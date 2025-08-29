Samsung Galaxy Z Flip 7 Review: seducatorul

Daca aduci in discutie telefoanele flip in preajma mea, creierul mi se intoarce inapoi in timp in anii 2000, cand Motorola V360 sau RAZR V3 erau la moda. Nu au fost primele telefoane de genul flip, dar au fost terminalele moderne din perioada adolescentei mele. Iar daca m-ai fi intrebat in urma cu 10 ani despre telefoanele pliabile as fi zis ca, odata cu aparitia telefoanelor smart, s-a terminat cu telefoanele ele. Insa Samsung s-a gandit ca ar fi fain sa le putem avea pe ambele si a lansat primul Galaxy Z Flip in 2020. Probabil nu au fost primii cu idea si executia, dar au fost cei care au facut o (re)lansare a modei la scara larga.

Galaxy Z Flip 7 este, contrar numelui, a sasea generatie de telefoane Flip produse de Samsung (s-a sarit peste Flip 2) si este cel pe care l-am utilizat timp de aproape 3 saptamani.

Design si constructie

Z Flip 7 te surprinde de la primul contact. Isi indeplineste misiunea: este subtirel si compact. Chiar si inchis are o grosime de 13.7mm. Prezinta constructia de tip sandwich, cu o rama din aluminiu, alaturi de spate si ecranul secundar protejate cu Gorilla Glass Victus 2. Ecranul principal are o protectie de plastic si in ciuda evolutiei inca poti observa zona in care are loc plierea. De-a lungul ecranului principal este prezenta o garnitura putin inaltata care ajuta la plierea telefonului si serveste si drept rama. Ar fi fost de apreciat ca rama sa fie mai subtire dar probabil va fi redusa pe generatia viitoare.

Ecranul secundar foloseste acum jumatate din partea exterioara a telefonului si este mai util ca niciodata ajutat de un software pe masura.

Este certificat IP48 ceea ce inseamna ca ofera protectie limitata impotriva apei si prafului.

Balamaua este solida iar finisajele telefonului sunt in linie cu clasa premium careia i se adreseaza.

Experienta in utilizare: software, performanta si baterie

Android 16 si interfata proprietara OneUI 8.0 sunt prezente, iar Samsung asigura 7 actualizari majore de OS. Cum actualizarile au devenit mici retusuri in loc de schimbari majore la nivel de interfata, oricine a utilizat un telefon Samsung in ultimii 5 ani va fi familiar cu experienta. Suita AI indiferent ca doresti Gemini, Circle to Search,Bixby sau tool-urile Samsung dedicate este prezenta.

Ecranul secundar este foarte aproape de maturitate. Faptul ca este mai generos in diagonala face utilizarea acestuia mai usoara. Se pot citi notificarile, se poate folosi ca oglinda pentru poze realizate cu camerele principale si cu ajutorul GoodLock MultiStar se pot chiar rula aplicatiile direct pe el. Am lasat mai jos cateva exemple. Eu am incercat Instagram, Google Photos si Youtube. Modulul camerelor foto poate incurca putin.

Modul desktop DeX este disponibil si tot cu ajutorul lui GoodLock, indiferent de rezolutia monitorului acesta va ajusta rezolutia continutului afisat.

Samsung nu a lasat Exynos sa moara, iar Z Flip 7 foloseste procesorul Exynos 2500 (sau 9955), care este un decacore realizat pe o tehnologie de 3nm. Este insotit de 12GB RAM si 256GB memorie interna de tip UFS 4.0.

Testand si Galaxy S25 Ultra in februarie, pot spune categoric ca S25 Ultra este o idee mai rapid si nu cred ca e vorba de viteza animatiilor. Exynos 2500 nu este un procesor rau, dar nu se va putea bate cu campionii din sectorul premium precum Snapdragon 8 Elite. Intr-o utilizare normala a telefonului, fara jocuri, majoritatea utilizatorilor nu vor observa diferente intre acesta si Ultra-ul mentionat de mine.

Bateria are o capacitate de 4300mAh si se incarca la 25W prin cablu si 15W wireless. Un ciclu complet de incarcare dureaza sub 2 ore, iar prima jumatate de baterie se incarca in 30 de minute. Pentru 2025 si un telefon premium sunt caracteristici pe care le-as numi arhaice. Un utilizator moderat va obtine o autonomie de o zi, in timp ce unul agresiv va avea nevoie sa incarce telefonul a doua oara pe parcursul unei zile.

Camera foto si video

Pozele realizate cu Z Flip 7 sunt reusite. In ciuda lipsei unei camere telefoto dedicate, pozele pana la zoom 4x sunt bune, in timp ce cele realizate la zoom 10x pot varia in functie de scenariu. Cel mai fain aspect este ca poti utiliza cu usurinta senzorii principali pentru pozele de selfie sau pentru videolog. In materie de video, inregistrarile FullHD/1080 sunt dezamagitoare, iar cele 4k/2160p calitative cu stabilizare buna. Tot pe partea video a fost introdus un zoom smooth. Functioneaza decent dar este departe de a fi perfect.

Trecand la detaliile tehnice, senzorul principal este de 50MP cu PDAF si OIS, iar cel ultrawide de 12MP. Senzorul de selfie are 10MP. Din pacate doar senzorul principal vine echipat cu auto-focus.

poze standard

poze ultrawide

zoom 2x

zoom 4x

zoom 10x

lumina slaba

selfies

video

Ecran(e) si sunet

Ecranul principal are o diagonala de 6.9 inch si este un LTPO AMOLED 2X cu rata de reimprospatare de 120Hz. Samsung ne-a obisnuit cu unele dintre cele mai bune ecrane de pe piata, iar cel de pe Z Flip 7 nu este exceptie. Insa fiind pliabil, acestuia ii lipseste protectia Gorilla Glass si foloseste o protectie de plastic, care straluceste destul de puternic si desi sunt limitate scenariile cand devine deranjant, merita mentionat.

Ecranul secundar este un Super AMOLED de 4.1 inch si la randul sau cu o rata de reimprospatare de 120Hz. Nu stiu cat de mare impact asupra bateriei ar fi avut pastrarea unui ecran de 60Hz fiind vorba de ecranul secundar, dar cu siguranta animatiile line vor fi apreciate de cei care il aleg. La urma urmei acest ecran secundar este 50% din atractivitatea telefonului. Ceilalti 50% fiind faptul ca e pliabil.

Sunetul de tip stereo este placut urechilor si nu am ce-i reprosa.

Concluzii

Cu Z Flip 7 este clara strategia Samsung de a-si intari pozitia in piata telefoanelor pliabile. Astfel aspectele cheie pentru acest gen de telefoane au avut o evolutie vizibila de la o generatie la alta. In primul rand calitatea constructiei si grosimea telefonului au ajuns la un standard foarte bun. Ecranul secundar se poate utiliza cu usurinta si integra in rutina zilnica. Este aproape de a fi un telefon pliabil ideal? Inca nu, insa cu toate acestea pe mine m-a sedus si am avut o experienta foarte placuta cu el, desi n-am mai folosit un pliabil compact de la Flip 3. In continuare il recomand doamnelor si domnisoarelor care vor un terminal chic serios, dar si domnilor care vor un terminal compact competent. Il gasiti pornind de la 4200Ron.