Samsung Galaxy A52 4G/5G, A52s 5G si A72: diferente si asemanari

Cu linia Galaxy A pentru 2021, Samsung a pus osul considerabil la treaba si a facut o serie de telefoane de la entry-level pana la mid-rangere atractive. Totusi alegerea unui terminal potrivit, daca sunteti axati pe Samsung si linia de buget, poate fi o alegere dificila.

In momentul in care am primit la test Galaxy A52 5G si Galaxy A72 mi-a fost greu sa gasesc diferente la prima vedere intre ele. Bineinteles facand parte din aceiasi familie trebuiau sa imparta elemente comune, dar nu ma asteptam ca Galaxy A52 5G sa fie telefonul mai puternic dintre cele doua, ci invers. Anul trecut, Galaxy A71 nu doar ca era mai mare decat Galaxy A51, dar era si mai bine dotat. Anul acesta, cu noua linie de telefoane si denumirile alese, lucrurile stau putin diferit.

Despre modelele entry-level din gama A disponibile in acel moment (Galaxy A02s, Galaxy A12 si Galaxy A32 5G) v-am povestit aici. Astazi vom analiza diferentele dintre Galaxy A52, Galaxy A52 5G, Galaxy A52s 5G si Galaxy A72.

Galaxy A52 vine in 3 variante: A52, A52 5G si A52s 5G. Pana la ora actuala producatorii nu au gasit o metoda mai eleganta de a mentiona 5G-ul decat direct in numele telefonului. E bine ca totusi nu au mers pe variante in care sa treaca si procesorul si ramii si intreaga lista de specificatii. Revenind, Galaxy A52 simplu este versiunea cea mai slaba din cele 3 si evident cea mai ieftina. Costa 1900RON in versiunea de baza. Nu cred ca se va mai comercializa, deoarece si la Samsung pe site apare ca indisponibila. A52 este doar 4G, de unde si lipsa 5G-ului din nume si e usor diferit de fratii faiv gi.

Diferentele apar la ecran si procesor. Desi toate 3 vin echipate cu un Super AMOLED de 6.5 inch, cu rezolutia FullHD+ si protectie Gorilla Glass 5, ecranul lui A52 functioneaza la 90Hz, in timp ce pe A52 5G si A52s 5G este la 120hz. A doua si ultima diferenta, pe partea de procesor le distanteaza si mai tare pe cele trei. A52 foloseste un Snapdragon 720G realizat pe o tehnologie de 8nm si este octa-core. E un procesor destul de vechi pe piata si il gasim si in terminale pe la 1000RON. Galaxy A52 5G foloseste un procesor mai nou, un Snapdragon 750G tot octa-core, realizat pe 8nm, in timp ce A52s 5G vine cu Snapdragon 778G. Acesta din urma este realizat pe o tehnologie de 6nm si bineinteles ca este cel mai nou si mai puternic dintre ele. Aici se termina diferentele.

In rest, toate folosesc aceleasi camere foto potente cu OIS pe cea principala (vedeti review-ul lui A52 5G aici), au aceiasi constructie cu certificare IP67, alaturi de jack de 3.5mm pentru casti, slot card SD, aceleasi configuratii de memorii RAM si stocare , sunet stereo si sunt niste telefoane reusite. Foarte important: 3 ani de actualizari majore de OS.

Dupa cum va spuneam, Galaxy A52 ar fi trebuit sa coste 1900RON in varianta 6GB RAM/128GB stocare, A52 5G cu aceiasi cantitate de memorie RAM si memorie interna costa 2300RON si la randul sau este greu de gasit. Galaxy A52s 5G este singurul disponibil, la pretul de 2200RON. Si mai bun, si mai ieftin, practic un win-win. Foarte probabil ca singurul care va ramane disponibil pe termen lung sa fie doar A52S 5G. Important de adaugat aici este ca A52 si A52 5G si-au facut debutul deodata, alaturi de A72, iar A52s 5G s-a lansat abia de vreo saptamana.

Galaxy A72 este singurul care nu are pana la ora actuala varianta cu 5G (desi s-a speculat ca va fi lansata candva). Acesta este disponibil doar cu conectivitate 4G. Nu este insa nici un fel de tragedie, 5G-ul este departe de a fi foarte dezvoltat la ora actuala si nici urmatorii 2-3 ani nu cred ca ii vor fi mai luminosi. Ma refer la Romania.

A72 este rezultatul dupa ce Galaxy A52 i-a facut curte unui Note 20. A iesit inalt ca tasu’ (Note 20), dar cu specificatiile lui mama-sa (A52) – fara discriminari, nici aluzii. Galaxy A72 este mai mare, cu un ecran de 6.7 inch si cu aceleasi proprietati ca cel al lui A52: rata de reimprospatare de 90hz, rezolutie FullHD+ si de tip Super AMOLED. A imprumutat si procesorul de la acesta, adica un Snapdragon 720G. Bateria a crescut. Daca familia A52 venea echipata cu un acumulator de 4500mAh si in pachet venea cu un incarcator de 15W, A72 este mai generos cu o baterie de 5000mAh si incarcare rapida la 25W.

Diferente minore avem pe partea de camere foto. Senzorul principal de 64 MP si cel de 12MP ultra-wide gasite pe familia A52 sunt si aici, dar cel de 5MP pentru adancime prezent la stiti voi cine a fost inlocuit cu unul telefoto de 8MP cu zoom 3x, dotat cu OIS si PDAF. Familia A52 foloseste camera principala de 64MP pentru zoom digital 2x. Mai multe despre A72 in review aici. La restul capitolelor e acelasi telefon cu A52.

Galaxy A72 costa 1950RON in varianta 6GB RAM si 128GB pentru stocare. Cu 50 de RON mai scump decat A52 clasic.

De curiozitate am rulat un test Geekbench pe Galaxy A72 si Galaxy A52 5G sa vad ce diferenta exista pe partea sintetica intre cele doua. Nimic notabil.

Variantele de A52 si A72 se bat oarecum sa ofere potentialului client fara buget de flagship o experienta aproapiata de premium. Acum insa, cu jumatate din analiza mea pot sa ma sterg in dos si sa o arunc la gunoi daca Samsung trece deja A52 clasic si A52 5G pe linie moarta, lasand doar A52s 5G si A72. O manevra similara au facut si cu Galaxy A50, anuntat in martie si apoi in august A50s l-a inlocuit. Practic daca mai aveai rabdare cateva luni si trageai de telefonul pe care il aveai, cu acelasi bani luai un telefon mai bun. Cam la fel e si cazul cu A52 5G si A52s 5G.

Oricare varianta o vei alege, camerele foto nu vor dezamagi.

Trebuie sa inchei, creierul meu deja da rateuri dupa atatea 4G-uri, 5G-uri si alte zapaceli. In cazul in care tindeti sa achizitionati unul din aceste telefoane noi (daca veti mai gasi pe undeva modelele) sau second, sper sa va fie de folos aceste informatii.