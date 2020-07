Si Samsung elimina incarcatorul din pachet

Era de asteptat. Samsung procedeaza exact in stilul Apple si va scoate din cutie incarcatorul. Cristian a prevestit acest lucru intr-un articol anterior.

La Samsung se procedeaza usor diferit. Va incepe de anul viitor sa elimine incarcatorul din pachet dar doar de la anumite telefoane. Discutam despre segmentul entry level si mid-range. Adica cel mai probabil seria toata seria A de la Samsung.

In cazul in care va intrebati de ce Samsung recurge la aceasta metoda avem si un posibil raspuns la aceasta intrebare. Telefoanele entry si mid-range nu sunt atat de pretentioase la incarcare, iar incarcatoarele pe care le ai deja acasa sunt mai mult decat suficiente.

Sau. Unele modele vin in pachet cu incarcator de 25W dar ele suporta incarcare la 45W, deci eliminarea incarcatorului din pachet nu face altceva decat sa-ti ofere sansa sa alegi de la bun inceput un incarcator bun si „sa nu mai poluezi planeta cu inca un incarcator”.

Sunt tare curios cum vor reactiona clientii care aleg sa cumpere un telefon Samsung entry sau mid-range. Parca la telefoanele scumpe nu este asa o mare suparare ca nu mai ai incarcator in pachet si putem presupune ca iti permiti sa mai arunci cativa euro pe unul bun. Dar clientul care alege un smartphone de buget s-ar putea sa fie foarte suparat si cu siguranta nu vrea sa mai arunce niste bani in plus pe incarcator.