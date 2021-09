Samsung Galaxy A72 Review – mare…dar tare?

Galaxy A72 este un telefon ciudat din cateva puncte de vedere. Anul trecut, Galaxy A71 reprezenta varianta mai puternica a lui Galaxy A51, iar anul acesta am avut in aceiasi perioada Galaxy A52 5G si A72 la test. Cand l-am scos din cutie am zis „bai…e acelasi telefon cu A52 doar ca mai mare!”. Nu e doar mai mare ca A52 5G ci si diferit in cateva aspecte cheie pentru un consumator.Va voi lamuri in acest review cum se comporta Galaxy A72, dar mai ales unde este locul sau in portofoliul Samsung si cum este diferit fata de A52 5G.

Cuprins

Specificatii

Puncte Pro

Puncte Contra

Concluzii

Specificatii

Galaxy A72 este un mid-ranger cu un ecran mare de 6.7 inch si compatibil doar cu reteaua 4G. Foloseste un procesor octa-core Snapdragon 720G realizat pe o tehnologie de 8nm, iar varianta pe care am testat-o eu e dotata cu 8GB RAM si 256GB pentru stocare. Pe partea de conectivitate si porturi nu-i lipseste nimic: jack-ul de 3.5mm este prezent, la fel si slotul de cardSD – perfect pentru nostalgici.

Este certificat IP67 impotriva apei si a prafului, are sunet stereo si un ecran la 90hz.

Bateria are o autonomie de 5000mAh si vine la pachet cu un incarcator rapid la 25W.

Pe partea de foto avem un senzor principal de 64MP, unul de 12MP ultrawide (ambii identici cu cei de la A52 5G), un senzor de 8MP pentru poze telefoto 3x si unul de 5MP pentru macro. Atat cel principal de 64MP cat si cel telefoto au stabilizare OIS si PDAF. Camera frontala este aceiasi ca pe A52 5G, adica de 32MP.

Galaxy A52 5G insa foloseste un procesor mai puternic: un Snapdragon 750G, dar vine cu o baterie mai mica de 4500mAh si in pachet cu incarcator de 15W. Aceasta ar fi o diferenta notabila la specificatii care merita mentionata.

Puncte Pro

Voi incerca sa nu ma repet foarte mult, dar o buna parte din punctele pro ale lui Galaxy A52 5G se vor gasi si la A72. Designul si constructia celor doua modele sunt identice, cu A72 fiind ceva mai inalt. In rest avem aceiasi sticla Gorilla Glass 5 care protejeaza ecranul drept, protectia IP67 impotriva apei si a prafului, insula camerelor foto identica si un aspect/constructie demna de clasa superioara mid-range. Plasticul carcasei este de calitate si tare ma bucur ca nu straluceste si nu aduna amprente.

Ecranul de 6.7 inch este un SuperAMOLED cu rezolutia FullHD+, care ruleaza la 90hz. Are caracteristicile de top ale unui ecran Samsung: culori vii, luminozitate puternica, foarte receptiv la feedback si o rata de refresh eleganta. Nu-i lipseste nici always-on-display, iar senzorul de amprenta se afla sub ecran.

Experienta in utilizare este la ea acasa. Telefonul nu se adreseaza entuziastilor si nu va asteptati sa „rupa”. Toate cerintele zilnice elementare de care are nevoie un utilizator moderat le satisface cu brio. Instagram, Facebook, Messenger, Maps, Whatsapp, YouTube, Netflix si alte aplicatii populare functioneaza fara probleme, iar sub ecranul de 90hz totul pare fluid. Nu este un telefon pe care sa-l recomand pentru gaming intens in ciuda ecranului generos si mai mult despre asta si procesor voi vorbi la puncte contra.

Android 11 si OneUI 3.1, practic aceiasi suita software prezenta si pe varful de gama S21 Ultra este si aici. Interfata OneUI nu este pe placul tuturor, dar realist vorbind nu exista interfata care sa placa tuturor, fiecare avand o preferinta care cateodata nu poate fi explicata. Eu o vad ca o interfata reusita, care ofera multe posibilitati de personalizare si imi place ca nu vine cu mult bloatware dupa ea sau cu reclame. La toate astea adaug si faptul ca A72 face parte din norocoasele telefoane care vor primi 3 actualizari majore de OS si 4 ani de patch-uri de securitate. Si inca un plus: Samsung se misca chiar rapid cu actualizarile de vreun an-doi incoace. Galaxy A72 de cand e la mine a primit deja 2 actualizari care imbunatatesc experienta si calitatea foto, prima chiar fiind necesara – camera foto se bloca odata la cateva utilizari.

Pe partea de experienta foto este similar cu celalat telefon A… deja stiti cu cine asa ca nu ma mai repet. Ba chiar le-am avut pe amandoua cu mine intr-o dupa masa cand am iesit la un gratar si am facut cateva poze cu ambele in acelasi loc, dar nu chiar identice. Mi-a fost greu sa vad vreo diferenta intre ele.

Camera principala produce poze placute si livreaza standardul Samsung de pe un flagship mai vechi gen S10. Implicit pozele au rezolutia de 12MP, dar puteti opta pentru varianta 64MP. Indiferent de setarea aleasa, pozele au calitate buna. Singura situatie unde le vad pe cele de 64MP ca fiind utile e daca doresti sa printezi poza respectiva si sa fie mare, altfel daca nu dai zoom suficient de mult, nu observi diferente. Pozele facute de mine sunt la rezolutia de 12MP si putin redimensionate pentru a putea fi urcate pe site. Culorile s-ar putea sa nu fie pe placul tuturor, A72 fiind in continuare cam agresiv cu cele luminoase.

Pozele ultrawide nu prezinta mereu distorsiuni vizibile la prima vedere in toate cazurile, iar unele poze ai spune ca sunt facute cu lentila normala. Nivelul de detaliu comparativ cu o poza standard scade, dar raman utilizabile si unele chiar surprinzator de bune.

Zoom-ul 3x este eficient si ajutat de stabilizare. Pozele obtinute au un nivel decent de detaliu in ciuda camerei de doar 8MP.

Selfie-urile realizate cu acesta mi-au placut foarte mult.

Calitatea video este la limita punctelor pro, fiind discutabila pe alocuri: culorile cateodata apar sterse, iar tranzitia intre lentile este la fel ca in cazul lui A52, vizibila. Pentru ca n-am fost in stare sa stau locului cand filmam, am adaugat si un al treilea video mai potolit la rezolutia 4K.

Experienta audio este una superioara a ce intalnim in acest segment. Sunetul stereo este clar, cu difuzoare echilibrate. Difuzorul de conversatii este folosit ca secund pentru producerea sunetului stereo.

La capitolul autonomie, eu am reusit sa-i fac o medie undeva la o zi jumatate, iar incarcarea completa s-a realizat in 90 de minute.

Puncte Contra

Pozele realizate noaptea nu sunt cele mai bune pentru liga telefonului si paleta de culori destul de surprinzatoare considerand ca pana aici senzorul s-a descurcat foarte bine. In unele aspectul de ingalbenit este excesiv si nu reflecta realitatea.

Desi ecranul a crescut cu 0.2inch comparativ cu A52 5G, rata de refresh a scazut de la 120Hz ( A52 5G) la 90Hz si asta ar putea fi pusa pe seama procesorului ales, care este o idee mai slabut decat ce gaseam pe A52 5G. Snapdragon 720G prezent pe A72 face fata cu brio cerintelor unui utilizator normal, dar nu este un procesor pentru gaming spre exemplu, iar pretul nu-l pune intr-o lumina foarte buna aici. Varianta cu 6GB RAM si 128GB pentru stocare costa 2000RON, in timp ce Realme 8 Pro cu acelasi procesor si camera foto de 108MP costa 1400RON. Si acesta e doar un exemplu de care mi-am amintit instant, mai gasesc vreo trei daca ma mai uit putin. Da, vorbim de perceptii diferite de business Samsung versus restul Androizilor si cu siguranta unii vor alege Samsung chiar daca e mai scump, dar majoritatea oamenilor care se uita doar pe specificatii tehnice vor alege concurenta. Intr-o comparatie directa cu Realme si in apararea lui Samsung: A72 ofera protectie IP67, ecran la 90Hz, o constructie mai premium si 3 ani de actualizari de OS. Intrebarea e cat de mult conteaza aceste aspecte pentru your average Joe, ca pana la urma vorbim de un mid-ranger. Eu unul apreciez protectia de apa si praf deoarece aproape in fiecare weekend sunt „porc” dupa o iesire cu masina prin teren si inevitabil telefonul imi este plin de noroi. Il bag sub jet de apa puternic si l-am spalat. Dar acesta sunt doar eu.

Concluzii

Galaxy A72 vine cu un ecran generos si frumos, o autonomie buna, suport bun pe partea de OS si poze de o calitate buna aproape in orice scenariu. Are sunet stereo de calitate, protectie IP67, jack de 3.5mm, memorie extensibila, incarcator de 25W in pachet! Totul foarte roz pana acum, nu? Ei bine, alegerea procesorului a fost o decizie neinspirata si preturile mai putin prietenoase specifice Samsung i-ar putea descuraja pe multi la o prima vedere. Eu zic ca merita totusi vazut cum se misca inainte de a fi criticat. Dupa cum am spus si mai sus, va face fata cu brio cerintelor unui utilizator normal. Varianta cu 6GB RAM si 128GB pentru stocare o gasiti la 1950RON , unde se bucura de recenzii foarte pozitive din partea celor care l-au achizitionat. Desi este mai mare ca A52 5G si conform ierarhiei Samsung, ar fi trebuit sa fie o varianta superioara din toate punctele de vedere, nu este. Detine o baterie mai mare, un ecran mai generos dar cu o rata de reimprospatare mai mica si un procesor ceva mai slabut.