O mașină din cinci nu trece ITP-ul

Tot mai mulți șoferi români ajung să plece triști de la inspecția tehnică periodică (ITP). Conform datelor oficiale furnizate de Registrul Auto Român (RAR), aproape 20% dintre vehiculele verificate în 2025 nu au reușit să treacă testul.
Practic, o mașină din cinci este respinsă la ITP, ceea ce ridică serioase semne de întrebare cu privire la siguranța rutieră din România.
RAR a descoperit defecțiuni majore la mașinile verificate, iar multe dintre ele pun direct în pericol viața șoferilor, a pasagerilor și a celorlalți participanți la trafic. Cele mai întâlnite probleme se leagă de frâne, sistemul electric și anvelope, adică exact elementele de care depinde siguranța unei călătorii.
Pe lângă acestea, specialiștii atrag atenția că există și alte defecțiuni „ascunse” care pot duce la respingerea mașinii la ITP: direcția, suspensiile sau sistemul de iluminare. Chiar dacă un șofer poate crede că mașina este „în regulă”, inspectorii RAR spun că realitatea arată altfel.
Un alt aspect alarmant este că mulți proprietari vin la ITP fără a face o verificare minimă înainte. Economiile făcute la întreținere se pot transforma rapid în cheltuieli uriașe: reparații costisitoare, amenzi și, în cazuri extreme, accidente provocate de defecte tehnice.
RAR recomandă șoferilor să facă o revizie completă înainte de programarea ITP-ului și să nu amâne înlocuirea pieselor esențiale, precum plăcuțele de frână sau anvelopele uzate.
- Problemele identificate cel mai des de RAR
- Sistem de frânare nefuncțional sau cu eficiență scăzută
- Defecțiuni electrice (faruri, semnalizări, baterie)
- Anvelope uzate sau neconforme
- Probleme la direcție și suspensie
- Sistem de iluminare defect
Pe termen scurt, șoferii cu mașini respinse la ITP sunt obligați să remedieze defecțiunile și să revină la verificare. Pe termen lung, cifrele arată că România are încă un parc auto îmbătrânit, iar întreținerea preventivă este esențială. Pe termen și mai lung, s-ar putea să îmi dați dreptate cu privire la opiniile mele nepopulare de aici, aici, aici și aici. 🙂
Participa la discutie!
Ciprian a zis
Daca ar începe sa le respingă si pe cele care scot nori negri de fum sa vezi atunci procent de respingere…
Radu a zis
O singura mentiune. In Romania, daca este respinsa la ITP, nu o mai poti lua pe roti. Si atunci fie o lasi acolo (daca au si service) fie inchiriezi platforma ca sa o muti unde vrei sa o repari si apoi platforma ca sa o duci iar la ITP. Cel putin asa era cand mi-au respins ultima oara masina veche.
Mai corect ar fi sa exista categorii de probleme:
1. Defecte grave: nu franeaza. Masina nu pleaca.
2. Defecte usoare: Mic joc la bielete/pivoti/placute la limita/anvelope la limita. Ai o saptamana sa le repari si sa te prezinti la reevaluare. Pleci cu masina pe roti si te duci unde vrei tu sa schimbi ce ai de schimbat.
3. Defecte foarte usoare: parbriz crapat, bec ars, far/stop spart. Ai 1 luna sa repari.
Cand mi-a fost respinsa masina veche, ma plangeam unui amic din Franta. Mi-a zis ca acolo au pe categorii de defecte. Si mi se pare o idee buna.