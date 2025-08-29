O mașină din cinci nu trece ITP-ul

Tot mai mulți șoferi români ajung să plece triști de la inspecția tehnică periodică (ITP). Conform datelor oficiale furnizate de Registrul Auto Român (RAR), aproape 20% dintre vehiculele verificate în 2025 nu au reușit să treacă testul.

Practic, o mașină din cinci este respinsă la ITP, ceea ce ridică serioase semne de întrebare cu privire la siguranța rutieră din România.

RAR a descoperit defecțiuni majore la mașinile verificate, iar multe dintre ele pun direct în pericol viața șoferilor, a pasagerilor și a celorlalți participanți la trafic. Cele mai întâlnite probleme se leagă de frâne, sistemul electric și anvelope, adică exact elementele de care depinde siguranța unei călătorii.

Pe lângă acestea, specialiștii atrag atenția că există și alte defecțiuni „ascunse” care pot duce la respingerea mașinii la ITP: direcția, suspensiile sau sistemul de iluminare. Chiar dacă un șofer poate crede că mașina este „în regulă”, inspectorii RAR spun că realitatea arată altfel.

Un alt aspect alarmant este că mulți proprietari vin la ITP fără a face o verificare minimă înainte. Economiile făcute la întreținere se pot transforma rapid în cheltuieli uriașe: reparații costisitoare, amenzi și, în cazuri extreme, accidente provocate de defecte tehnice.

RAR recomandă șoferilor să facă o revizie completă înainte de programarea ITP-ului și să nu amâne înlocuirea pieselor esențiale, precum plăcuțele de frână sau anvelopele uzate.

Problemele identificate cel mai des de RAR

Sistem de frânare nefuncțional sau cu eficiență scăzută

Defecțiuni electrice (faruri, semnalizări, baterie)

Anvelope uzate sau neconforme

Probleme la direcție și suspensie

Sistem de iluminare defect

Pe termen scurt, șoferii cu mașini respinse la ITP sunt obligați să remedieze defecțiunile și să revină la verificare. Pe termen lung, cifrele arată că România are încă un parc auto îmbătrânit, iar întreținerea preventivă este esențială. Pe termen și mai lung, s-ar putea să îmi dați dreptate cu privire la opiniile mele nepopulare de aici, aici, aici și aici. 🙂

