet

Nici slotul pentru card SD nu-i mai place.

Aceste informatii au fost descoperite in imaginile de promovare ale noului telefon si este o moda inceputa de Apple, care a spus ca ii pasa de mediul inconjurator. Daca ii pasa de mediul inconjurator trecea pe USB Tip C, iar atunci cu siguranta lumea nu avea probleme cu incarcarea telefonului cu un incarcator mai vechi de la un fost telefon.

Revenind la Samsung, cu siguranta majoritatea avem pe acasa un incarcator de tip USB Tip C, dar din nou depinde daca cablul pus in cutie de Samsung este USB Tip C la ambele capete sau unul este de tip C si unul de tip A.

Pe langa lipsa unui incarcator, memoria interna a telefonului nu va mai putea fi marita prin card SD, deoarece nu mai avem slot pentru acesta. Vestea n-ar fi fost exagerat de rea daca Google nu ar fi anuntat ca nu vom mai putea uploada in Photos poze nelimitat in calitatea High ca pana acum. Asta va forta unii utilizatori care stiu ca fac multe poze cu telefonul mobil sa aleaga o versiune cu memorie interna mai mare, deci si mai scumpa.